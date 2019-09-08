Несчастья Фокса: страшная судьба напарника Высоцкого

Первые шаги в своей актерской карьере Александр Белявский, родившийся в 1932 году в Москве, начал делать еще в раннем возрасте, постигая азы ремесла в юношеской театральной студии под руководством Леонида Вейцлера. При этом долгое время будущий народный артист страны воспринимал все это исключительно как любимое хобби и по окончании школы поступил на геологоразведочный факультет Московского института цветных металлов и золота. Успешно защитив диплом, он отправился в Иркутск, где впоследствии проработал по специальности несколько лет.

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Окончательно влюбился в актерство Белявский именно в Сибири — в свободное от работы время он выступал в качестве артиста местного самодеятельного театра и в итоге, решив бросить все, вернулся в Москву ради поступления в театральное училище имени Щукина. Еще во время обучения он дебютировал в кино, сыграв в лентах «Рассказы о Ленине» и «Спасите наши души», которые принесли ему первую популярность. Окончив ВУЗ, артист продолжил активно сниматься, несколько лет проработал в качестве актера Театра Сатиры (позднее в жизни Белявского были также Московский драматический театр имени Станиславского и Театр-студия киноактера), некоторое время являлся ведущим КВН и телепередачи «Кабачок «13 стульев».

В общей сложности Белявский исполнил более 120 ролей в фильмах и сериалах (включая зарубежные), будучи признанным мастером дубляжа, озвучил 300 с лишним кинопроектов, став, в частности, отечественным голосом британского комика Бенни Хилла. В числе его наиболее знаменитых актерских работ — такие культовые картины, как «Иду на грозу», «Июльский дождь», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и, конечно же, «Место встречи изменить нельзя».

В знаковом для советского кинематографа мини-сериале с Владимиром Высоцким актер блестяще сыграл бандита Фокса, и эта роль стала его главной визитной карточкой. Интересно, что сам Белявский поначалу не верил, что проект добьется настолько оглушительного успеха.

«Если бы я знал, тогда, что этому фильму уготована такая слава… Мы не ждали такого оглушительного успеха. Считал это обычной работой», — рассказывал артист.

Сыграть Фокса Белявского, к слову, пригласил лично Высоцкий, с которым они дружили. Эта роль, впрочем, по собственным признаниям актера, принесла ему не только огромную всесоюзную славу, но и несколько помешала его дальнейшей карьере.

«Она мне принесла не только народную славу, но и сложности. Режиссеры перестали меня воспринимать как артиста. А видели во мне только Фокса, приглашая все больше на роли отрицательных персонажей. И меня это расстраивало», — говорил Белявский в интервью kp.ru.

И все же наиболее страшные удары судьбы по народному артисту наносила отнюдь не карьера, а личная жизнь.

Незадолго до выхода комедии Эльдара Рязанова, в которой Белявский перевоплотился в друга главного героя Сашу, у него погиб двухлетний сын — за малышом, согласно слухам, не уследила няня, и он утонул. Впоследствии Александр и его первая жена Валентина взяли из детского дома мальчика, но и его актер пережил — в возрасте 20 лет приемный сын звезды советского кинематографа разбился насмерть. Уйдя от жены, от которой у него также был еще один ребенок, Белявский позднее вступил в новый брак. Вторая супруга родила ему дочь — девочка появилась на свет летом 2003 года. Как тогда рассказывал сам артист, пополнение в семье его безумно осчастливило, дома у него воцарилась благодать — и лишь проблемы со здоровьем его немного расстраивали.

«Да, безумно счастлив! У нас дома сейчас просто идиллия, благодать. Вот только иногда здоровье подводит. Очень переживаю за свою семью. Она же на мне держится. Потому не могу позволить себе болеть. Работаю. Без работы не могу. Пока здоров — ты всем нужен. А как заболеешь...» — сетовал Белявский.

Актер, вероятно, что-то предчувствовал — спустя несколько месяцев после рождения дочери у него случился инсульт, после которого звезде пришлось заново учиться ходить и говорить. Белявский на протяжении нескольких лет пытался вернуться к полноценной работе (а не редким маленьким ролям), однако перенесенный удар оказался слишком сильным: вернуть речь, чего требовала профессия, он так и не сумел.

8 сентября 2012 года народного артиста России не стало — он скончался после падения из окна. По одной из версий, это был несчастный случай: Александр якобы хотел посмотреть, все ли хорошо с его дочерью, которая тогда гуляла на детской площадке.