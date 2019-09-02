«Третье сентября близко»: как Шуфутинский реагирует на мемы

В конце августа заслуженный артист России Михаил Шуфутинский опубликовал в инстаграме видео, в котором напомнил своим фолловерам о приближении третьего сентября.

Реклама

«Дорогие мои друзья, совсем скоро — 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры, горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами», — сказал 71-летний исполнитель.

По словам представительницы Шуфутинского Татьяны Пищиц, артист с нетерпением ждет своего возвращения на сцену.

«Михаила Захаровича это радует, хоть песня записана очень давно, но она набирает обороты с каждым годом. Этот концерт нельзя назвать рядовым именно из-за даты. Будет микс из новых и старых песен, выступление балета, оркестра», — цитирует ее Nation News.

Позднее Шуфутинский заявил, что культовая песня «Третье сентября» никогда ему не надоест, и поблагодарил россиян за хорошее отношение к своему творчеству, передает Ura.ru.

«Нет ни одного человека, кому не нравилось бы, что его любят. Я пою эту песню на каждом своем концерте, потому что ее всегда просят, и без нее я просто не смогу обойтись», — сказал певец, отметив, что хорошо относится к популярности в соцсетях и время от времени просматривает шутки о себе.

Он также отметил, что с юмором относится к сформировавшемуся мему, который отлично помогает поддерживать популярность исполнителя.

«Это потрясающая реклама, за которую я ничего никому не должен. Мне кажется, это замечательно. Если об этом говорят, значит, для людей это значит что-то. Если говорят много, значит, для них это много значит. А что может быть приятнее для исполнителя, чем когда песня, которую он спел, стала популярной и любимой, о ней постоянно говорят и придумывают шутки, сочиняют какие-то истории», — подчеркнул артист.

Ежегодно в начале осени российское медиапространство заполняется мемами о песне «Третье сентября», а Шуфутинский становится главным героем соцсетей. Причем большинство шуток появляется за несколько дней до заветной даты в качестве напоминания о ней. Например, 2 сентября кто-то уже слышит «шаги Шуфутинского к календарю».

Один из пользователей забавно заменил лицо Эддарда Старка из «Игры престолов» на Шуфутинского и перефразировал знаменитое выражение «Зима близко».

Также инстаграм заполонили фотожабы с изображением исполнителя, принимающего ванные процедуры перед ответственным днем.

В прошлом году эта дата, обросшая большим количеством шуток с изображением шансонье, была особенной: легендарной песне Шуфутинского исполнилось 25 лет. По словам самого исполнителя, впервые он спел «Третье сентября» в 1993 году. Музыку к композиции написал композитор Игорь Крутой, а слова — певец и композитор Игорь Николаев.

Эта песня стала знаковой для Шуфутинского не только по причине ее неугасающей популярности, но и потому что она стала одной из первых, исполненных артистом после возвращения в Россию. Еще в 1981 году музыкант эмигрировал в США, но после распада СССР решил вернуться обратно.

Сразу после приезда шансонье на родину Игорь Крутой предложил ему исполнить недавно написанную композицию. Песня очень понравилась Шуфутинскому, и он включил ее в один из первых записанных им в России альбомов «Гуляй, душа», который увидел свет в 1994 году.

Автор текста Игорь Николаев признался, что выбор пал именно на 3 сентября совершенно случайно — на его месте могла оказаться любая созвучная дата.

Сам Шуфутинский в комментарии Nation News подтвердил слова коллеги.

«Это было очень давно — 1993 год. Никакого чуда не было: в этот день никто не ссорился, не мирился — это не специальная дата. Всем хотелось бы услышать, что у нас что-то произошло второго, третьего, но нет, у меня ничего не происходило», — рассказал музыкант.

Певец также объяснил грустный смысл песни — в ней рассказывается история о расставании с любимым человеком, которое произошло 3-го сентября, и ежегодно эта дата на календаре напоминает о печальном событии. Удивительно, что спустя два года после выхода этой песни именно в этот день у Шуфутинского родился старший внук.