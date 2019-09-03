Признание Игоря Николаева: в чем смысл песни «Третье сентября»

Певец Игорь Николаев объяснил смысл песни «Третье сентября» Михаила Шуфутинского. Автор композиции признался, что за выбранной датой «ничего не стоит», а строчка удачно подошла к музыке композитора Игоря Крутого.

«Мне, как автору текста песни «Третье сентября», конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему, — написал Николаев в своем инстаграме.%

— Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где «было все у нас всерьез». Так рождаются песни, те, которые надолго».

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В заключение композитор поблагодарил Шуфутинского и Крутого за то, что у россиян появился «новый красный день календаря».

В комментарии к посту Шуфутинский поблагодарил коллегу за создание хита: «Спасибо, дорогой Игорь! Вы с Крутым создали шедевр, который мне повезло спеть!»

Кроме того, он заявил, что не собирается отказываться от песни «Третье сентября» из-за того, что она стала мемом.

«Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет», — цитирует его РИА «Новости».

Однако в разговоре с RT певец заявил, что не считает , что «песня своей популярностью обязана каким-то мемам». «Я не думаю, что это так. Плохую песню никакой мем не спасет и не сделает популярной. А хорошую песню никакой мем не загубит», — заявил он.

В конце августа Шуфутинский опубликовал в инстаграме видео, в котором напомнил своим подписчикам о приближении третьего сентября.

«Дорогие мои друзья, совсем скоро — 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами», — сказал заслуженный артист России.

По словам представительницы исполнителя Татьяны Пищиц, он с нетерпением ждет своего возвращения на сцену.

«Михаила Захаровича это радует, хоть песня записана очень давно, но она набирает обороты с каждым годом. Этот концерт нельзя назвать рядовым именно из-за даты. Будет микс из новых и старых песен, выступление балета, оркестра», — приводит ее слова Nation News.

Позднее Шуфутинский отметил, что культовая песня никогда ему не надоест, и поблагодарил россиян за хорошее отношение к своему творчеству.

«Нет ни одного человека, кому не нравилось бы, что его любят. Я пою эту песню на каждом своем концерте, потому что ее всегда просят, и без нее я просто не смогу обойтись», — сказал певец в комментарии Ura.ru, пояснив, что хорошо относится к популярности в соцсетях и время от времени просматривает шутки о себе.

Он также отметил, что с юмором относится к сформировавшемуся мему, который отлично помогает поддерживать популярность исполнителя.

«Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен. Мне кажется, это замечательно. Если об этом говорят, значит, для людей это значит что-то. Если говорят много, значит, для них это много значит. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят и придумывают шутки, сочиняют какие-то истории», — подчеркнул артист.

Песня «Третье сентября» стала популярным мемом в российском медиапространстве. Ежегодно в начале осени в сети публикуется множество шуток, связанных с этой датой. Например, второго сентября кто-то уже слышит «шаги Шуфутинского к календарю».

В прошлом году легендарной композиции исполнилось 25 лет. По словам Шуфутинского, впервые он спел «Третье сентября» в 1993 году. Она стала знаковой для артиста не только по причине ее неугасающей популярности, но и потому что она стала одной из первых, исполненных им после возвращения в Россию. Еще в 1981 году музыкант эмигрировал в США, но после распада СССР решил вернуться обратно.

Сразу после приезда шансонье на родину Игорь Крутой предложил ему исполнить недавно написанную композицию. Песня очень понравилась Шуфутинскому, и он включил ее в один из первых записанных им в России альбомов «Гуляй, душа», который увидел свет в 1994 году.