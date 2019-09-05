«Состояние тяжелое»: Гафту грозит частичный паралич

Народный артист России Валентин Гафт вероятно не сможет избежать последствий перенесенного в августе этого года инсульта. 84-летний актер может остаться частично парализованным, однако сейчас проходит реабилитацию в надежде на полное восстановление. Актер Михаил Левитин-младший, который приходится Гафту пасынком, в беседе с сайтом kp.ru внес ясность в ситуацию.

«После инсульта у Валентина Иосифовича действительно не очень хорошо работала правая рука, но он ее разрабатывает. Ситуация улучшается очень медленно, — сказал артист. — Его состояние остается тяжелым. Я не очень разбираюсь, какой именно у него был инсульт — геморрагический или ишемический. Знаю, что какой-то тяжелый. Поэтому так долго проходит восстановление».

Также по словам Левитина-младшего, у артиста есть некоторое нарушение речи, но иногда он все же говорит.

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«День на день не приходится. Ситуация постоянно меняется. С ним работает логопед. Он находится уже не в больнице, а в реабилитационном центре», — сказал он.

Супруга народного артиста России актриса Ольга Остроумова ранее опровергла поступавшие в прессе сообщения о том, что врачи готовятся оперировать ее мужа.

«Выдумали, что операция нужна ему, парализован. Стабильное состояние, пока еще мало прошло времени. Идет терапия и реабилитация», — сказала Остроумова в беседе с порталом «Телепрограмма».

Вместе с тем, артистка сообщила, что когда Гафт бодрствует, смотрит свои фильмы, после чего ему становится значительно лучше. Напомним, что 2 сентября артист отметил свой 84-й день рождения, и ему пришлось его провести в больничной палате.

В начале августа у Гафта случился инсульт, после чего он был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник. Некоторое время актер находился в реанимации, а после был переведен в неврологию.

Тогда в беседе с прессой Остроумова говорила, что находится рядом с мужем, воздерживаясь от подтверждения информации об инсульте.

«Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом», — сказала она в разговоре с «Интерфаксом».

За месяц до госпитализации артист побывал на программе «Судьба человека». В ходе беседы ведущий Борис Корчевников коснулся болезненной для артиста темы — его единственной дочери Ольге, которая родилась в 1973 году от балерины Инны Елисеевой. В 2002 году произошло трагическое событие — девушка совершила самоубийство.

«Я часто разговариваю с ней. Считаю, что в ее смерти виноват только я. Тут даже не нужно ничего объяснять. Я никого не хочу брать в напарники по своему горю. Никого не обвиняю, кроме себя», — признался Гафт.

Актер зачитал свое знаменитое стихотворение «Грехи», которое посвящено памяти покойной дочери.

«Ах, если бы она была жива. Я все бы отдал за нее, все бросил. Слова, слова, слова, слова, слова, мы все их после смерти произносим. И пишутся в раскаянье стихи, но в глубине души навеки будут с нами, грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, которые не искупить словами», — писал Валентин Иосифович.

В ходе программы Корчевников напомнил о внуке Гафта, который родился в тот же день, что и его знаменитый дедушка.

«Мой внук — это радость со слезами на глазах», — признался артист.

В середине марта текущего года в прессе появилась информация о госпитализации актера в одну из московских больниц — сообщалось, что его состояние якобы ухудшилось из-за стресса. Тогда говорилось о том, что медики зафиксировали у Гафта нарушения речи и ухудшение общей моторики.

Позже сам артист опроверг информацию и выразил глубокое возмущение этими слухами. Он тогда заверил, что чувствует себя прекрасно и в ближайшие дни намерен выйти на сцену.

«Это безобразие. Никаких больниц нет, 15-го числа я буду играть в спектакле», — цитировало его слова ФАН.

Артист посетовал на то, что распространение такого рода информации является чьей-то недоброй волей и кому-то было бы в радость, чтобы ложь о состоянии его здоровья «ушла в люди».

«Сейчас модно стало «умирать» и «хоронить». Это безобразие», — заключил он.