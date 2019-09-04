«Убожество»: Мединский заклеймил взрослых, читающих комиксы

Глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что считает «убожеством» чтение комиксов взрослыми людьми, передает агентство «Москва».

«Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам, — поделился министр. — Что такое комиксы? В принципе, как вам сказать, это как жевательная резинка, это не еда. Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством».

Примечательно, что эта речь была сказана в рамках открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), на которой представлены в том числе и комиксы. По мнению министра, этот формат не подходит для изучения истории, а обучать дисциплине необходимо другим, более доступным способом. Впрочем, почему комиксы создаются только для того, чтобы учиться читать, он конкретизировать не стал.

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Слова Мединского тут же вызвали шквал негодования в соцсетях. Одни отметили, что будучи на посту министра культуры, не стоит категорически высказываться об одном из самых популярных жанров в массовой культуре. Другие предположили, что чиновник не знаком с соответствующей литературой, и посоветовали ему не делать поспешных выводов.

«У вас просто комикса нормального не было», — написал один из пользователей твиттера.

В истории мировой литературы существует немало примеров графических романов, рассчитанных на взрослую аудиторию. Например, один из самых заметных хитов в этом жанре — комикс «Хранители» Алана Мура — входит в список 100 лучших романов XX века по версии журнала Time.

На первый взгляд может показаться, что это типичная история о супергероях, но благодаря ее художественным особенностям, в частности, — нелинейному повествованию и дополнениям в качестве «рассказа в рассказе» — книга в свое время произвела настоящий фурор в своем жанре.

Кроме того, из года в год комиксы занимают большую часть мейнстримной культуры, а самую солидную кассу в кинотеатрах по традиции собирают экранизации от Marvel и DC. Так, в июне этого года заключительная часть саги о супергероях «Мстители: Финал» установила мировой рекорд по кассовым сборам, заработав в международном прокате $2,79 млрд. Таким образом, картина отодвинула на второе место научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», удерживавший первенство на протяжении последних десяти лет.

О том, что вселенная Marvel рассчитана не только на подростков, (а также тех, кто только учится читать) свидетельствует и присвоенный фильму рейтинг «16+».

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского фестиваля («Паразиты»), южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо в своем творчестве также обращался к наследию комиксов. В 2013 году вышел его фильм «Сквозь снег», основанный на французском графическом романе «Le Transperceneige» Жака Лоба и Жан-Марка Рошетта.

В интервью Collider постановщик рассказал, что комикс-антиутопия, повествующий о постапокалиптическом мире, впечатлил его своим содержанием. По сюжету романа, жители находятся в поезде, который много лет путешествует по планете. За это время в нем сложилась определенная иерархия: в головных вагонах едет элита, посередине — средний класс, а беднякам приходится обитать в хвосте без еды и удобств. По мнению критиков, произведение выходит за рамки привычной фантастики и больше походит на пособие по классовой борьбе.

Что касается тезиса о невозможности изучения исторических событий посредством комиксов, произведение «Персеполис» французской писательницы иранского происхождения Маржан Сатрапи его опровергает. В нем автор рассказывает о том, как ребенком пережила исламскую революцию и войну с Ираком. В 2004 году книга выиграла премию «Комикс года» на Франкфуртской книжной ярмарке, в 2007-м удостоилась полнометражной экранизации, получившей специальную премию в Каннах и номинацию на «Оскар».