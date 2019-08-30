«Город с особой историей»: где пройдет «Евровидение-2020»

Организационный комитет музыкального конкурса «Евровидение» сообщил о том, что в следующем году мероприятие состоится в голландском Роттердаме. Полуфиналы песенного состязания пройдут 12 и 14 мая, финал — 16 мая.

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«Выбирая Роттердам в качестве места проведения мероприятия, мы выбираем не только город с особой историей и неоспоримыми отличительным чертами, — цитирует исполнительного продюсера конкурса Ситсе Баккера ТАСС. — Мы выбираем концертный зал Ahoy, который, по нашим оценкам, является наиболее подходящей площадкой для производства с использованием самых современных технологий трех телешоу с общей аудиторией в 180 млн зрителей».

Отмечается, что единственным конкурентом Роттердама на проведение мероприятия являлся город Маастрихт. Как пояснил Баккер, в процессе оценки заявок большое внимание уделялось таким моментам, как техническая оснащенность, окружающая инфраструктура, доступность и финансовый вклад муниципалитета. По словам продюсера, Роттердам оказался фаворитом по многим показателям. Столица Нидерландов — Амстердам — отказалась от организации мероприятия изначально.

Официально об этом сообщила в открытом письме мэр города Фемке Халсема. Она пояснила, что концертный зал Ziggo Dome, в котором предполагалось провести конкурс, оказался забронированным на даты проведения мероприятия.

«Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести», — заявила градоначальница.

Вместе с тем она отметила, что были рассмотрены и другие варианты, которые позволили бы провести песенный конкурс в Амстердаме, однако эти попытки тоже не увенчались успехом.

Право на проведение «Евровидения-2020» досталось Голландии благодаря победе в 2019-м году на конкурсе, проходившем в Израиле, представителя страны Дункана Лоуренса. Второе место тогда занял представитель Италии Мамуд, а третьим финишировал россиянин Сергей Лазарев.

Говоря об итогах конкурса, Лазарев выразил мнение, что выиграть ему помешала предвзятость жюри по отношению к российской политике.

%«Я не знаю, что надо сделать такого, чтобы как-то Россию... Я вижу какую-то некую предвзятость, может быть, к политике России, может быть, вообще к стране», — цитирует его РИА «Новости».

Также исполнитель предположил, что представители стран, которые не поддержали Россия баллами в ходе голосования, специально проигнорировали его перформанс. «Очень хочется посмотреть, как проголосовали зрители в тех странах, где жюри нам давали 0 баллов», — заключил певец.

О влиянии политики на результаты минувшего музыкального состязания высказалась и художественный руководитель удмуртского коллектива «Бурановские бабушки» (призера одного из прошлых конкурсов) Анна Прокопьева.

«У Сергея был самый лучший вокал. Минимум второе место должно было быть, минимум. Судить надо профессионально, а не идеологически. В музыку врезается политика. Это очень неприятно. Музыка призвана, чтобы люди дружили, люди друг друга понимали», — сказала артистка в беседе с телеканалом «360».

По словам худрука, у триумфатора «Евровидения-2019» Лоуренса была неплохая песня, однако каких-то действительно выдающихся вокальных данных он не продемонстрировал.

Прокомментировал третье место Лазарева и музыкальный критик Сергей Соседов, по мнению которого, на итоги конкурса могла повлиять подтасовка голосов. «Я размышлял над тем, как шло голосование, какие места кому дали. И прихожу к выводу, что на конкурсе этом <...> вы найдете накрутку голосов: боты проплаченные, дополнительные карты. И вот мне сдается, что на «Евровидении» та же ситуация. Это к гадалке не ходи, — предположил он.

По мнению эксперта, у Лоуренса была достойная композиция, но у некоторых других участников — включая Лазарева, — песни были куда лучше. «Там были гораздо лучшие песни, например, у азербайджанца. Очевидно лучше, значительно лучше. Даже песня Сережи Лазарева — и та музыкально лучшая, чем песня голландца», — заключил Соседов.