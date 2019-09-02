«Я иду искать», «Angry Birds 2» и «Битва»: что смотрят в России

Лидером российского бокс-офиса за 29 августа — 1 сентября стала новинка недели — черная комедия от Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт «Я иду искать». В свой дебютный уикенд фильм о знакомстве юной невесты с семьей жениха, которое пошло не по плану из-за сомнительных (и жутких) традиций, заработал 53 млн рублей.

Вторая часть мультфильма о многолетней вражде птиц и свиней «Angry Birds 2 в кино» продолжает уверенно держаться в списке лидеров. В свои третьи выходные шоу, выпущенное в честь десятилетнего юбилея одноименной компьютерной игры, собрало еще 47,6 млн рублей. Таким образом, общие сборы анимационного фильма составили уже 452 млн.

Замкнул топ-3 девятый фильм обладателя «Оскара» и Золотой пальмовой ветви Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». На четвертой неделе проката картина с Брэдом Питтом, Леонардо Дикаприо и Марго Робби в главных ролях принесла своему создателю 44,7 млн рублей. Кроме того, «Однажды… в Голливуде» стал самой прибыльной работой режиссера в России, выручив более 1 млрд рублей.

Четвертым финишировал фильм режиссера Александра Ажа «Капкан». Увы, но ожидаемых 40 млн рублей, которые эксперты пророчили ленте в ее вторые выходные, достичь не удалось. Триллер заработал лишь 25,7 млн рублей. По сюжету, главная героиня во время урагана во Флориде решает отправиться на поиски собственного отца, оказавшегося запертым в их доме с аллигаторами.

Фантастический боевик «Эбигейл» Александра Богуславского опустился со второго на пятое место. В свои вторые выходные фильм, повествующий о девушке, которая пытается разыскать отца в закрытом на карантин городе, заработал 20 млн рублей. Главные роли в картине исполнили Тинатин Далакишвили, Эдди Марсан, Равшана Куркова и Ксения Кутепова.

На шестой строчке бокс-офиса разместился ремейк легендарного мультфильма Disney «Король Лев». По итогом седьмых выходных главный долгожитель проката сумел выручить 18 млн рублей. За все время российского показа трехмерная лента Джона Фавро собрала более 2,5 млрд рублей.

Седьмое место занял боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях. В свои пятые выходные спин-офф гоночно-приключенческой франшизы Дэвида Литча заработал 18 млн рублей.

На восьмой строчке с 16,6 млн рублей разместилась драма «Битва» выпускника мастерской Алексея Учителя Анара Аббасова. Картина рассказывает об уличном танцоре Антоне, который лишается слуха, но все равно идет к своей мечте.

Триллер Дэвида Рэймонда «Игра Ганнибала» c Беном Кингсли, Генри Кавиллом, Стэнли Туччи и Александрой Даддарио открыл российскую кассу с 16 млн рублей. Главный герой ленты — детектив Маршалл в исполнении Кавилла, страдающий диссоциативным расстройством. Он арестовывает обвиняемого в убийствах молодых женщин мужчину, однако это не останавливает преступления.

В отличие от США, где боевик Рика Романа Во «Падение ангела» по итогам минувших выходных занял первое место, в России фильм не пользуется особой популярностью. В свои вторые выходные новая часть франшизы с Джерардом Батлером и Морганом Фрименом в главных ролях упала с шестой на десятую строчку, заработав около 9 млн рублей. По сюжету, суперагент Майк Бэннинг спасает президента от покушения.