«Дурновкусие»: Лоза осудил мемы про «Третье сентября»

Лоза раскритиковал «Третье сентября» Шуфутинского

Музыкант Юрий Лоза назвал обсуждение шуток вокруг песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского «дурновкусием». По его мнению, композиция не прошла проверку временем, в отличие от его хита «Плот», мемы на который якобы «можно использовать круглый год».

Композитор и певец Юрий Лоза заявил, что разговоры о песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября», породившей множество мемов в русскоязычном интернете, являются «дурновкусием».

«Очень мало поводов стало, чтобы что-то «крякнуть», с каждым годом все меньше выдумщиков, любой повод только дай. Придумать хорошую песню очень тяжело, а осмеять можно что угодно», — приводит его слова РИА «Новости».

Артист отметил, что композиция является актуальной лишь раз в году. В качестве доказательства Лоза сравнил ее со своей песней «Плот», на тему которой, по его мнению, можно шутить круглый год.

«Допустим, было много мемов в интернете на песню «Плот», но ее поют на разных языках, она уже прошла испытание временем. Но мем на «Плот» можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского только один раз в год, когда наступает 3 сентября. И что это за мем, который можно использовать только раз в году?» — задался вопросом музыкант.

В заключение Лоза подчеркнул, что не видит смысла обсуждать эту тему. «Это не шутка, а дурновкусие», — заключил он.

Сам Шуфутинский в комментарии агенству рассказал, что не собирается отказываться от песни из-за того, что она стала мемом. По его словам, новый хит взамен старого нужен тем, у кого он плохой.

«Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет», — подытожил шансонье.

Песня «Третье сентября» является одним из популярных мемов в отечественном медиапространстве. Ежегодно в начале осени в сети появляются шутки на тему этой даты.

В комментарии RT Шуфутинский, в свою очередь, утверждал, что сингл не обязан своей популярностью «каким-то мемам».

«Я не думаю, что это так. Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — пояснил он.

Говоря об истории создания композиции, ее автор Игорь Николаев признался, что за выбранной датой «ничего не стоит», а строчка удачно подошла к музыке Игоря Крутого.

«Мне, как автору текста песни «Третье сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему, — написал певец в своем инстаграме. — Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго».

В заключение композитор добавил, что у россиян появился «новый красный день календаря».

В комментарии к посту исполнитель поблагодарил коллег за хит. «Спасибо, дорогой Игорь! Вы с Крутым создали шедевр, который мне повезло спеть!», — ответил Шуфутинский.

В конце августа лауреат премии «Шансон года» опубликовал в инстаграме видео, в котором напомнил своим подписчикам о приближении третьего сентября.

«Дорогие мои друзья, совсем скоро — третье сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами», — подписал снимок Шуфутинский.

По словам представительницы заслуженного артиста России Татьяны Пищиц, он с нетерпением ждет своего возвращения на сцену.

«Михаила Захаровича это радует, хоть песня записана очень давно, но она набирает обороты с каждым годом. Этот концерт нельзя назвать рядовым именно из-за даты. Будет микс из новых и старых песен, выступление балета, оркестра», — приводит ее слова Nation News.

Сам Шуфутинский в разговоре с Ura.ru подчеркнул, что культовая песня никогда ему не надоест, и поблагодарил россиян за признание.

«Нет ни одного человека, кому не нравилось бы, что его любят. Я пою эту песню на каждом своем концерте, потому что ее всегда просят, и без нее я просто не смогу обойтись», — сказал певец.

Он также уточнил, что хорошо относится к популярности в соцсетях и время от времени просматривает шутки о себе.

«Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен. Мне кажется, это замечательно. Если об этом говорят, значит, для людей это значит что-то. Если говорят много, значит, для них это много значит. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят и придумывают шутки, сочиняют какие-то истории», — подчеркнул Шуфутинский.