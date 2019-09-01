«Надо объясниться»: Друзь может вернуться в «Что? Где? Когда?»

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не исключил, что магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может вернуться обратно в шоу. Для этого, по его словам, он должен объясниться со зрителями.

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«Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения очень высока», — приводит слова Эрнста ТАСС.

В середине февраля этого года редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.

Он подчеркнул, что хотел уладить вопрос лично, но после того, как попытки разговора не принесли результата, решился на публичное заявление. В своем блоге на платформе LiveJournal Бер написал, что знаток предложил ему «сдать» вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие, и, в случае выигрыша, поделиться частью призовой суммы. К своему посту он прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем.

В свою очередь магистр «Что? Где? Когда?» опроверг обвинения Бера. Согласно Друзю, именно тот якобы предложил ему свою помощь за денежное вознаграждение.

«Голос на записях Бера действительно мой, и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», — рассказал он.

Друзь также признался, что был «удивлен и восхищен» наглостью Бера, но принял решение подождать, чтобы увидеть, «насколько далеко может пойти этот человек».

«И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки, в чем я старательно ему подыграл», — пояснил обладатель «Бриллиантовой совы».

Друзь рассказал, что поделился происходящим с другим игроком телешоу Виктором Сидневым, вместе с которым они должны были участвовать в съемках «Кто хочет стать миллионером?». Оба игрока согласились, что в сложившейся ситуации лучше ждать, что будет дальше. По словам знатока, тогда Бер начал звонить и пытался продиктовать вопросы и ответы, которые будут на передаче.

«После первых четырех он прервал диктовку и отключился. В перерыве я сообщил Виктору [Сидневу], что Бер действительно провоцирует нас на нечестную игру, и тут он перезвонил вновь», — заметил он.

Перед тем, как поехать на съемки программы, магистры якобы договорились о том, что «ни за что не будут выигрывать», если им встретятся те вопросы, о которых по телефону сообщил Бер, а после съемки расскажут о том, что произошло, руководству шоу. Однако в процессе игры они обнаружили, что часть вопросов не совпадает.

«Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?» — рассказывал Друзь.

Вскоре после скандала — 15 февраля — Первый канал отстранил от участия в программах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» Друзя и Бера.

«На Первом канале считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу «Кто хочет стать миллионером?». Репутационный вред нанесен также телеигре «Что? Где? Когда?» и Первому каналу как вещателю», — говорилось в сообщении.

Кроме того, Константин Эрнст предположил, что в этом инциденте задеты интересы двух разных программ двух разных производителей, а между Бером и Друзем есть давний личный конфликт.

«Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба «знатоки» и активно участвуют в жизни «Что? Где? Когда?», а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу», — поделился размышлениями медиаменеджер.