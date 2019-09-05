«Оно» возвращается: на что пойдут в США

Лидером американского бокс-офиса, согласно прогнозам экспертов, станет сиквел нашумевшего ужастика «Оно 2». Предполагается, что в свои дебютные выходные единственная громкая новинка этой недели заработает в районе $100-120 млн. При этом побить результат предыдущей части дилогии, снятой по книге Стивена Кинга, вряд ли удастся: в 2017 году фильм с юными актерами Финном Вулфардом и Джейденом Мартеллом собрал в первый уикенд $123 млн.

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Во второй части триллера уже повзрослевшие герои «Клуба неудачников» возвращаются в зловещий городок Дерри, чтобы навсегда расквитаться с несносным клоуном Пеннивайзом. Главные роли в картине сыграли Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд.

На вторую строчку опустится боевик Рика Романа Во «Падение ангела». В свои третье выходные новая часть франшизы с Джерардом Батлером и Морганом Фрименом в главных ролях выручит $5,3 млн, продемонстрировав 55% падение в сборах. По сюжету, суперагент Майк Бэннинг спасает президента США от покушения.

Третьей, опустившись на одну позицию ниже, финиширует подростковая комедия «Хорошие мальчики» Джина Ступницки. На четвертых выходных фильм, рассказывающий о приключениях трех шестиклассников и их попытках попасть на крутую вечеринку, заработает $5 млн.

Главный долгожитель проката — ремейк легендарного мультфильма Disney «Король Лев» — лишь на восьмой (!) неделе покинет топ-3 американского бокс-офиса. По предварительным данным, за уикенд 5-8 сентября лента Джона Фавро соберет еще $3,5 млн. В США трехмерная версия уже принесла своим создателям $473 млн за все время проката.

Следом, на пятой строчке, окажется драма «Победитель», режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в которой выступил Алекс Кендрик. Согласно аналитикам, картина, в центре сюжета которой история тренера баскетбольной команды, поднимется на одну строчку, заработав $3,1 млн. В свой дебютный уикенд фильм был тепло принят зрителями, о чем свидетельствует рейтинг 99% аудитории на RottenTomatoes, и собрал $8,2 млн.

Сразу на две позиции ниже рискует опуститься боевик Дэвида Литча «Форсаж: Хоббс и Шоу» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях. В свои пятые выходные спин-офф популярнейшей гоночно-приключенческой франшизы принесет команде еще $2,8 млн.

На седьмой позиции разместится черная комедия от Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт «Я иду искать». В свой третий уикенд фильм о знакомстве будущей невесты с семьей жениха, которое пошло не по плану из-за сомнительных традиций, заработает всего $2,5 млн.

Следом, как предвещают эксперты, финиширует хоррор Андре Овредала «Страшные истории для рассказа в темноте». В пятые выходные проката касса фильма пополнится еще на $2,2 млн. Лента, продюсером и сценаристом которой выступил «оскароносный» Гильермо дель Торро, основана на популярной трилогии ужасов Элвина Шварца.

Вторая часть мультфильма о враждующих птицах и свиньях «Angry Birds 2 в кино» на третьей неделе проката опустится на одну строчку, выручив $2,2 млн.

Наконец, замкнет топ-10 американского бокс-офиса приключенческий фильм «Дора и Затерянный город» с Изабеллой Монер в главных ролях. По итогам 5-8 сентября полнометражная игровая версия мультфильма о Даше-путешественнице может заработать $2 млн.