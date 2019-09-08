«Джокер» и Полански: названы лауреаты Венецианского фестиваля

Фильм «Джокер» Тодда Филлипса удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля 2019 года — лента, основанная на комиксах DC и рассказывающая о становлении главного противника Бэтмена, была отмечена наградой «Золотой лев». В ходе торжественной церемонии режиссер ленты поблагодарил за успех исполнителя главной роли Хоакина Феникса.

Реклама

«Все знают, что кино — это продукт совместный, и я хочу поблагодарить всю съемочную группу и актеров. Но этого фильма не было бы без Хоакина Феникса», — приводит его слова ТАСС.

Премьера картины состоялась в рамках фестиваля 31 августа. После завершения фильма зрители в зале, согласно очевидцам, аплодировали на протяжении восьми минут.

Позднее кинокритики, ознакомившиеся с работой Филлипса, также отдали ей должное в своих рецензиях: эксперты отметили и режиссерскую задумку постановщика, и перформанс обладателя «Золотого глобуса» Феникса. Ожидается, что «Джокер» будет одним из наиболее нетипичных экранизаций комиксов в истории кинематографа.

«Если вы ждете от нового «Джокера» костюмированных персонажей, которые периодически шутят между действиями, то вам следует задуматься. Филлипс перенес красочный мир комиксов на грязные улицы конца 70-х. Поверьте, вы никогда не видели подобный фильм DC, и я не уверен, что нам еще посчастливится увидеть однажды такое», — подчеркивал один из критиков.

В российский прокат лента выйдет 3 октября. Главные роли в «Джокере» — помимо звезды «Гладиатора» — исполнили Роберт Де Ниро, Марк Мэрон и Брайан Тайри Генри.

«Серебряные львы» минувшего кинофестиваля достались Рою Андерссону (за лучшую режиссеру) и Роману Поланскому (Гран-при жюри) — за фильмы «О бесконечности» и «Офицер и шпион» соответственно. В своей новой картине польско-французский постановщик обращается к знаменитому делу Дрейфуса, офицера французской армии, который был обвинен в шпионаже в пользу Германии.

На самой церемонии Полански, как и ожидалось, не было: лауреат «Оскара» не смог посетить мероприятие из-за предъявленных ему обвинений в изнасиловании несовершеннолетней. Известно, что власти США до сих пор продолжают преследовать режиссера, так как ордер на его арест 1978 года был выдан на основании признания вины — и поэтому на него не распространяется принцип давности. При этом некоторые европейские страны не соглашаются на экстрадицию постановщика.

Лучшим актером Венецианского кинофестиваля — 2019 был признан итальянец Лука Маринелли, исполнивший роль в ленте «Мартин Иден» по одноименному роману Джека Лондона. Другим претендентом на приз в данной номинации был все тот же Феникс, однако его жюри оставило без личной награды. В соответствующей женской категории победила француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в «Молитве во имя Бога».

Приз за лучший сценарий достался китайскому режиссеру Юньфаню, выступившему сценаристом, постановщиком и арт-директором анимационного проекта «Дом 7 по Черри Лейн». В свою очередь, спецпремией жюри была награждена документальная работа «Мафия больше не та, что была однажды» итальянца Франко Мареско.

В секции «Горизонты» первенствовал украинский фильм «Атлантис» Валентина Васяновича. По словам самого кинематографиста, лента обращается к «конкретным последствиям войны на востоке Украины». «Главная проблема Донбасса не в экономическом упадке, а в экологической катастрофе», — пояснял ранее Васянович.

В данной программе также был представлен российско-грузинский «Преступный человек» Дмитрия Мамулии. Что касается основного конкурса, то в этом году российских работ в нем не было.

Наконец, в номинации «Лучший дебют» победу одержал фильм «Ты умрешь в 20», режиссером которого выступал Амжад Абу Алала. Лента была представлена в рамках программы «Дни авторского кино».

Добавим, что 76-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходил на территории Италии с 28 августа по 7 сентября. Жюри основного конкурса возглавляла режиссер из Аргентины Лукресия Мартель.