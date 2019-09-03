«Заново учусь жить»: как Зудина переживает смерть Табакова

Об актерской карьере Марина Зудина задумалась еще в старших классах. Выросшая в семье журналиста и преподавательницы музыки знаменитость с детства увлекалась искусством — пением и хореографией.

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В 16 лет, еще не окончив школу, Зудина пришла в ГИТИС, где успешно прошла конкурс и попала на курс легендарного актера и режиссера Олега Табакова. Впоследствии она признавалась, что считает это событие одним из самых главных в своей жизни.

«В разные годы задавала себе вопрос: а любила бы я театр так же сильно, если бы не встреча с Учителем? Однозначного ответа нет. Я любила театр Табакова как пространство, куда приглашались талантливые режиссеры, где давался старт интересным творческим идеям, где никто никого не подавлял, где люди были внутренне свободны», — рассказывала актриса в интервью «7 дней».

Зудина дебютировала в кино в студенческие годы. В 1985 году на тот момент еще начинающий режиссер Константин Лавроненко пригласил артистку сняться в мелодраме «Еще люблю, еще надеюсь» с Евгением Евстигнеевым, Тамарой Семиной и Валентиной Талызиной в главных ролях. В середине 80-х Зудина сыграла в фильме Ильи Фрэза «Личное дело судьи Ивановой». В нем она исполнила роль молодой разлучницы — учительницы музыки, которая заводит роман с отцом одной из своих учениц.

В 1985 году Зудина исполнила главную роль в мелодраме «Валентин и Валентина» Георгия Натансона. Картина получила блестящие отзывы зрителей и принесла молодой актрисе всеобщую известность. Спустя год она окончила ГИТИС и устроилась в Театр-студию Табакова.

Затем последовали фильмы — «После дождичка в четверг» Михаила Юзовского, «По главной улице с оркестром» Петра Тодоровского и «Забавы молодых» Евгения Герасимова. Игра Зудиной в последнем особенно полюбилась зрителям. Образ ее героини Светланы Бобылевой, девушки с ранимой душой, которая влюбляется в собственного учителя, не только закрепилась за ней на долгие годы, но и оказалась пророческой.

В интервью Зудина рассказывала, что в свое время столкнулась с критикой из-за отношений с Табаковым. Злые языки твердили, что актриса добилась успеха только благодаря содействию советской суперзвезды.

«Я начала сниматься в 18 лет. Я не была тогда женой Олега Павловича. Выйдя замуж за него, я, наоборот, потеряла карьеру в кино», — делилась она.

Роман между Зудиной и Табаковым разгорелся в середине 80-х. Поскольку он был женат, влюбленные долго скрывали отношения, однако в творческой среде об их связи догадывались. Как вспоминал Георгий Натансон, артист всячески заботился об ученице и приезжал на съемки «Валентина и Валентины» с горячими пирожками.

30-летняя разница в возрасте не остановила Зудину и Табакова. В марте 1994 года они сыграли свадьбу. Дети народного артиста СССР от предыдущего брака тяжело восприняли уход отца из семьи. Дочь Александра до самой смерти не общалась с ним.

В браке Табакова и Зудиной родились сын Павел и дочь Мария. Супруги прожили вместе более 30 лет, до самой кончины актера в марте 2018 года. Причиной смерти художественного руководителя МХТ им. Чехова стало онкологическое заболевание. Врачи долго боролись за его жизнь, но победить болезнь не удалось.

В недавнем интервью Зудина призналась, что так до сих пор и не оправилась от потери.

«Я заново учусь жить. Представьте: с шестнадцати лет я не была одна. Почти тридцать пять лет рядом находился мужчина — сначала как учитель, потом как любимый, которому я полностью доверяла.

Тот, кто меня сформировал, кому я всем обязана, благодаря кому всегда ощущала себя защищенной. В один момент все изменилось: то, что делал для семьи он, делаю теперь я», — рассказала она журналу «Караван историй».

Отвлечься от утраты актрисе, по ее словам, помогла работа. В апреле 2018 года, уже после смерти Табакова, Зудина снова вышла на сцену МХАТ в постановке «Солнце всходит», приуроченной к 150-летию Максима Горького.

Несмотря на то, что ее карьера поутихла, она продолжает сниматься. В этом году Зудина предстала в эротическом триллере Константина Богомолова «Содержанки». В сериале она сыграла дочь влиятельного бизнесмена. Кроме того, артистка рассказывала, что в настоящий момент занимается творческим наследием Табакова.