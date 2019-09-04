«Лучше «Игры престолов»: звезда «Звездных войн» о финале трилогии

Актриса Дэйзи Ридли, сыгравшая Рэй в фильме «Звездные войны: Скайуокер. Восход», поделилась подробностями девятого эпизода «Звездных войн». По ее словам, финал картины будет не настолько противоречивым, как в фэнтезийной саге «Игра престолов».

«Я думаю, что концовка будет менее спорной [по сравнению с «Игрой престолов»]», — приводит слова Ридли MTV NEWS.

Беспокойство поклонников вызвал трейлер заключительной части трилогии, в котором главная героиня Рэй якобы переходит на темную сторону. Именно так, как известно, поступила Дейенерис Таргариен в финальных сериях «Игры престолов».

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«Доказательство у вас на экране. Теперь вам остается решить, что с этим делать. Нет дыма без огня, — прокомментировала слухи Ридли. — Просто дождитесь [выхода фильма] и сами увидите, что придумали Джей Джей Абрамс и Крис Терио. То, каким образом они развернули сюжет, действительно впечатляет, и я надеюсь, что он окажется подходящим».

Что касается персонажа принцессы Леи, которую сыграла скончавшаяся в 2016 году Кэрри Фишер, то в интервью Variety режиссер Джей Джей Абрамс пообещал поклонникам, что героиня станет важной частью повествования. Он отметил, что в финале трилогии будут использованы вырезанные кадры из «Пробуждения силы».

«Характер Леи действительно, в некотором смысле, является сердцем этой истории. Мы поняли, что мы не смогли бы показать конец этих девяти фильмов без Леи. Мы поняли, что у нас есть кадры из «Пробуждения силы», и мы могли бы использовать их по-новому», — цитирует его издание.

Ранее в калифорнийском Анахайме прошла очередная выставка официального фан-клуба The Walt Disney — D23, в ходе которой студия анонсировала свои главные премьеры. В рамках презентации президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сообщила, что в течение первого года после запуска стримингового сервиса Disney+ его подписчикам будут доступны все полнометражные фильмы франшизы — в том числе девятый эпизод «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

Исполнительный директор студии Роберт Айгер рассказал, что после премьеры этого фильма команда, производившая медиапродукты франшизы, сфокусировалась на телевизионных проектах. В частности, 12 ноября 2019 года на платформе выйдет сериал «Мандалорец», действие которого развернется во вселенной «Звездных войн». К работе над фильмом в качестве сценариста и продюсера был привлечен режиссер «Железного человека» Джон Фавро.

«Мы возьмем паузу на какое-то время и отдохнем, потому что девятый фильм завершает сагу Скайуокера. Будут и другие фильмы о «Звездных войнах», но перед этим будет небольшой перерыв», — поделился он.

Вышедший в прошлом году фильм «Хан Соло. Звездные войны: Истории» показал худший результат по сборам за 40 лет существования франшизы. По мнению критиков, такой эффект мог быть вызван переизбытком «Звездных войн», который возник на потребительском рынке из-за желания руководства студии заработать больше денег. С этим же они связывают и решение взять перерыв перед выпуском новых частей саги.

В апреле этого года в сети был опубликован первый тизер девятой части «Звездных войн». Зрителям показали, как главная героиня новой трилогии Рей бежит по пустыне со световым мечом навстречу противнику на истребителе Tie Fighter.

Заключительный сезон «Игры престолов» вышел весной 2019 года. Финал шоу не оправдал надежд многих зрителей и получил низкие рейтинги. Так, шестой эпизод, в котором Дейенерис перешла на «темную силу», стал самым худшим за всю историю проекта. На сайте Rotten Tomatoes, где публикуются рейтинги фильмов и сериалов, серия получила всего 48 процентов одобрения, а весь восьмой сезон — 58. Для сравнения седьмой сезон положительно оценили 93 процента. Кроме того, поклонники фантастической саги выразили мнение, что шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс проявили себя «некомпетентными авторами», не имея возможности опираться на оригинальный материал от писателя Джорджа Мартина.