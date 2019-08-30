«Все бы разрушил»: Кикабидзе вновь выступил против России

Актер Вахтанг Кикабидзе в очередной раз выступил с антироссийским заявлением. В интервью грузинским СМИ артист заверил, что «очень любит русский народ», однако не поддерживает политический курс страны.

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«Я очень люблю русский народ, но политика России не нравится, что ж поделать. Если бы я мог, все бы разрушил, но что я могу решить в одиночку? Много времени нужно на разрушение советского менталитета, но они должны смириться», — цитирует отрывок из интервью сайт kp.ru.

По мнению 81-летнего уроженца Тбилиси, в России в настоящий момент «хотят восстановить Советский Союз».

«Русские сами разрушили Советский Союз, а теперь хотят его восстановить! — убежден он. — Не произойдет этого, закончилось это кино».

При этом он подчеркнул, что разговора о войне с «огромной Россией» не идет. «Нет разговора, чтобы воевать с огромной Россией, — уточнил артист. — Но мы должны защищать свою гордость, не терять международных друзей... А на Западе о Грузии уже почти не говорят, и в этом «заслуга» нашего правительства, которое все делает для российского удовольствия».

Наконец, прокомментировал Кикабидзе и слухи о том, что — несмотря на все резкие заявления — продолжает тайно бывать в России и давать в стране закрытые корпоративные концерты.

«Не был и не планирую! — отрезал он. — Как можно петь тем, кто тебя бьет? Если у тебя есть гордость — не поедешь, а если ее нет — езжай и чисти там ботинки. Российские мои друзья и не пытаются приглашать, знают, что я туда не поеду».

В минувшем июле народный артист России Борис Клюев заявил, что Кикабидзе по-прежнему посещает Россию ради заработка.

«Я вам скажу такую вещь: не заблуждайтесь, что он здесь не бывает. Он приезжает на корпоративные концерты…и хорошо зарабатывает здесь деньги», — передает его слова «Московский Комсомолец».

Говоря о том, почему сам Кикабидзе утверждает обратное, Клюев объяснил это контрактными обязательствами. «У него в договоре написано, что о его приезде никто не должен знать и чтобы это никак не комментировалось. Тем не менее договоры он подписывает, а не просто приезжает и уезжает», — заключил актер.

Ранее Кикабидзе выразил полную поддержку соотечественнице и певице Нино Катамадзе, заявившей о прекращении концертной деятельности на территории России.

Сам актер в прошлом году дал резонансное интервью, в котором признался, что в свое время был очень счастлив распаду СССР.

«Очень обрадовался [развалу СССР]. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти»,— сказал Кикабидзе немецкому изданию Deutsche Welle.

Также он выразил мнение, что с недавних пор Россия якобы движется по тому же пути распада, который в свое время прошел СССР.

Позднее, правда, артист частично скорректировал свое высказывание, пояснив, что не питает негативных чувств к Советскому Союзу, ненавидя лишь его символику.

«Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне», — заявил он радиостанции «Говорит Москва», после чего отметил, что его достижения являются его собственной заслугой, а не государства. — Что, надо упасть в ноги? По поводу того, кем я стал, я не собираюсь никого благодарить. Это я сам себя сделал».

В России подобные заявления Кикабидзе встретили неодобрительно. В частности, режиссер и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко назвал слова артиста «странным, непродуманным и вызывающим удивление». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, заявил, что те, кто радуется распаду СССР, совершают «непростительную ошибку» в отношении совести и будущих потомков.