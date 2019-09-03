«Дурновкусие»: Лоза осудил мемы про «Третье сентября»

Композитор и певец Юрий Лоза заявил, что разговоры о песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября», породившей множество мемов в русскоязычном интернете, являются «дурновкусием».

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«Очень мало поводов стало, чтобы что-то «крякнуть», с каждым годом все меньше выдумщиков, любой повод только дай. Придумать хорошую песню очень тяжело, а осмеять можно что угодно», — приводит его слова РИА «Новости».

Артист отметил, что композиция является актуальной лишь раз в году. В качестве доказательства Лоза сравнил ее со своей песней «Плот», на тему которой, по его мнению, можно шутить круглый год.

«Допустим, было много мемов в интернете на песню «Плот», но ее поют на разных языках, она уже прошла испытание временем. Но мем на «Плот» можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского только один раз в год, когда наступает 3 сентября. И что это за мем, который можно использовать только раз в году?» — задался вопросом музыкант.

В заключение Лоза подчеркнул, что не видит смысла обсуждать эту тему. «Это не шутка, а дурновкусие», — заключил он.

Сам Шуфутинский в комментарии агенству рассказал, что не собирается отказываться от песни из-за того, что она стала мемом. По его словам, новый хит взамен старого нужен тем, у кого он плохой.

«Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет», — подытожил шансонье.

Песня «Третье сентября» является одним из популярных мемов в отечественном медиапространстве. Ежегодно в начале осени в сети появляются шутки на тему этой даты.

В комментарии RT Шуфутинский, в свою очередь, утверждал, что сингл не обязан своей популярностью «каким-то мемам».

«Я не думаю, что это так. Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — пояснил он.

Говоря об истории создания композиции, ее автор Игорь Николаев признался, что за выбранной датой «ничего не стоит», а строчка удачно подошла к музыке Игоря Крутого.

«Мне, как автору текста песни «Третье сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему, — написал певец в своем инстаграме. — Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго».

В заключение композитор добавил, что у россиян появился «новый красный день календаря».

В комментарии к посту исполнитель поблагодарил коллег за хит. «Спасибо, дорогой Игорь! Вы с Крутым создали шедевр, который мне повезло спеть!», — ответил Шуфутинский.

В конце августа лауреат премии «Шансон года» опубликовал в инстаграме видео, в котором напомнил своим подписчикам о приближении третьего сентября.

«Дорогие мои друзья, совсем скоро — третье сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами», — подписал снимок Шуфутинский.

По словам представительницы заслуженного артиста России Татьяны Пищиц, он с нетерпением ждет своего возвращения на сцену.

«Михаила Захаровича это радует, хоть песня записана очень давно, но она набирает обороты с каждым годом. Этот концерт нельзя назвать рядовым именно из-за даты. Будет микс из новых и старых песен, выступление балета, оркестра», — приводит ее слова Nation News.

Сам Шуфутинский в разговоре с Ura.ru подчеркнул, что культовая песня никогда ему не надоест, и поблагодарил россиян за признание.

«Нет ни одного человека, кому не нравилось бы, что его любят. Я пою эту песню на каждом своем концерте, потому что ее всегда просят, и без нее я просто не смогу обойтись», — сказал певец.

Он также уточнил, что хорошо относится к популярности в соцсетях и время от времени просматривает шутки о себе.

«Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен. Мне кажется, это замечательно. Если об этом говорят, значит, для людей это значит что-то. Если говорят много, значит, для них это много значит. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят и придумывают шутки, сочиняют какие-то истории», — подчеркнул Шуфутинский.