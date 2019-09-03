Скандалы и избиения: как Чарли Шин ломал карьеру

Начало карьеры скандального голливудского актера Чарли Шина, известного своим пристрастием к алкоголю и наркотикам, беспорядочной личной жизнью и неоднозначными высказываниями на общественно-политические темы, начиналась вполне степенно.

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В 1987 году фильм Оливера Стоуна «Взвод» с Шином в главной роли завоевал четыре награды американской киноакадемии «Оскар», а последовавший за ним «Уолл-стрит» только укрепил статус молодого актера как восходящей звезды Голливуда — в 1990 году на экраны вышло сразу шесть фильмов с его участием.

Однако, несмотря на то, что изначально Шин построил свой образ на серьезных фильмах о военных, его визитной карточкой все же стала пародия «Горячие головы». Последовавшие за этим события в его жизни подтвердили знаковый статус этой комедии в его карьере, и комические роли постепенно вытеснили из его репертуара сложных героев с горечью во взгляде.

Завоевав звездный статус, он стал все чаще попадать в раздел «скандалы» голливудской светской хроники, папарацци открыли настоящую охоту на молодого актера, который стал постоянно показываться в общественных местах в нетрезвом виде (зачастую в компании проституток) и устраивать скандалы. Благодаря особенностям организма и физической стойкости он завоевал прозвище «Машина».

Попытка связать себя узами брака в 1995 году провалилась — по словам самого Шина, из-за «внутренней несвободы», которую он испытывал с женой, актрисой Донной Пил. В 1997 году суд назначил ему 300 часов общественных работ в качестве наказания за побои, нанесенные порноактрисе Бриттани Эшланд, а также обязал выплатить ей $2,8 тыс.

На следующий год Шин был госпитализирован из-за передозировки кокаина. После этого инцидента по решению суда он часто стал бывать в реабилитационных центрах, однако жажда бурной и веселой жизни все равно брала верх над здравым смыслом.

К концу 1990-х в его фильмографии почти не осталось живого места от проходных и провальных проектов, так как серьезные режиссеры и крупные студии не хотели сотрудничать с трудным актером, чья репутация давно упала ниже допустимой в киносообществе нормы. В 1999 году на помощь ему пришла подмога — с самой неожиданной стороны. Дело в том, что к этому моменту наблюдать за самим Шином, его жизнью и скандалами было гораздо интереснее, чем смотреть на его экранные воплощения, а уж в известности отказать ему было точно нельзя, несмотря на всю сомнительность такого рода популярности.

Так, интерес зрителей к живому Шину стал одной из причин, по которой его пригласил в свой фильм «Быть Джоном Малковичем» сценарист и режиссер Чарли Кауфман. Экспериментальная и сюрреалистическая природа самого фильма резко отличалась от мира мейнстримных голливудских фильмов — в этой эстетике нашлось место для камео от Чарли Шина.

Неожиданно он предстал с новой стороны — не юношей с горящим взором, не машиной по употреблению алкоголя и наркотиков, а человеком с богатым жизненным опытом и своим взглядом на вещи.

За этим последовало неожиданное признание — Шин, которого уже похоронило для себя киносообщество, заменил Майкла Джея Фокса в сериале «Спин-Сити» и за эту роль был удостоен награды «Золотой глобус».

С этого момента отношение к фигуре актера претерпело серьезные изменения. Даже его скандальное заявление о том, что правительство США было непосредственно причастно к терактам 11 сентября, сыграло ему на руку — он окончательно вжился в роль провокатора, возмутителя общественного спокойствия, и это полностью устраивало его коллег, поклонников и, конечно же, журналистов.

На новой волне популярности Шин получил приглашение в сериал «Два с половиной человека», за который был дважды номинирован на «Золотой глобус» и трижды — на «Эмми». Неофициальные источники говорили о том, что гонорар за один эпизод этого сериала доходил до $2 млн.

В эти же годы он женился на актрисе Дениз Ричардс, которая родила ему двух дочерей. По ее собственным словам, на этот раз Шин старался вести прилично в браке.

«Чарли не был плохим парнем, когда мы поженились. Он был трезвенником почти четыре года — совсем другим человеком. Его образ жизни был совершенно иным. Он был бывшим плохим парнем, я думаю», — говорила она.

Однако темная сторона Шина вновь взяла верх, и в 2006 году Ричардс подала на развод и заявила, что ее супруг одержим азартными играми, постоянно посещает проституток и размещает в сети фотографии своего полового органа. Решением суда актеру было запрещено приближаться ближе чем на километр как к бывшей супруге, так и к их детям.

Вновь пустившийся в отрыв Шин опять стал завсегдатаем таблоидов и желтой прессы. В 2008 году он снова женился — на актрисе Брук Мюллер, родившей ему двух сыновей-близнецов. Но уже в 2009 году она обвинила мужа в угрозах расправой из-за ее желания расстаться. Мюллер рассказала, что Шин повалил ее на диван и приставил нож к горлу после очередной попытки добиться согласия на развод и угрожал убить, если та будет распространяться об их проблемах. На ее теле не нашли повреждений, а в крови было выявлено содержание алкоголя, однако Шина приговорили к 30 дням лечения в реабилитационном центре, месяцу испытательного срока и обязательному посещению курсов по управлению гневом.

В новом десятилетии Шин снова взялся за старое и словно бы с новой силой. Так, после вызова полиции в отель, где жильцы жаловались на чересчур шумное поведение актера, его пришлось отвезти в больницу в невменяемом состоянии — голый Шин прятался от полицейских и пытался забаррикадироваться прямо в номере.

Новая вереница скандалов привела к тому, что в 2011 году Шин установил мировой рекорд, зафиксированный в книге рекордов Гиннесса, по скорости набора подписчиков в твиттере — 129 тысяч человек в месяц.

В этот же год был аннулирован его контракт на съемки в сериале «Два с половиной человека» — в январе их пришлось приостановить из-за очередной госпитализации Шина, а перед возвращением на съемочную площадку он дал интервью, в котором оскорбил одного из продюсеров проекта. В марте он отправился в турне по США под названием «Моя жестокая торпеда правды», тогда же он начал жить с порноактрисой Бри Олсон и моделью Натали Кенли, которые вскоре его покинули.

Однако все сплетни о новых оргиях, угрозах, избиениях случайных подруг перебило шокировавшее всех заявление, которое он сделал в эфире шоу Today — оказалось, что актер ВИЧ-положителен. По его словам, он решил открыто рассказать о болезни, так как устал от шантажа со стороны тех, кто знал об этом.

Всплеск запросов на тему ВИЧ в интернет-поисковиках, которое спровоцировало его признание, заставило многих говорить об «эффекте Чарли Шина». После проведенного исследования на эту тему был представлен доклад, авторы которого утверждали, что слова актера сделали для информирования людей об угрозе ВИЧ больше, чем специальные мероприятия ООН, посвященные этой проблеме.

Вместе с новостью о тяжелой болезни стало известно и о серьезном ухудшении финансового состояния звезды. В 2016 году суд решил снизить алименты, которые Шин выплачивает бывшим женам, почти в пять раз — с $55 тысяч до $10 тысяч, а в начале 2019 году стало известно и о том, что Шин приступил к распродаже своей недвижимости. На этот раз череде неудач, кажется, все же удалось сломить Шина — по словам друзей, он всерьез планирует после завершения всех судебных дел переехать в Мексику, где актер хочет попробовать начать новую жизнь.