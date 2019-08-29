«Холодное сердце», «Терминатор», «К звездам» и другие премьеры осени

«Оно 2» («It Chapter Two»), Андрес Мускетти — 5 сентября

Хоррор «Оно 2» является продолжением нашумевшей одноименной картины (очевидно, с другим порядковым номером), вышедшей в 2017 году. Действие фильма, главные роли в котором сыграли Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд, разворачивается спустя 27 лет после победы над клоуном Пеннивайзом. Писатель Стивен Кинг, по чьей книге снят фильм, пообещал, что фанаты буквально «воспарят» от ужастика.

«Щегол» («The Goldfinch»), Джон Краули — 12 сентября

Еще одна ожидаемая премьера этой осени — фильм «Щегол», представляющий собой экранизацию бестселлера Донны Тартт, в 2014 году завоевавшей Пулитцеровскую премию. Лента повествует о 13-летнем герое Энсела Эльгорта Теодоре Деккере, чья мать в исполнении Николь Кидман погибает во время теракта в Метрополитен-музее. Умирающий старик вручает Тео редкую картину и кольцо, что определяет начало пути мальчика в подпольном мире искусств.

«Рэмбо: Последняя кровь» («Rambo: Last Blood»), Адриан Грюнберг — 19 сентября

Предстоящий остросюжетный фильм «Рэмбо: Последняя кровь» является прямым продолжением своего предшественника — «Рэмбо IV» 2008 года выпуска. Сюжет пятой части культового боевика продолжит историю ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. В этот раз главный герой, которого неизменно играет Сильвестр Сталлоне, отправляется в Мексику, чтобы спасти похищенную внучку подруги.

«К звездам» («Ad Astra»), Джеймс Грэй — 26 сентября

Научно-фантастическо-приключенческий фильм Джеймса Грея «К звездам» выйдет в России в последний уикенд сентября. Звезда недавнего «Однажды в...Голливуде» Квентина Тарантино Брэд Питт сыграл в картине Роя Макбрайда, который отправился в космос на поиски своего отца, пропавшего много лет назад. Во время путешествия герой Питта раскрывает необычайные секреты, которые бросают вызов природе человеческого существования. Также в фильме снялись Лив Тайлер, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд и Джейми Кеннеди.

«Джокер» («Joker»), Тодд Филлипс — 3 октября

В октябре на отечественные экраны выйдет сольный фильм о Джокере, которого сыграет великолепный Хоакин Феникс. Сюжет криминального триллера Тодда Филлипса охватывает историю происхождения злодея Джокера без каких-либо связей с другими произведениями Вселенной DC. В вымышленный Готэм-Сити возвращается странный неудавшийся комик Артур Флек, в планах которого — ухаживать за пожилой матерью и набираться сил для нового рывка на юмористическом поприще. Однако в прошлом семьи Флеков скрыт секрет: они каким-то образом связаны с богатейшим кланом Готэма. Одержимый этой загадкой, Артур решает забыть о своем цивилизованном облике и надевает маску зловещего клоуна.

«Малефисента: Владычица тьмы» («Maleficent: Mistress of Evil»), Йоаким Роннинг. — 17 октября

Долгожданный сиквел сказочного фильма Роберта Стромберга о рогатой колдунье в исполнении Анджелины Джоли снял норвежец Йоаким Роннинг. Сюжет ленты «Малефисента: Владычица тьмы» разворачивается через несколько лет после событий первой части. Напомним, в ней рассказывалось о том, что ожесточило сердце героини Джоли и заставило ее проклясть принцессу Аврору. В новой картине также снялись Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер.

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» («Zombieland: Double Tap»), Рубен Фляйшер — 24 октября

Через десять лет после выхода фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Рубен Фляйшер выпускает его продолжение под названием «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Действие ленты разворачивается в эпоху постапокалипсиса и рассказывает историю четырех охотников на зомби, которых сыграли Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин и Эмма Стоун. Название фильма обусловлено тем, что по сюжету мир охвачен вирусом, который превращает всех в живых мертвецов.

«Терминатор: Темные судьбы», Тим Миллер — 31 октября

Этой осенью в России наконец-то выходит продолжение легендарной киносерии о киборгах — картина «Терминатор: Темные судьбы». Сценаристом ленты стал Джеймс Кэмерон, автор первого фильма о Терминаторе, который вышел в 1984 году. Спустя много лет к своим знаменитым ролям в «Терминаторе» вернулись легендарные Арнольд Шварценеггер (киборг Т-800) и Линда Хэмилтон (Сара Коннор). Также в фильме сыграли Диего Бонета, Габриела Луна, Маккензи Дэвис и Наталия Рейес. Сам 38-й губернатор Калифорнии Шварценеггер в новом фильме предстанет перед зрителями с короткой седой бородой.

«Кома», Никита Аргунов — 14 ноября

14 ноября в российский прокат выйдет фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома». Сюжет картины, продюсером которой стал Сарик Андреасян, посвящен молодому архитектору, впадающему в кому. Это состояние открывает для мужчины удивительный мир воспоминаний других людей.

«Холодное сердце 2» («Frozen II»), Крис Бак и Дженнифер Ли — 28 ноября

За пару дней до начала зимы в кинотеатрах стартует продолжение одного из самых кассовых кинопроектов в истории — «Холодное сердце 2» от создателей оригинала Криса Бака и Дженнифер Ли. Сиквел расскажет о дальнейших приключениях королевы Эльзы и принцессы Анны, которые решают выяснить правду о своем происхождении за пределами королевства Эренделл.