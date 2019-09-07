«Это личное»: Садальский о свадьбе Богомолова и Собчак

Свадьба журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова состоится 13 сентября, утверждает «Телепрограмма». Согласно СМИ, мероприятие, на которое были приглашены около 300 гостей, на данный момент засекречено — будущие свидетели праздника пока что даже не знают, где именно пройдет торжество. Ранее, впрочем, «СтарХит» сообщал, что поженятся знаменитости в центре Москвы.

Стоит отметить, что ни Собчак, ни Богомолов данные слухи никак не комментируют. При этом актер Станислав Садальский в разговоре с журналистами заявил, что был приглашен на свадьбу «со стороны мамы Ксении».

Правда, каких-то подробностей возможного торжества он раскрывать не стал. «Я об этом ничего не могу говорить. Это личное», — сказал заслуженный артист РСФСР.

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Вместе с тем Садальский признался, что, скорее всего, пропустит мероприятие, так как уезжает в Европу. В то же время он пообещал, что в будущем посетит третью свадьбу Ксении: «Бог троицу любит, побываю на третьей свадьбе». Отвечая на вопрос, верит ли он в силу союза Собчак и Богомолова, он сказал, что «верит, конечно», однако добавил: «Но говорят: «Чем жарче любовь, тем быстрее расставание».

В минувшем августе Богомолов рассказал о желании снять Собчак в кино. По словам постановщика, он считает журналистку «очень способным человеком».

«Вот честно, без дураков. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди», — отметил режиссер.

Также он рассказал об одном из недавних признаний в любви к девушке, которое он опубликовал в соцсетях. «Это искреннее проявление чувств. А сеть — один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда — кричать, — пояснил Богомолов. — Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид. Вот мама всегда учила, что отношения с женщиной будут долгими, если в них есть игра».

Высказался он и о бывшем муже Ксении Максиме Виторгане, о расставании с которым телеведущая объявила в этом году.

«Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться, — цитирует его ТАСС. — Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь».

Говоря о «той истории», Богомолов, вероятно, подразумевал потасовку с Виторганом, которая, согласно СМИ, произошла в начале 2019-го в одном из московских кафе. По словам очевидцев, между двумя мужчинами завязалась ссора, во время которой актер нанес режиссеру несколько ударов кулаком по лицу и по голове.

«Я сидел в кафе. Это было где-то в 20:00. В это же время приехала Ксения Собчак. Потом подошел Богомолов. Я его сразу узнал. После этого они вместе удалились куда-то. Через полчаса вернулся Богомолов, а Собчак осталась в машине с телохранителями. Он сидел о чем-то разговаривал на том же месте, где и я. После этого я уже увидел, как в кафе заходит Виторган. Охранник что-то ему сказал, и они вместе пошли за Богомоловым. Поднялись. Он попросил Богомолова выйти. Говорил: «Ты мужик или не мужик». Ну, и он вышел», — рассказал свидетель в интервью «Пятому каналу».

Вскоре после того инцидента Собчак, к слову, и объявила о распаде их с Виторганом семьи.

«Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители», — поведала Ксения.

Немногим позднее Собчак в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ раскрыла и некоторые подробности разрыва с Виторганом. По ее мнению, расставание — это «общая ответственность».

«Мне кажется, что ты не можешь разлюбить в один день. Просто в какой-то момент так происходит, что ты меньше начинаешь поливать эту любовь. Это общая ответственность. Что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. Ты что-то не так — в бигудях пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное, — призналась она. — Если ты сохранить это почему-то не сумел, то надо быть хотя бы достаточно смелым, чтобы это признать и найти какую-то другую форму отношений, в которой тоже будет много любви, пусть и новой, пусть любви родственной, любви просто близких друг другу людей».