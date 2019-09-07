Попалась на взятке: звезде «Отчаянных домохозяек» грозит тюрьма

Прокуроры потребовали один месяц тюремного заключения для актрисы Фелисити Хаффман, которая должна будет предстать перед судом 13 сентября по делу о взятке при приеме ее дочери в университет, пишет Los Angeles Times.

Сама Хаффман признала себя виновной в том, что заплатила $15 тысяч, чтобы ее дочь смогла получить необходимый результат SAT («Академический оценочный тест»). В деле — помимо нее — оказались замешаны и другие состоятельные родители, однако если стороне обвинения удастся добиться своего, она станет первой, кому суд назначит приговор.

Прокуроры по ее делу отметили, что после признания собственной вины Хаффман попыталась запутать следствие, попытавшись выставить собственное участие в произошедшем как несущественное. По их словам, она в полной мере осознавала серьезность своих действий и была основным инициатором дачи взятки.

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Представители защиты Хаффман попросили у суда назначит наказание в виде испытательного срока длиной в год, 250 часов общественных работ и выплаты штрафа размером $20 тысяч. Они также заявили, что актриса глубоко раскаивалась в произошедшем. Кроме того, защитники передали судье письмо, в котором артистка, обладательница премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров США, говорила, что была в шоке, когда ей предложили заплатить за выставление необходимого для поступления дочери балла, но находилась под сильным давлением паники, вызванной слишком низкими результатами оценочного теста.

«Насколько бы это ни звучало извращенно сейчас, я честно начала чувствовать, что, возможно, буду плохой матерью, если не сделаю того, что мне предлагают», — заявила она.

По словам звезды шоу «Отчаянные домохозяйки», она рассматривала этот вариант шесть недель, прежде чем согласиться на предложение и заплатить $15 тысяч. При этом и Хаффман, и прокуроры подтверждают, что ее дочь была не в курсе происходящего.

Вместе с тем актриса подчеркнула, что не считает возможным оправдывать свой поступок, однако хотела бы изложить суду весь ход собственных размышлений и аргументы, которые использовала в своих расчетах, чтобы объяснить — как состоятельная мать, которая могла предложить своему ребенку практически все в рамках закона, решила его нарушить.

По ее словам, с момента рождения первого чада она испытывала серьезные опасения, что не подходит на роль матери, «отчаянно хотела делать все правильно и была смертельно испугана, что делала что-то не так». Женщина также заявила, что подделка результатов теста выглядела для нее как возможность дать дочери «честный шанс».

«Я вижу иронию в таких словах сейчас, потому что то, что я сделала – это полная противоположность «честного». Я нарушила закон, обманула образовательное сообщество, предала свою дочь и подвела мою семью», — говорится в письме.

При этом Хаффман рассказала, что после ареста дочь спросила ее сквозь слезы: «Почему ты не верила в меня? Почему ты не думала, что я справлюсь сама».

«У меня не было достойного ответа на это. Я могла только сказать «Мне жаль. Я была испугана, и я была глупа», — призналась актриса.

В качестве аргументов, которые могли бы склонить мнение суда в ее пользу в вопросе выбора наказания, представители защиты привели тот факт, что артистка предложила дать деньги за подобную услугу не сама, а получила предложение со стороны, что она приложила достаточно усилий к тому, чтобы предоставить дочери необходимые учебные условия за год до теста, что не сразу приняла предложение и что отказалась от аналогичного предложения, которое было сделано ей в отношении младшей дочери.

Из записи телефонного разговора Хаффман и представителя мошенников, сделанного ФБР, следует, что в ответ на вопрос, не хочет ли она «улучшить» результаты другой дочери, та ответила: «Чувствую, что это будет неправильно».

«Хаффман — опытный человек в делах. Она была в курсе, что никто не собирался помогать ей смошенничать в результатах теста бесплатно», — прокомментировали текст письма прокуроры.

По их мнению, то время, которое ушло у актрисы на раздумья, было вызвано не сомнениями, а желанием просчитать все с точностью, что говорит против нее. Они также отметили, что ею руководили не нужда и не отчаяние, а чувство морального превосходства, вызванное привилегированным положением в обществе.