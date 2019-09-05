«Оно 2», «Одесса» и «Жара»: прогноз бокс-офиса России

Самым кассовым фильмом ближайших выходных безусловно станет «Оно 2» Андреса Мускетти. В течение первого уикенда проката продолжение одноименной картины, вышедшей в 2017 году, соберет около 600 млн рублей. Действие фильма, главные роли в котором сыграли Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд, разворачивается спустя 27 лет после победы над клоуном Пеннивайзом. Ранее писатель Стивен Кинг, по чьей книге снят фильм, пообещал, что фанаты «воспарят» от предстоящей картины.

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Подробнее о фильме вы можете узнать из нашей рецензии.

Согласно прогнозам экспертов, в ходе четвертого уикенда отечественного проката мультфильм «Angry Birds 2 в кино» заработает 23 млн рублей. Новая часть анимационной картины, приуроченная к десятилетию культовой игры о кровной вражде свиней и птиц, рассказывает об их вынужденном перемирии для спасения от общей угрозы в виде надвигающихся заморозков.

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» после пятого уикенда проката останется в тройке лидеров, собрав 22 млн рублей в 400 кинотеатрах. Картина о событиях лета 1969 года, когда члены банды «Семья» Чарльза Мэнсона зверски убили беременную жену режиссера Романа Поланского Шэрон Тейт, уже превысила в российском прокате отметку в 1 млрд рублей.

На четвертом месте может оказаться американская хоррор-комедия от Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт «Я иду искать». Фильм о знакомстве будущей невесты с семьей жениха, которое пошло не по плану из-за необъяснимых традиций, бережно оберегаемых в его роду, по итогам вторых выходных отечественного проката соберет 20 млн рублей.

Еще одна премьера недели — фильм Валерия Тодоровского «Одесса», который стартует в российском прокате с 20 млн рублей. По словам самого режиссера, эта картина является одной из самых важных в его жизни. В основу ленты легли воспоминания режиссера о жизни в Одессе в 1970-х годах во время эпидемии холеры. В картине сыграли Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Евгений Цыганов, Ксения Раппопорт и другие.

Мультфильм «Королевские каникулы» Кевина Джонсона, согласно прогнозам, в премьерный уикенд соберет 18 млн рублей. Анимационная лента расскажет привыкшем к роскошной жизни песике Принце, который выходит из зоны комфорта и ищет способы выживания на улице.

В первые выходные проката комедия Дины Штурмановой «Жара» заработает всего 10 млн рублей. Актерский состав картины объединил в себе главных звезд российского шоу-бизнеса: по сюжету, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие отправляются на музыкальный фестиваль в Баку. Сопровождать знаменитостей отправляется молодая и талантливая артистка Даша Стеклова (Диана Пожарская), которая ради творческой свободы убегает от парня-продюсера.