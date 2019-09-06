Ответный удар Netflix? Кто покажет сериалы о Человеке-пауке

Директор компании Sony Pictures Тони Винсикерра поставил точку в эпопее с отзывом принадлежащего холдингу Человека-паука из киновселенной Marvel. Несмотря на то, что многие поклонники кинокомиксов продолжали надеяться, что Sony изменит свое решение, Винсикерра недвусмысленно заявил, что на текущий момент «дверь для Человека-паука в MCU закрыта». В то же время функционер туманно выразился, что «жизнь длинная», дав новую надежду фанатам, что рано или поздно самый популярный супергерой Marvel вернется в киновселенную.

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Винсикерра подчеркнул, что после переговоров с Disney, которому принадлежит Marvel, между двумя медиагигантами сохранились хорошие отношения, и никто не держит зла друг на друга. Он также отметил, что глава Marvel Studios Кевин Файги, спродюсировавший оба фильма про «Человека-паука» в рамках MCU, изрядно перегружен из-за огромного количества проектов внутри киновселенной, и это стало одной из причин срыва переговоров Disney и Marvel Studios с Sony Pictures.

«Мы отлично поработали с Файги и Marvel над фильмами про Человека-паука, — приводит слова Винсикерры Variety. — Мы пытались прийти к компромиссу. Парни в Marvel просто великолепны, и мы их очень уважаем. Но с другой стороны, в нашей компании тоже много прекрасных сотрудников, и Кевин не работал в одиночку».

После возвращения Человека-паука и всей комикс-вселенной, связанной с супергероем, под крыло Sony Винсикерра также поделился планами студии на будущее. Уже известно, что в производстве находятся сиквел коммерчески успешного «Венома» с Томом Харди и сольный фильм о суперзлодее Морбиусе.

Директор компании также объявил, что в разработке находятся «пять или шесть» сериалов по вселенной Человека-паука. Винсикерра уверенно заявил, что все проекты будут успешными, ссылаясь на триумф «Венома» в кинопрокате и супергеройского сериала «Пацаны», который в августе этого года вышел на стриминговой платформе Amazon.

«Человек-паук отлично себя чувствовал до включения в MCU, показывал результаты еще лучше в рамках киновселенной, а сейчас, когда мы создали собственную вселенную Паука, главный герой поможет другим персонажам добиться успеха», — сказал Винсикерра, после чего поставил финальную точку, заявив, что «Sony не продается».

Во время разговора директор компании также коснулся очень важной темы стриминга, который в последние годы завоевывает все больше и больше зрителей. Винсикерра сказал, что в момент его прихода в корпорацию в 2017 году он сразу увидел, какие реформы можно провести с учетом стримингового бума.

«Эволюция стримингового направления дает огромные возможности, но традиционные компании не могли составить конкуренцию появившимся на этом рынке гигантам, которые изначально были созданы с учетом новых веяний, — отметил директор Sony Pictures. — Но мы смогли провести необходимую переориентацию в относительно короткие сроки».

К слову, заявления Винсикерры о «пяти или шести» новых сериалах во вселенной Человека-паука, должны насторожить Disney, который уже в конце года собирается запустить свою стриминговую платформу Disney+. Теперь же, когда самый популярный герой Marvel ушел из под контроля медиагиганта, Sony, по всей видимости, будет договариваться с другими компаниями для стриминга нового контента.

Само собой, главным претендентом на будущие сериалы во вселенной Человека-паука станет лидер рынка Netflix, который в ближайшем будущем должен будет искать варианты, как справиться с напором Disney — корпорация изымет из библиотеки Netflix весь свой контент, чтобы перенести его на Disney+. Теперь же, в связи с откровениями Винсикерры, Netflix сможет нанести ответный удар, если сможет заполучить себе все, что связано с Человеком-пауком.

Вторым явным претендентом выглядит Amazon. Как сказал сам Винсикерра, сериал «Парни» пользовался на онлайн-платформе значительным успехом, и уже в разработке находится второй сезон вольной экранизации комикса Гарта Энниса. Так что, имея на своем счету успешный контент от Sony Pictures, Amazon также претендует на новые сериалы.