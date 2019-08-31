«Мороз по коже дерет»: как откровения Легасова потрясли СССР

Валерий Легасов стал доктором наук и членом-корреспондентом Академии наук СССР в 36 лет, в 1976 году он получил Государственную премию СССР, а в 1984 году ему была присуждена Ленинская премия.

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В сериале «Чернобыль» производства телеканала HBO показано, что жил он при этом в маленькой и скромно обставленной квартире, в то время как в реальности академику принадлежал личный автомобиль ГАЗ-24 «Волга», стоивший около 10 тыс. рублей.

Его коллега Леонид Сумароков удивлялся работоспособности Легасова и вспоминал, что в 1978 году по настоянию академика были проанализированы принципы работы АЭС в других странах — и уже тогда перед ними «замаячила перспектива Чернобыля». О возможности катастрофы Легасов предупреждал за шесть лет до аварии на ЧАЭС:

«При определенных обстоятельствах, несмотря на наличие мер безопасности, на АЭС возможно возникновение условий для аварии с повреждением активной зоны и выбросами в атмосферу определенного количества радиоактивного вещества».

Сериал начинается с того, как Легасов записывает на кухне последнюю кассету воспоминаний о трагических событиях, после чего уходит из жизни. Однако из реальной расшифровки записей следует, что в них он не задается философскими вопросами о цене лжи, а излагает конкретные претензии к управлению ЧАЭС.

«У меня в сейфе хранится запись телефонных разговоров операторов накануне произошедшей аварии. Мороз по коже дерет, когда их читаешь. Один спрашивает у другого: «Тут в программе написано, что нужно делать, а потом зачеркнуто многое, как же мне быть?» Второй немножко подумал: «А ты действуй по зачеркнутому!» Вот уровень подготовки таких серьезных документов: кто-то что-то зачеркивал, ни с кем не согласовывая, оператор мог правильно или неправильно толковать зачеркнутое, совершать произвольные действия — и это с атомным реактором!» — возмущался академик.

Не нашли подтверждения и товарищеские отношения между академиком и председателем Чернобыльской комиссии Борисом Щербиной, которые на экране показали Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

Как отметил в интервью «Фонтанке» заместитель главы физического отдела Радиевого института в ходе работ по ликвидации аварии на ЧАЭС Леонид Плескачевский, сцена, в которой один из них угрожает сбросить другого с вертолета, — преувеличена:

«Это сказки, в те годы все уже было иначе, не как в сталинские времена», — отметил он.

Легасов вылетел в Чернобыль 26 апреля 1986 года. Вместо запланированных трех недель он провел вблизи от места аварии четыре месяца, в первые дни по несколько раз ежедневно поднимался над реактором на вертолете, предложил засыпать в него смесь свинца и глины, а также настоял на полной эвакуации Припяти. Однако выдвигать его на абсолютно первый план, как это сделали создатели сериала, по мнению многих участников событий тех лет, — неверно.

«Все важнейшие решения принимались в правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии. Никакого героя-одиночки в Чернобыле в те времена быть не могло», — рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» генерал-майор Николай Тараканов, последний из руководителей работ по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Он также отметил, что заседания комиссии по ликвидации последствий аварии иногда проходили без участия академика, тот не подписывал ряда важных документов.

Тем не менее — Легасов одним из первых открыто стал говорить о произошедшем. В 1986 году он выступил с пятичасовым докладом в МАГАТЭ, в котором изложил свой анализ причин произошедшего. В СССР его обвинили в разглашении секретных данных.

Академик продолжил бороться за справедливость — в 1987 году он отправил в газету «Правда» (что, если подумать, достаточно иронично) статью «Мой долг рассказать вам об этом», однако опубликовали ее только через две недели после кончины Легасова в 1988 году.

Как вспоминала дочь ученого, он пережил кризис после того, как весной 1987 года его «провалили» на перевыборах в научный совет института. «Для отца это стало полной неожиданностью. Он не знал, как на это реагировать. Я считаю, что это был удар под дых, причем заранее спланированный и подготовленный», — говорила она.

Врачи диагностировали Легасову реактивную депрессию. Осенью он едва не скончался, однако врачам удалось его спасти — пускай и всего на несколько месяцев. Его тело нашли в домашнем кабинете во вторую годовщину аварии на ЧАЭС – 27 апреля 1988 года.

«Отец постепенно перестал есть, перестал спать. Сильно похудел. Лучевая болезнь — страшная вещь. И отец прекрасно понимал, как он будет уходить, как это будет мучительно. Наверное, он не хотел быть в тягость маме. Он ее обожал. До последнего дня писал ей стихи, признавался в любви», — рассказывала дочь.

В 1996 году президент Борис Ельцин посмертно присвоил Легасову звание Героя России.