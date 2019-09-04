«Травма угрожала параличом»: Запашного экстренно прооперировали

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный сообщил подписчикам своего инстаграма о том, что на днях перенес уже пятую операцию на позвоночнике.

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«Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: «Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы». Строишь-строишь их, а через два дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже пятой в твоей жизни операции на позвоночник», — написал он.

Народный артист России поблагодарил всех, кто присылал ему слова поддержки и беспокоился о здоровье. Теперь ему предстоит реабилитация для того, чтобы как можно скорее «вернуться в строй». Запашный заверил, что в настоящее время его состояние не вызывает опасений, и восхитился профессионализмом иностранных врачей.

«Я в порядке, спасибо гениальным врачам, которые уже не в первый раз превращают меня из инвалида в работоспособного человека», — отметил Запашный.

Примерно в это же время его брат Эдгард Запашный опубликовал в своем инстаграме фотографию 2014 года, на которой изображен Аскольд с приспособлением, помогающим ему передвигаться.

«Именно тогда моему брату в спину вставили железную конструкцию, которая до сих пор держит его позвоночник и позволяет ему самостоятельно передвигаться», — написал он.

Артист рассказал, что в воскресенье, первого сентября, его брат отработал выступление на манеже на обезболивающих, несмотря на уговоры не делать этого.

«Внезапно обострившаяся травма угрожала ему параличом и его экстренно госпитализировали в немецкую клинику! Только что он вышел из очередного наркоза после двухчасовой операции! Братишка,ты все знаешь», — написал старший из братьев Запашных.

Напомним, что в начале февраля этого года Эдгард Запашный обратился в полицию после того, как неизвестный мужчина угрожал ему в соцсетях.

«Запашный заявил в полицию, что в инстаграме ему написал мужчина, угрожавший его жизни и здоровью. По словам Запашного, неизвестный собирался встретиться с ним до конца января», — цитирует слова осведомителя «Интерфакс».

Представительница дрессировщика тоже подтвердила информацию.

«Да, Эдгарду Вальтеровичу действительно угрожали в декабре, но данный вопрос мы не комментируем. Обращаетесь, пожалуйста, в Следственный комитет», — приводит ее слова РИА «Новости».

СМИ тогда связали ситуацию с угрозами с высказыванием телеведущей Екатерины Андреевой, обвинившей народного артиста страны в жестоком обращении с животными. Так, некоторые предположили, что высказывание журналистки могло спровоцировать желание «отомстить ему за братьев наших меньших».

В своем инстаграме Андреева призналась, что ей не понятно, как можно посещать «развлекательные» мероприятия, перед которыми хищников дрессируют «пиками, плетками и огнем». Вместе с тем, телеведущая посоветовала задуматься, каким образом артисты добились послушания животных.

«В нашей стране в культурных целях (так составлен закон, принятый депутатами) можно мучить китов и косаток, а потом загнать их по сходной цене в дельфинарий... И дрессировщик Запашный будет на Президентском Совете валить своих прямых конкурентов «Цирк дю Солей», до которого ему пока как до Луны, и пропагандировать свою цирковую программу дрессуры тигров и львов», — написала журналистка, комментируя убийство леопарда, который являлся ее подопечным и был убит браконьерами после попадания на волю в 2016 году.

Мнение Андреевой поддержали многие подписчики, поблагодарив ее за публичное обсуждение проблемы жестокого обращения животных. Однако нашлись и те, кто критически отозвался о высказывании Екатерины, подчеркнув, что у братьев Запашных звери чувствуют себя великолепно и постоянно окружены вниманием и заботой.

Позже с комментариями выступил и сам Запашный, назвав заявление Андреевой «целой истерикой по поводу того, что умер ее любимый леопард». Артиста удивило, что виноватыми в этой ситуации оказались цирк и, в частности, он с братом.

«Я поражаюсь этой глупости. Ведь она как амбассадор, выпустившая этого леопарда, фактически обрекла его на смерть. Потому что они не выделяют достаточных средств, чтобы этому леопарду в дальнейшем жилось на воле хорошо, чтобы оградить его от браконьеров и жестокой природы. Здесь — рядом с человеком — о них заботятся. А там они будут умирать в раннем возрасте. И не надо истерить по этому поводу, это нужно просто осознать», — заключил он.