Остановка сердца и кровь в подъезде: тайна смерти Евгения Мартынова

Советский эстрадный певец и композитор Евгений Мартынов, известный слушателям благодаря лирическим хитам «Лебединая верность» и «Яблони в цвету», родился в 1948 году. Отец научил сына играть на аккордеоне и привил ему любовь к музыке. В итоге Мартынов окончил музыкальное училище и поступил в Киевскую консерваторию. Позднее он перевелся в в Донецкий музыкально-педагогический институт, досрочно окончил его в 1971-м и через год отправился покорять Москву.

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Тогда же к Мартынову пришла первая популярность: известная советская певица Майя Кристалинская исполнила его песню на стихотворение Сергея Есенина «Березка» и представила молодого композитора публике. Она также дала Мартынову совет попробовать самому выступать со своими песнями и устроиться в «Росконцерт» на работу.

Композитор прислушался к словам Кристалинской и уже через год стал солистом-вокалистом в «Росконцерте», параллельно работая музыкальным редактором в «Молодой гвардии» и «Правде».

Через десять лет он вошел в Союз композиторов СССР и тогда же стал одним из наиболее известных исполнителей и авторов в стране. С ним сотрудничали самые видные поэты-песенники того времени, среди которых были Роберт Рождественский, Илья Резник, Андрей Дементьев, Михаил Пляцковский, Алла Дементьева и другие.

Его композиции «Лебединая верность», «Баллада о матери», «Яблони в цвету», «Белая сирень», «Отчий дом» стали настоящими хитами. Песни Мартынова исполняли главные звезды эстрады — Иосиф Кобзон, София Ротару, Анна Герман, Эдуард Хиль, Александр Серов, Тамара Миансарова и многие другие.

Вскоре Мартынов стал также самым популярным исполнителем благодаря бархатному голосу, за который его прозвали «последним романтиком в СССР». Завершающей композицией в карьере музыканта стала «Марьина роща», с которой он выступил 27 августа на «Песне года-1990».

Через несколько дней, 3 сентября, тело Мартынова нашли на лестничной площадке его дома. Согласно некоторым источникам, соседи не сразу вызвали скорую помощь, решив, что человек заснул в состоянии алкогольного опьянения.

Медики приехали примерно через 40 минут после смерти Мартынова и диагностировали у него острую сердечную недостаточность. Однако близкие артиста до сих пор не верят в поставленный диагноз: в тот день на стенах подъезда и лифта была обнаружена кровь.

По словам родного брата певца, композитора Юрия Мартынова, в последнее время скончавшийся постоянно переживал из-за судебного разбирательства по поводу невыплаченного гонорара: организаторы концертов артиста по Рязанской области подделали договор. Одно из заседаний суда по этому делу было запланировано на 4 сентября 1990 года.

Брат Мартынова также вспомнил, что произошло в последний день жизни певца, передает «Стархит».

«В тот день он хотел показать машину механикам, чтобы отвезти потом отца в больницу. Пошел в гараж. Там ему сказали — без проблем, приноси два пузыря, посмотрим. Женя дал им 25 рублей. Они пошли в магазин, хотя алкоголь еще не продавали. С одним из них я потом встречался, вот он рассказывал — выпили все.

Но что случилось потом, остается загадкой… Он мне снится постоянно, Женя все время поет, а я потом это записываю. Снится, будто Женя возвращается. И я ему говорю — давай подумаем, как объяснить, где ты был все это время», — рассказал брат Мартынова.

Коллега музыканта Лев Лещенко вспоминал, что Мартынов зарабатывал огромные для 70-х годов деньги и мог сформировать внушительное состояние.

«Тогда как средняя зарплата была 120 рублей, эти ребята — Антонов, Мартынов, Добрынин получали по 30 тысяч в месяц. Им просто было некуда девать денег, ведь больше одной квартиры машины не купить — табу. Ну Женю и накрывало. Чем становился популярнее, тем больше становилось фальшивых друзей», — говорил Лещенко.

Однако большинство знакомых Мартынова сошлись во мнении, что его погубила природная ранимость. По словам соавтора музыканта, поэта Андрея Дементьева, он очень близко принимал все к сердцу. Причиной же острой сердечной недостаточности иногда называется тяжелый стресс.