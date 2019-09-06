«Не надо обсуждений»: Джанабаева ушла от Меладзе

Певица Альбина Джанабаева рассказала о расставании с продюсером Константином Меладзе в своем инстаграме. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» призналась, что получила ценный опыт, работая в этом коллективе, а после продолжила свои творческие поиски уже в сольной карьере.

Реклама

«Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны. Я благодарна тем годам и Константину Меладзе. Безмерно уважаю!» — написала Джанабаева.

Вместе с тем, звезда подчеркнула, что уже с Февраля 2018 года все, что происходило с ней — в частности — композиции «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самба белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть» — это плоды сотрудничества с менеджмент-компанией Golden Look.

Кроме того, знаменитость заверила, что в скором времени ее поклонников ждут музыкальные новинки, обложки журналов с ее участием и интервью.

«Да, мое сотрудничество с Meladze Music прекращено. Давайте уйдем от обсуждений и продолжим наслаждаться новой песней», — заключила Джанабаева.

Подписчики утопили публикацию в своих доброжелательных комментариях, словах поддержки и восхищениях в адрес новой работы певицы. Некоторые поклонники также выразили надежду, на то, что в скором времени артистка запишет дуэт со своим супругом, певцом Валерием Меладзе.

Напомним, что в июне этого года Джанабаева стала жертвой интернет-травли после откровенного интервью бывшей супруги Валерия Меладзе — Ирины. Комментаторы клеймили певицу разлучницей, жалели первую жену музыканта, перечисляли истории своих неудачных браков, пережитых измен, предательств, тяжелых разводов и сравнивать между собой жен артиста.

«Первая жена очень умная, самодостаточная. Мне очень понравилась!» — язвительно написала пользовательница соцсети под одной из фотографий Джанбаевой, на что та отрезала: «Женитесь!» Позже из-за наплыва хейтеров она на время отключала возможность комментировать свои посты.

Ранее, в беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым Ирина Меладзе рассказала о том, что долгое время даже не подозревала о любовной связи бывшего супруга с певицей.

«Когда у нее появился ребенок, я не знала, что мальчик от Валеры, я ее поздравила еще», — привел ее слова «СтарХит».

Экс-супруга артиста также вспомнила, как во время очередной ссоры музыкант признался в измене, но имя любовницы оставил в секрете.

«Я стала догадываться примерно за два года до окончательного разрыва. Почувствовала, что происходит нечто плохое. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен в его поведении. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени, — продолжила она. — Для меня услышанное было шоком. Уже позднее от подруги я узнала, что это Альбина Джанабаева. Для меня новость оказалась неожиданностью. Конечно, я знала Альбину, но и предположить не могла, что у нее уже есть сын от Валеры».

По словам Ирины, она даже предложила разлучнице встретиться лично, но не решилась на подобный шаг.

«Я узнала ее телефон, пригласила на встречу. Мне не было страшно. Честно говоря, не знаю, как это будет считаться, горделиво или нет, но у меня никогда не было комплекса неполноценности. С ней страшно уж точно не было», — сказала Меладзе.

Знакомство бывших супругов состоялось во время учебы в кораблестроительном институте в 1986 году. В одном из ранних интервью Валерий Шотаевич признавался, что полюбил будущую супругу с первого взгляда. Однако та ответила ему взаимностью далеко не сразу. В 1989 году пара поженилась, через некоторое время в их семье родился сын, однако ребенок не прожил и двух недель.

«Нужно было выпить обычную таблетку парацетамола, и все было бы нормально. Но я в те годы была дремучая. Мне с детства вдолбили, что таблетки беременным противопоказаны, — сказала Ирина.

Она рассказала, что во время начала родовой деятельности Меладзе не было рядом, и ей пришлось идти в больницу пешком. Сразу после родов ребенка отправили в реанимацию, откуда уже не вернулся.

«Я была в больнице одна. Выла, как белуга. Потом врач мне сказал, что если бы ребенок остался жив, то был бы инвалидом. В течение пяти дней у него были страшные судороги. А когда это происходит, мозг погибает», — рассказала она.