«Его буквально зарезали»: как оборвалась жизнь легенды кино

Владимир Ивашов родился 28 августа 1939 года в Москве. Выходец из простой рабочей семьи, он неожиданно для близких поступил во ВГИК на курс Григория Козинцева, режиссера «Гамлета». Мало кто мог представить, что начало актерской карьеры знаменитости окажется по-настоящему грандиозным.

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В конце 50-х постановщик Григорий Чухрай приступил к съемкам картины «Баллада о солдате» — пронзительной истории молодого бойца, который вместо положенной за подвиг награды попросил отпуск, чтобы повидать мать и починить крышу дома. Скитания Алеши Скворцова по военным дорогам 1942 года и составляют сюжет фильма: мать он увидит мельком в самом конце, а большую часть пути проведет с девушкой Шурой. На ее роль Чухрай пригласил 19-летнюю студентку Школы-студии МХАТ Жанну Прохоренко, а Алешу, соответственно, сыграл Ивашов.

«Мы шли на риск во многом. Даже в том, что поручили главные роли совсем еще неопытным актерам. <...> Володя с Жанной внесли в фильм самую ценную для него краску — непосредственность и обаяние», — вспоминал режиссер.

Картина сразу же вошла в золотой фонд советского кино. Она участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля (и была награждена как лучший фильм для молодежи), получила Ленинскую премию, стала лучшим фильмом года по версии британской киноакадемии BAFTA. В 1962 году «Баллада о солдате» также претендовала на премию «Оскар» в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

И Ивашов, и Прохоренко буквально проснулись знаменитыми — на них обрушилось внимание и любовь зрителей со всего мира. Для обоих актеров фильм во многом так и остался вершиной карьеры.

В 1963 году Ивашов окончил ВГИК, имея за плечами роли в таких лентах, как «Евдокия» Татьяны Лиозновой, «Семь нянек» Ролана Быкова и нетипичная для советского кино драма о секте пятидесятников «Тучи над Борском» с антирелигиозным посылом.

В студенческие годы он женился на актрисе Светлане Светличной, ставшей впоследствии главным секс-символом советского кино 70-х благодаря съемкам в «Бриллиантовой руке». Актеру на тот момент было 20, Светличной — 19. Вскоре в их семье родился сын, которого решили назвать Алешей — в честь главного героя «Баллады о солдате».

После окончания обучения молодые супруги поступили на службу в Театр-студию киноактера. «Первые десять лет брака --потрясающие: мы Ромео и Джульетта. Потом — сложная середина», — вспоминала актриса.

Со временем популярность Ивашова пошла на спад. К середине 60-х актер продолжал сниматься, но все чаще — во второстепенных ролях. В Театре киноактера, которому артист отдал 30 лет, он за все это время получил лишь две большие роли — Ставрогина в «Бесах» Достоевского и автора в пьесе Блока «Здесь на синей земле».

В начале 90-х Ивашов и Светличная были вынуждены уйти из театра в связи с масштабными сокращениями. «Нужно было отступить от каких-то человеческих норм, опуститься до хамства какого-то и толкотни локтями, чтобы отстоять свое место в театре — он этого не умел», — отмечал коллега артиста Александр Панкратов-Черный.

В 90-е актерская карьера Ивашова фактически закончилась и, не найдя другого выхода, он устроился прорабом на стройку, а также подрабатывал грузчиком и разнорабочим. Из-за тяжелой физической работы у него обострилась язва, что в итоге его и погубило.

«Я ему задавал вопрос: «У тебя такая слава была, как сейчас ты себя ощущаешь?» «А я, — говорит, — сейчас прораб. И я чувствую, что я умираю», — рассказывал заслуженный артист России Геннадий Матвеев.

После разгрузки очередной машины с шифером Ивашову внезапно стало плохо. У народного артиста РСФСР открылось желудочно-кишечное кровотечение. Врач, который делал ему операцию, согласно слухам, страдал от похмелья. Через несколько часов во время повторной операции у актера не выдержало сердце.

«У Володи была язва, ему сделали операцию, после чего он умер от кровотечения в больнице. Его буквально зарезали врачи», — приводит слова Светличной «Собеседник».

Ивашов скончался в ночь на 23 марта 1995 года на 56-м году жизни. Актер похоронен на Ваганьковском кладбище — на Писательской аллее.