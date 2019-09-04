Заставляли бегать, напевая песни: как воспитывали Бейонсе

Трехкратная обладательница «Грэмми» Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, выступающая под мононимом Бейонсе, родилась 4 сентября 1981 года в семье профессионального работника в сфере звукозаписи и художницы по костюмам. С раннего детства девочка ходила на уроки джаза и балета, а в 1990 году поступила в школу с музыкальным уклоном, где на протяжении нескольких лет пела в хоре.

В старших классах певица основала школьный квартет Girl's Tyme, который позднее перерос в известную группу Destiny's Child.

Изначально в состав эстрадного коллектива входили Бейонсе, ЛаТавия Роберсон, Келли Роуленд и Летоя Лакетт.

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Бойкие девушки привлекли внимание продюсера Арне Фрагера, который специально прилетел в Хьюстон, чтобы увидеть их вживую. Он привел певиц в свою студию, однако вскоре прекратил с ними работать после неудачи на телешоу «Star Search». По словам продюсера, вокалистки неправильно подобрали песню и не смогли продемонстрировать свои данные, исполняя исключительно рэп.

В результате за менеджмент коллектива взялся отец Бейонсе Мэтью Ноулз, посвятив этому все свое время и львиную долю семейного бюджета. Это стало причиной развода родителей певицы, однако Ноулза это не остановило: он продолжал активно продвигать группу и организовывать ее участие в различных мероприятиях. В 1997 году талантливый продюсер довел квартет до контракта с Columbia Records. Позднее уже состоявшаяся звезда Бейонсе рассказывала, что в начале карьеры отец заставлял ее ежедневно пробегать 5 километров, исполняя песни. По его мнению, такая подготовка помогла артистке легко петь и танцевать одновременно.

Тогда же группа переименовалась в Destiny's Child, взяв название из Книги пророка Исаии, и записала саундтрек к фильму «Люди в черном».

В 1998 году коллектив выпустил альбом «Destiny's Child», разошедшийся тиражом в 3 млн экземпляров по всему миру и ставший платиновым. Наиболее популярным синглом пластинки стал «No, No, No», завоевавший первое место чарта Hot R&B/Hip-Hop Songs журнала Billboard и третье в рейтинге Billboard Hot 100. За первый альбом в 1998 году группа получила три награды Soul Train Lady of Soul: «Лучший R&B/соул-альбом года группы», «Лучший R&B/соул-сингл группы» и «Лучший новичок».

Настоящим прорывом Destiny's Child стал альбом «Writing's on the Wall», вышедший в 1999 году. Вторая пластинка группы стартовала с шестой позиции в Billboard 200, в начале 2000-х возглавила американские R&B и поп-чарты и восемь раз становилась платиновой.

В 2000 году сформировался окончательный состав коллектива — в него вошли Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Их наиболее известными песнями того периода стали «Jumpin' Jumpin'», «Say My Name», «Independent Women Part I» и тема для фильма «Ангелы Чарли».

Четырежды платиновый в США альбом «Survivor», записанный в 2001 году, стартовал с первой строчки Billboard 200 и в первую неделю был продан в количестве 663 тыс. копий. Синглы «Independent Women Part I», «Survivor» и «Bootylicious» стали хитами, которые популярны до сих пор.

Немного слабее оказался четвертый и последний альбом коллектива «Destiny Fulfilled», вышедший в 2004 году — он становился платиновым «всего» три раза. В первую неделю было продано 497 тыс. экземпляров сборника.

Во время тура «Destiny Fulfilled» в июне 2005 года перед 16 тыс. фанатов в Барселоне группа объявила о своем распаде. Исполнительницы заявили, что приняли решение развивать индивидуальную карьеру в области музыки, телевидения, театра и кино.

«Мы работаем вместе, как Destiny's Child, с 9 лет и ездили по турам с 14. После многих обсуждений и глубокого душевного изучения мы поняли, что наш текущий тур дает возможность уйти из Destiny's Child, будучи на пике, объединенные дружбой и полные хороших чувств от нашей музыки, наших фанатов и всего», — цитирует их MTV News.

После официального распада коллектива его участницы периодически воссоединялись для съемок в клипах Бейонсе и отдельных выступлений. В 2019 году издание Daily Mail сообщило, что коллектив может воссоединиться в 2020 году по инициативе Бейонсе. Согласно СМИ, знаменитость в составе старого трио планирует записать несколько треков и поехать в огромный тур по США и Европе. Помимо 30-летия Destiny's Child воссоединение коллектива приурочено к 20-й годовщине вступления в него солистки Мишель Уильямс.

«Бейонсе отчаянно пытается вернуть девушек в трио. Она не смогла найти лучшей даты, чем 2020 год, когда они будут отмечать два десятилетия окончательного формирования состава одной из самых известных в мире женских групп», — рассказал источник издания.

За годы сольной карьеры Бейонсе стала настоящей иконой мирового шоу-бизнеса. Сразу после распада группы певица снялась в фильме «Розовая пантера», в котором также прозвучала ее композиция «Check On It». Следующей актерской работой Бейонсе была роль Дайаны Росс в картине «Девушки мечты». Благодаря этой ленте звезда была номинирована на две премии «Золотой глобус» за лучшую женскую роль и за лучшую песню.

Сфокусировавшись на музыкальной карьере, 4 сентября 2006 года в честь своего 25-летия певица представила альбом B'Day. В новой пластинке можно заметить, что стиль исполнения Бейонсе стал более разнообразным. Альбом сразу же ворвался на первую строчку чарта Billboard 200.

Через два года певица выпустила третий студийный альбом «I am… Sasha Fierce». Название пластинки обусловлено фантазией артистки: по словам Бейонсе, «Саша Фирс» означает ее новое альтер-эго. На протяжении следующих лет вышло еще четыре альбома звезды — «4», «Beyoncе», «Lemonade» и «Everything Is Love», записанный в 2018-м совместно с рэпером Jay-Z. Музыканты встречались с 2002 года и поженились в 2008-м, после чего у них появилось трое детей.

Помимо карьеры одна из самых высокооплачиваемых певиц мира активно занимается благотворительностью. С 2005 года Бейонсе помогает пострадавшим от чрезвычайных происшествий, сиротам, больницам и продовольственным фондам.