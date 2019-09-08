«Тонкая тема»: Катамадзе высказалась о россиянах

Грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее публично отказалась выступать на территории России, прокомментировала свое решение в передаче «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1». По словам 47-летней артистки, она очень любит своих российских слушателей.

«Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — цитирует ее РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Катамадзе отменила свой московский концерт, который должен был состояться в марте будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе концертной площадки, готовившейся принять мероприятие. «К сожалению, Нино Катамадзе отменила концерт в России», — рассказали представители концертного зала.

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В конце июня Нино подверглась критике со стороны соотечественников за выступление на джазовом фестивале «Усадьба Jazz» в Москве. В результате она дала слово, что это был ее последний концерт на территории страны.

«Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! — обратилась к соотечественникам в фейсбуке певица. — Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!»

Комментируя демарш артистки, сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что в России «легко обойдутся» без грузинской звезды. «Не знаю, кто такая Нино Катамадзе, которая публично отказалась выступать в России. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря», — написал он в своем твиттере.

Кроме того, Пушков выступил с предложением ограничить для Катамадзе въезд на территорию страны и призвал ввести ограничительные меры в отношении тех, кто допускает «русофобские высказывания». «На мой взгляд, заявление Катамадзе, которая утверждает, что ненавидит Россию, но при этом приезжает сюда выступать на концертах и зарабатывать деньги, является аморальным, циничным. В связи с этим предложил бы распространить на нее ограничительные меры по въезду в Россию», — сказал член Совета Федерации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о действиях Катамадзе, в свою очередь, назвал исполнительницу «очень талантливой» и предположил, что женщина просто «многого не знает в плане политики».

«Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить», — передает его слова ТАСС.

Высказались по поводу решения грузинки и ее российские коллеги — в частности, народный артист Лев Лещенко, который заявил, что Нино «даже не Ольга Бузова».

«Кто такая Катамадзе… я, честно говоря, не знаю. Понимаете, эта истерия, которая подогревается псевдолиберальными такими грузинскими кругами. Нехорошая атмосфера, уже раздражает просто. Надо успокоиться. И у нас практически уже, так сказать, были налажены очень добрые, добрососедские отношения. И туризм, и обмен, так сказать, культурными всякими ценностями там. И деятели культуры стали ездить. Я думаю, надо успокоиться потихонечку», — цитирует его «Царьград».

При этом нашлись и те, кто поддержал Катамадзе. Сделал этот, к примеру Сосо Павлиашвили.

«Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал, — приводит его слова «Вечерняя Москва». — Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию».

Он также отметил, что эмоции в данной ситуации — «не очень хорошо»: «Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но в общем к России совершенно другое отношение. Если хотите это узнать и почувствовать, нужно просто приехать. А из Москвы делать какие-то выводы не совсем правильно».