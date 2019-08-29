Умерла звезда «Папиных дочек»

Советский и российский актер Александр Числов умер в одной из московских больниц, куда был госпитализирован в середине августа. Врачи тогда диагностировали у него обострившуюся пневмонию тяжелой формы и общее истощение организма, передает «Teleprogramma.Pro».

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Первым о смерти Числова сообщил его друг Денис Сердюков. По словам мужчины, актер скончался в отделении интенсивной реанимации больницы в Сокольниках.

Согласно СМИ, на протяжении долгих лет Числов злоупотреблял алкоголем, что крайне негативно сказалось на состоянии его здоровья. По словам нарколога, его нужно быть положить в больницу «30 лет назад».

«К 40-50 годам, если человек регулярно употребляет алкоголь начиная с 20-25 лет, развивается синдром хронической алкогольной интоксикации. При повышенных дозах алкоголя основное повреждающее действие приходится на органы и системы, в том числе и на головной мозг, такого вещества, как ацетальдегид. Возможности человеческого организма по расщеплению этого промежуточного продукта распада алкоголя очень ограничены», — заявил специалист.

Отмечается, что незадолго до кончины Числова актер Борис Реутов в рамках программы «Прямой эфир» рассказал, что артист переоформил документы на квартиру, передав ее своей племяннице. При этом, по словам Реутова, сам Числов отказывался находиться на этой жилплощади, подозревая родственников в попытках его отравить. По этой причине он якобы перестал принимать пищу и голодал на протяжении десяти дней, в результате чего обессилел и почти не двигался. Родственники Числова подозревали, что корень подобного поведения скрыт в серьезных психологических проблемах знаменитости.

Согласно медику, данные действия актера могли быть обусловлены поражением мозга алкогольной энцефалопатией, из-за которой страдают мелкие сосуды и нарушается кровоснабжение нейронов.

«На фоне этого происходят изменения в психике человека, заостряются какие-то черты характера, может развиться многое, вплоть до слабоумия.

Появляется бред преследования, бред ревности, потом вырабатывается синдром зависимости и алкоголизм, когда состояние человека зависит от наличия в организме алкоголя. Тогда у человека появляются различные системы оправдания: «Почему я пью?», «У меня нет работы», «У меня нет денег», «У меня проблемы в семье», — объяснил врач.

Актер Александр Числов известен российским зрителям в основном по второстепенным ролям в почти 250 проектах, среди которых «Сто дней до приказа», «Курочка Ряба», «Человек из будущего», «Облако-рай», «Легенда №17», «Вор», «Беспредел» и «Излечить страх». Он также активно снимался в сериалах — «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Глухарь. Возвращение», «У каждого своя война», «Высший пилотаж», «Хиромант» и «Папины дочки».

Смерть Числова произошла на девятый день после другой трагедии — 20 мая умерла народная артистка России Александра Назарова, его коллега по сериалу «Глухарь. Возвращение». О кончине 79-летней актрисы сообщили сотрудники Московского драматического театра имени Ермоловой на официальном сайте учреждения.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — говорилось в сообщении.

Замхудрука Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова рассказала о проблемах со здоровьем, которые могли привести к смерти Назаровой. По ее словам, актриса страдала от заболеваний легких. С июля она проходила лечение в больнице, пытаясь восстановиться. Также Боголюбова отметила, что за время болезни актриса «и на трубках лежала, и в кому впадала».

Последним шагом для спасения Назаровой была трахеостомия, однако операция начала «отключать» другие органы. После наступившего ухудшения 17 августа артистка была переведена в реанимацию другой клиники, где скончалась спустя три дня. Причиной смерти знаменитости назвали полиорганную недостаточность.