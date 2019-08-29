«Хорошие мальчики» и Морган Фримен: на что пойдут американцы

На фоне премьерной засухи лидером американского бокс-офиса по итогам летне-осеннего уикенда (воскресенье, если кто забыл, — уже 1 сентября) станет боевик Рика Романа Во «Падение ангела». Согласно аналитикам, новая часть франшизы с Джерардом Батлером в роли американского спецагента, спасающего президента США в исполнении Моргана Фримена, по итогам выходных соберет $16,7 млн.

Подростковая комедия «Хорошие мальчики», выход которой в России запланирован на осень, в ходе третьих для себя выходных американского проката заработает $12,7 млн. В фильме Джина Ступницки рассказывается о приключениях трех шестиклассников, которые задались целью попасть на крутую вечеринку. Чтобы осуществить желаемое, им предстоит до возвращения родителей успеть доказать всем (и, главное, друг другу), что они уже взрослые.

Киноремейк легендарного мультфильма Disney «Король Лев» и на седьмой неделе проката не потеряет в плане популярности. Согласно прогнозу, на ближайших выходных проект Джона Фавро может поднять свои показатели на 30% по сравнению с прошлым уикендом, собрав $10,5 млн.

За пятые выходные проката боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча, как ожидается, соберет в США $9,2 млн. На этой неделе спин-офф популярнейшей гоночно-приключенческой франшизы улучшит собственный же результат прошлого уикенда на 14% и займет четвертое место в бокс-офисе.

На две строчки ниже может спуститься новичок прошлой недели — драма «Победитель», режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли в котором стал Алекс Кендрик. Как и его предыдущие фильмы, «Победитель» был хорошо принят зрителями в первый уикенд проката, получив $8,2 млн, рейтинг «A+» CinemaScore и 99% аудитории на RottenTomatoes. По итогам грядущего уикенда касса ленты пополниться еще примерно на $7,3 млн.

Вторая часть мультфильма о враждующих птицах и свиньях «Angry Birds 2 в кино», выпущенная в честь десятилетнего юбилея известной компьютерной игры, на третьих выходных заработает $7,2 млн. В новом фильме двум армиям враждующих животных пришлось объединиться перед общим врагом — наступившими в теплых краях заморозками.

Американская черная комедия от Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт «Я иду искать» во второй уикенд проката упадет со второго на седьмое место. Фильм о знакомстве будущей невесты с семьей жениха, которое пошло не по плану из-за сомнительных традиций рода, соберет в США $7,1 млн.

Хоррор Андре Овредала «Страшные истории для рассказа в темноте» в четвертые американские выходные выручит $6,3 млн. Лента основана на популярной трилогии ужасов Элвина Шварца, посвященной детским страшилкам. Продюсером и сценаристом картины является «оскароносный» Гильермо дель Торро.

Полнометражный игровой фильм «Дора и затерянный город» в четвертый американский уикенд займет девятое место, собрав $6,2 млн. Как и в известном познавательном мультсериале для детей, Дора будет путешествовать в компании товарища-обезьянки, займется спасением своих родителей, а также попытается разгадать секреты затерянного города цивилизации инков.

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» в шестые выходные проката соберет $6 млн. Главные роли в ленте исполнили Брэд Питт и Леонардо Дикаприо.