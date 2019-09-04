«Растление блудом»: главная тайна Валентина Плучека

Валентин Плучек начал проявлять тягу к искусству еще в детстве — будущий народный артист СССР в разное время увлекался живописью, актерством и режиссурой. В 1929 году он параллельно с обучением на постановщика в Государственной театральной экспериментальной мастерской под руководством Всеволода Мейерхольда дебютировал на сцене ГосТиМа в спектакле «Ревизор» по Николаю Гоголю.

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Спустя несколько лет, продолжая работать под началом Мейерхольда, Плучек основал собственный театр — ТРАМ электриков при столичном электрозаводе имени Куйбышева. В конце 30-х вместе с драматургом Алексеем Арбузовым он открыл театральную студию, где впервые по-настоящему громко заявил о себе. С началом Великой Отечественной войны, впрочем, «Арбузовская студия» фактически распалась, и Плучек в 1942-м был приглашен на должность главы Драматического театра Северного флота в Полярном. Уже после капитуляции гитлеровских войск режиссер ненадолго возглавил Московский гастрольный театр при Всероссийском театральном обществе, однако не проработал на этом посту и пяти лет, став жертвой так называемой «борьбы с космополитизмом».

Именно это увольнение стало поворотным для карьеры Плучека: временно безработного постановщика приютил Московский театр сатиры, которому тот впоследствии отдал полвека (при этом 43 года режиссер являлся его художественным руководителем).

В числе наиболее значимых работ Плучека выделяются такие постановки, как «Клоп», «Мистерия-Буфф», «Интервенция», «У времени в плену», «Женский монастырь» и, конечно же, «Безумный день, или Женитьба Фигаро», один из самых знаменитых спектаклей в истории СССР, главную роль в котором на протяжении долгих лет исполнял Андрей Миронов (более того — умер культовый актер, как известно, вскоре после выхода на сцену именно в этой постановке).

В 1999-м году, за несколько лет до кончины Плучека, в продажу поступила книга «Андрей Миронов и я» Татьяны Егоровой, бывшей артистки Театра сатиры. В «романе-исповеди» актриса среди прочих (пусть несколько завуалированно, используя прозвище) прошлась и по Плучеку, под руководством которого работала не один десяток лет. И произведение, надо сказать, изрядно подпортило репутацию режиссера.

«Власть уничтожала Чека (здесь и далее под Чеком подразумевается Плучек — «Газета.Ru») с каждым часом, с каждым годом, как компенсация приходило материальное благосостояние: огромная трехкомнатная квартира, ковры, старинная мебель – красное дерево, карельская береза, зеркала, люстры, все это заменило уходящих в дверь разум и душу. <...> Чеком была разработана целая система манипуляции людьми. Власть его растлевала, и ему было обидно, что он растлевается, а остальные — нет, — писала Егорова. — И чтобы не чувствовать себя в одиночестве, он растлевал всех тех, кто находился рядом. Так было комфортнее. Для каждого артиста была создана своя тактика растления: у каждого было больное место».

Согласно артистке, одной из «тактик растления» Плучека — помимо доносов, подобострастия, подарков — был «блуд»: якобы некоторые актрисы добивались ролей, «расстегивая ширинку» режиссера.

«Растление блудом – намекнуть на роль, и артистки, толкаясь локтями, рвутся в кабинет, на четвертый этаж, расстегивать ширинку, до дивана аж не успевали добраться», — утверждала она.

Впоследствии Егорова рассказывала, что Плучек, ушедший из жизни в 2002-м, ознакомился с выдержками из ее книги, касавшимися его самого, — и якобы подтвердил достоверность приведенных женщиной фактов.

«Он был в санатории, и ему послали книгу, подчеркнув все места, касающиеся его. Плучек тогда не ходил, но — о, чудо! Великая сила искусства, он пришел в театр своими ногами. <...> Плучек сказал актерам, с которыми репетировал: «А все, что написала Егорова в своей книге, — правда», — заверяла Татьяна в интервью Дмитрию Гордону.

В том же разговоре с журналистом она также заявила, что в свое время Плучек якобы домогался и ее саму: «Он был в меня влюблен до потери сознания. <...> И вдруг — как на меня прыгнет! Как обезьяна на пальму. Вцепился, начал целовать меня в губы».

Справедливости ради, книгу Егоровой многие ее коллеги раскритиковали, намекнув на лживость некоторых приведенных в ней фактов. Сделал это, в частности, нынешний худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, сменивший на посту Плучека.

«Танька Егорова вообще удивительная фигура — эта книжка ведь столько шуму наделала... Я там и Мефистофель, и бабник, и у себя дома жену Плучека раздевал, — говорил народный артист РСФСР, комментируя касающиеся его главы. — Егорова — женщина талантливая, но больная, и полемизировать с ней очень трудно, потому что это клинический случай, хотя в то же время Танька — литератор».