«Я был рожден для музыки»: трагедия Avicii

Тим Берглинг, который позднее станет известным всему миру как Avicii (Авичи), родился 8 сентября 1989 года в шведском Стокгольме. Музыкальная карьера Тима началась, когда ему было 16 лет: юноша публиковал собственные ремиксы на онлайн-форумах, и вскоре его заметила звукозаписывающая компания, предложившая талантливому диджею первый в его жизни контракт.

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Относительная популярность пришла к Берглингу после выхода трека «Lazy Lace», переделанной музыкальной темы из видеоигры «Lazy Jones». В 2008-м он закрепил успех композицией «Manman» и тогда же стал Avicii — данный никнейм артист, что примечательно, позаимствовал у буддистов, в чьей культуре данным словом называется непрерывный ад (последний — восьмой — его круг), где, согласно учениям, совершившие тяжкие преступления беспрестанно умирают и рождаются вновь.

По-настоящему взорвал Avicii уже в начале нового десятилетия, когда вышел его первый безусловный хит — «Levels». На данный момент у клипа на эту композицию без малого 450 млн просмотров на ютьюбе.

В 2012-м авторитетное музыкальное издание DJ Magazine включило Тима в первую тройку лучших диджеев мира. Тогда же он удостоился своей первой номинации на «Грэмми», оказавшись в числе претендентов на победу в категории «Лучшая танцевальная запись» за совместный трек с Дэвидом Геттой «Sunshine». В 2013-м музыкант вошел в число соискателей главной музыкальной награды вновь — на сей раз его творение «Levels» было номинировано в качестве лучшей танцевальной записи. Осенью того же года он выпустил свой дебютный студийный альбом «True», который стал платиновым в Австрии, Канаде, Мексике, Норвегии, Польше, Швеции и Великобритании

Добившись почетного статуса стадионного диджея, Avicii получил несколько заманчивых предложений о записи саундтреков для действительно больших мероприятий — «Евровидения-2013», которое проходило в его родной стране, и чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. С обеими задачами он, как и ожидалось, справился на «отлично».

Параллельно с этим Тим представил общественности песню «Wake Me Up», экранизация которой на ютьюбе (и сам трек, естественно, тоже) добилась какой-то абсолютно сумасшедшей популярности: ее, страшно представить, посмотрели более 1,8 млрд (!) человек.

В 2014-м у Avicii появились серьезные проблемы со здоровьем — из-за пристрастия к алкоголю у музыканта развился панкреатит, в результате чего ему пришлось перенести операцию по удалению желчного пузыря и аппендикса. Спустя еще два года он прекратил выступать на публике — опять же из-за плохого физического состояния, побороть которое у него никак не получалось.

Несмотря на это, с музыкой он заканчивать не собирался — в 2017-м, в частности, Тим подчеркивал, что творчество для него является делом всей его жизни.

«Все мы достигаем той точки в наших жизнях и карьерах, когда понимаем, что для нас важнее всего. Для меня это создание музыки. Это то, ради чего я живу, то, что ощущаю, и то, для чего я был рожден. В прошлом году я перестал выступать с лайвами, и многие из вас думали, что на этом все закончится, — уточнял Берглинг. — Но конец выступлениям никогда не означал конца Avicii или конца моей музыки. Вместо этого я вернулся в то место, где все это имело смысл, — в студию. Следующий этап будет полностью посвящен моей любви делать музыку для вас, ребята. Это начало чего-то нового. Надеюсь, вам понравится, — так же, как и мне».

Полностью осуществить задуманное Avicii, впрочем, так и не смог — 20 апреля 2018 года он был найден мертвым в своем гостиничном номере в Омане.

8 сентября, когда Тиму могло бы исполниться 30 лет, его многочисленные поклонники со всего мира оставляют тысячи комментариев на официальном сайте музыканта и его фан-порталах, поздравляя с днем рождения и сетуя, что диджей, ушедший из жизни в 28, не успел сказать в своем творчестве все, что мог.