Потребовалась операция: Розенбаум попал в реанимацию

Российский бард Александр Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Baza. Согласно данным СМИ, 67-летнему автору-исполнителю провели хирургическую операцию, которая длилась несколько часов. По словам врачей, она завершилась успешно. Другие детали относительно самочувствия певца пока не раскрываются.

В июле прошлого года народный артист СССР Иосиф Кобзон в эфире программы «Пусть говорят» рассказал о якобы онкологическом заболевании Розенбаума.

В ходе передачи он посоветовал всем страдающим от рака обратиться в одну из клиник, в которой он и сам регулярно проходил обследование. «Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология?» — задал вопрос певец.

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Позднее сам Розенбаум опроверг сообщения о заболевании, подчеркнув, что прекрасно себя чувствует.

«Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», — написал он у себя в инстаграме.

Незадолго до информации о раковом заболевании, СМИ сообщили о том, что певец спас человека на борту авиалайнера. Как отмечало РИА «Новости», Розенбаум оказал медицинскую помощь пассажирке самолета, следовавшего рейсом Москва — Симферополь. Девушка пояснила, что она живет с пороком сердца, и ей нельзя сильно нервничать, однако перед полетом у нее произошла стрессовая ситуация из-за покупки авиабилета.

По ее словам, она не запомнила, как Розенбаум оказал ей первую медицинскую помощь, и не сразу поняла, что перед ней находится народный артист России. По ее словам, музыкант, который по первому образованию является врачом, до приземления самолета следил за ее состоянием.

«Это мой спаситель. Еще пригласил на свой концерт. Замечательный мужчина, человек. Я счастлива, что в тот момент он оказался на борту и смог все оперативно сделать», — добавила она.

Розенбаум родился в 1951 году в семье врачей. С детства он занимался музыкой, самостоятельно выучился играть на гитаре, но по примеру родителей окончил 1-й Ленинградский медицинский институт. После учебы артист пошел работать в скорую помощь — это направление медицины он выбрал, по его словам, сам.

Карьера барда началась с цикла, вдохновленного «Одесскими рассказами» Исаака Бабеля. В записи композиций Розенбауму помогали музыканты из ансамбля «Брат­ья Жемчужные». Коллектив появился в 70-е, много работал с шансонье Аркадием Северным, а после его смерти занялся сольным творчеством и сотрудничал с другими исполнителями — в частности, с начинающими музыкантами, исполнявшими собственные песни под аккомпанемент гитары.

В те же годы Розенбаум продолжил исполнять и писать песни, даже окончил вечерние джазовые курсы, а в 1980-м окончательно сделал выбор в пользу музыки и ушел на эстраду.

Тогда он записал джазовую композицию «Вальс-бостон», ставшую впоследствии его визитной карточкой. Артист вспоминал, что сочинил ее очень быстро, буквально за одно утро, когда удалось поймать осеннее настроение. Первыми «Вальс» услышали музыканты рок-группы «Пульс», в которой музыкант на тот момент играл.

В начале нулевых Розенбаума окончательно признали на государственном уровне. В 2001-м он стал народным артистом России (а за пять лет до этого — заслуженным), ему также присвоили звание полковника медицинской службы.

В 2003 году Розенбаум стал депутатом Государственной думы, где успел принять участие в разработке закона против фонограмм. В своих интервью он не раз подчеркивал, что сам выступает «живьем», и, хотя не видит смысла бороться с «фанерой», считает важным предупреждать слушателя о том, что ему предстоит услышать. В дискографии артиста около 30 альбомов. Он также является лауреатом десяти премии «Шансон года» и трех «Золотых граммофонов».