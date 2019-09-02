Тяжелые травмы: актер Кевин Харт попал в страшную аварию

Американский актер Кевин Харт попал в автомобильную аварию в американском штате Калифорния, сообщает издание TMZ со ссылкой на полицию. Машина комика врезалась в расположенные вдоль обочины дороги деревянные ограждения, а после этого упала в канаву.

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По словам сотрудников полиции, в тот момент автомобилем знаменитости управлял другой человек. Всего в транспорте находились три человека. Для того, чтобы вызволить пострадавших сотрудникам пожарной службы пришлось срезать крышу автомобиля. Харт и водитель получили тяжелые травмы спины и были на вертолете доставлены в госпиталь, третья пассажирка практически не пострадала.

Американская пресса уже назвала чудом тот факт, что в такой страшной аварии всем удалось выжить.

В настоящий момент никаких подробностей о состоянии актера и его товарища нет. Согласно предварительным данным, мужчина за рулем был трезв.

Напомним, что в начале декабря прошлого года Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения премии «Оскар» после скандала с его гомофобными твитами, которые он публиковал девять лет назад.

«Я принял решение отказаться от ведения «Оскара» в этом году. Потому что я не желаю отвлекать всех в вечер, который будет праздничным для столь талантливых артистов. Я хочу принести свои извинения всему ЛГБТ-сообществу за те неуважительные слова, что я посмел сказать несколько лет назад в твиттере», — написал Харт у себя в твитере.

Среди гомофобных записей, о которых шла речь, числились такие, как «если мой сын решит поиграть с кукольным домиком моей дочери, я сломаю этот домик об его голову и попрошу немедленно прекратить это гейство» и еще несколько сомнительных шуток. Постепенно комик удалил все эти публикации.

Как тогда рассуждали СМИ, критика ЛГБТ-сообщества была столь сильной, что на это не могла обратить внимание Американская академия кинематографических искусств, для которой подобные скандалы неприемлемы. По словам актера, представители академии просили его принести публичные извинения за свои шутки.

В конце концов общественное давление вынудило артиста отказаться вести церемонию «Оскар», несмотря на то, что он к этому очень долго шел. В ответ на новую волну критики Харт заявил, что его старые высказывания больше не актуальны и в настоящий момент он является другим человеком.

«Прекратите искать причины для негатива и злости! Я желаю, чтобы вы, ребята, смогли видеть, чувствовать и понимать мое моральное положение. Я действительно счастливый человек, и ничего не может это изменить! Я ежедневно работаю над тем, чтобы нести позитив в этот мир, — написал Харт у себя инстаграме. — Если вы захотите отыскать мои истории из прошлого и, найдя их, разозлитесь, это на меня никак не повлияет. Мне почти сорок, и я доволен тем, кем я стал. Ведь все мы живем, растем и учимся».

Напомним, что американская академия кинематографических искусств утвердила актера на роль ведущего церемонии всего за пару дней до его заявления об отказе.

«Встречайте нашего нового ведущего. Включайте трансляцию 24 февраля», — говорилось в официальном инстаграме академии.

Харт сразу же подтвердил эту информацию в своем блоге и выразил гордость за право вести церемонию вручения главной кинопремии мира.

«Много лет меня спрашивали, проведу ли я когда-либо церемонию «Оскар», и мой ответ всегда был одинаковым. Я говорил, что для меня, как для комика, это будет грандиозным событием, и это случится, когда придет время, — написал он.

— Я счастлив объявить, что этот день, наконец, настал. У меня не хватает слов, потому что это было моей заветной мечтой — присоединиться к списку легендарных ведущих, которые поднимались на эту сцену. Я знаю, что сейчас моя мама широко улыбается. Я хочу поблагодарить мою семью, друзей и поклонников, которые поддерживали меня все эти годы. Я обещаю, что сделаю «Оскар» особенным».