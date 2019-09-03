Признание Игоря Николаева: в чем смысл песни «Третье сентября»

Шуфутинский объяснил популярность песни «Третье сентября»

Певец Игорь Николаев рассказал, как создавался хит Михаила Шуфутинского «Третье сентября». По его словам, за самой датой «ничего не стоит», но эта строчка хорошо подошла к музыке композитора Игоря Крутого. В свою очередь, сам Шуфутинский не считает, что популярность песни связана с мемами.

Певец Игорь Николаев объяснил смысл песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Автор композиции признался, что за выбранной датой «ничего не стоит», а строчка удачно подошла к музыке композитора Игоря Крутого.

«Мне, как автору текста песни «Третье сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему, — написал Николаев в своем инстаграме.%

— Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго».

В заключение композитор поблагодарил Шуфутинского и Крутого за то, что у россиян появился «новый красный день календаря».

В комментарии к посту Шуфутинский поблагодарил коллегу за создание хита: «Спасибо, дорогой Игорь! Вы с Крутым создали шедевр, который мне повезло спеть!»

Кроме того, он заявил, что не собирается отказываться от песни «Третье сентября» из-за того, что она стала мемом.

«Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет», — цитирует его РИА «Новости».

Однако в разговоре с RT певец заявил, что не считает , что «песня своей популярностью обязана каким-то мемам». «Я не думаю, что это так. Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — заявил он.

В конце августа Шуфутинский опубликовал в инстаграме видео, в котором напомнил своим подписчикам о приближении третьего сентября.

«Дорогие мои друзья, совсем скоро — 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами», — сказал заслуженный артист России.

По словам представительницы исполнителя Татьяны Пищиц, он с нетерпением ждет своего возвращения на сцену.

«Михаила Захаровича это радует, хоть песня записана очень давно, но она набирает обороты с каждым годом. Этот концерт нельзя назвать рядовым именно из-за даты. Будет микс из новых и старых песен, выступление балета, оркестра», — приводит ее слова Nation News.

Позднее Шуфутинский отметил, что культовая песня никогда ему не надоест, и поблагодарил россиян за хорошее отношение к своему творчеству.

«Нет ни одного человека, кому не нравилось бы, что его любят. Я пою эту песню на каждом своем концерте, потому что ее всегда просят, и без нее я просто не смогу обойтись», — сказал певец в комментарии Ura.ru, пояснив, что хорошо относится к популярности в соцсетях и время от времени просматривает шутки о себе.

Он также отметил, что с юмором относится к сформировавшемуся мему, который отлично помогает поддерживать популярность исполнителя.

«Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен. Мне кажется, это замечательно. Если об этом говорят, значит, для людей это значит что-то. Если говорят много, значит, для них это много значит. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят и придумывают шутки, сочиняют какие-то истории», — подчеркнул артист.

Песня «Третье сентября» стала популярным мемом в российском медиапространстве. Ежегодно в начале осени в сети публикуется множество шуток, связанных с этой датой. Например, второго сентября кто-то уже слышит «шаги Шуфутинского к календарю».

В прошлом году легендарной композиции исполнилось 25 лет. По словам Шуфутинского, впервые он спел «Третье сентября» в 1993 году. Она стала знаковой для артиста не только по причине ее неугасающей популярности, но и потому что она стала одной из первых, исполненных им после возвращения в Россию. Еще в 1981 году музыкант эмигрировал в США, но после распада СССР решил вернуться обратно.

Сразу после приезда шансонье на родину Игорь Крутой предложил ему исполнить недавно написанную композицию. Песня очень понравилась Шуфутинскому, и он включил ее в один из первых записанных им в России альбомов «Гуляй, душа», который увидел свет в 1994 году.