«Мат, мат и еще раз мат»: Киркоров устроил скандал на «Новой волне»

Звезда отечественной эстрады Филипп Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны». Согласно СМИ, 52-летний артист обматерил персонал ежегодного международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки, проходящий в Сочи. Инцидент был снят на видео очевидцем происшествия, передает РЕН ТВ.

«Вот такая репетиция Филиппа Киркорова на «Новой волне — 2019» в Сочи. Мат, мат и еще раз мат. Думаю, многие таким его не видели», — написал автор видео.

Уточняется, что народного артиста России возмутили сорванные сроки подготовки к выступлению. Он заявил, что шоу не состоится, если ему не дадут провести репетицию. Вместе с тем исполнитель подчеркнул, что его не беспокоит, сколько времени осталось до начала концерта.

Реклама

Позже пресс-секретарь Киркорова прокомментировала конфликтную ситуацию. По словам Екатерины Успенской, обсуждаемый фрагмент видео не был частью серьезной ссоры.

«У нас не было конфликта с организаторами. Это рабочие моменты были — премьера песни, ответственный день очень. Все очень филигранно подходили к этому номеру», — сказала она в интервью «Пятому каналу».

Успенская также пояснила, что для премьерного выступления артист готовил весьма сложный в техническом исполнении номер. В связи с этим было чрезвычайно важно отрепетировать его со включенными камерами, которые транслируют изображение на экраны рядом со сценой — чтобы оценить, как именно смотрится кадр, и при необходимости внести некоторые корректировки. Однако в итоге репетиционный процесс был немного затруднен тем, что технические службы ушли на обед и не выполнили необходимые требования, в связи с чем попали под горячую руку артиста.

«Получилась какая-то ошибка во времени. Но все отрепетировано. И организаторы, и артист довольны результатом», — резюмировала пресс-секретарь.

В то же время генеральный директор конкурса Александр Румянцев, комментируя инцидент, признал, что Киркоров был несдержан во время репетиции, но это не повлияло на его выступление.

«Все эти нервы и стоили, наверное, того, что человек, немного не сдержавшись, пытался ускорить процесс репетиции. Главное — результат. Результат был хороший», — цитирует его РИА «Новости».

Кроме того, Румянцев подчеркнул, что исполнитель стремится к безупречному исполнению всех своих номеров на сцене. Согласно его словам, организаторы с пониманием относятся к подобным проявлениям эмоций.

О поступке Киркорова высказался и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, репетиция артистов является «интимным моментом», в связи с чем на них не должны присутствовать представители СМИ.

«Киркоров тоже не глупый человек и понимает, что там журналисты. Просто плохо, что на репетициях присутствуют журналисты, потому что это интимный момент. Это все равно что пригласить себе человека в ванну», — отметил продюсер в беседе с ФАН.

При этом супруг певицы Валерии признал, что ему сложно судить о ситуации, поскольку сам он не был ее свидетелем. Также Пригожин затруднился ответить, почему Киркоров столь часто оказывается в эпицентре различных скандалов.

«Филипп является открытым парнем и артистом. Однако иногда хочется прибить людей за дезорганизацию. Это я не адресую к организаторам «Новой волны», — сказал он. — Порой бывает, что режиссеры диктуют артисту, что петь, то есть как будто мы в «совке» остались. Такое сегодня тоже происходит. Хочется им сказать: «А не пошли бы вы лесом?» Поэтому иногда хочется применить силу, либо ненормативную лексику. Другого варианта нет».

Согласно СМИ, новая композиция «Лунный гость», которую Киркоров представил в Сочи, была написана автором Михаилом Гуцериевым, композитором выступил Алексей Романоф. По словам самого исполнителя, «Лунный гость» — это притча о суровой действительности, которая пронизана печалью, символами и желанием найти смысл жизни.