Еще одна преемница: Пугачева и Вайкуле посмеялись над Лободой

Народная артистка СССР Алла Пугачева и певица Лайма Вайкуле посмеялись над видеороликом в инстаграме Светланы Лободы, в котором Примадонна назвала ее «еще одной» — вероятно, своей преемницей. Через несколько дней после публикации этого видео телеведущий Максим Галкин поделился в инстаграме роликом с хохочущими на фоне юрмальского заката подругами.

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«Живи спокойно страна, что я скажу?» — смеясь, спросила Вайкуле у Пугачевой, которая, с улыбкой закрывая лицо, попросила об этом не говорить.

Отойдя от хохота, Примадонна взяла себя в руки и с показной серьезностью произнесла фразу «Живи спокойно страна, теперь у нас еще одна».

Наигранно удивившись, подруга спросила Пугачеву, кого она имеет в виду. «Все знают, ну, собственно, и хватит», — заключила народная артистка СССР.

В комментариях некоторые пользователи заметили, что звезды якобы выглядят нетрезвыми, и укорили их за ненадлежащее поведение. Другие же посмеялись вместе со своими кумирами, похвалив их за искренность.

«Они в том возрасте и в том статусе, что могут себе позволить жить так, как хотят, имеют право», — отметил один из подписчиков.

Напомним, что ранее после выступления на открытии международного конкурса молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна» Лобода опубликовала в инстаграме видеоролик, в котором поблагодарила композитора Игоря Крутого за песню. В кадре с певицей находилась Пугачева, которую хозяйка страницы назвала «любимой» и «великой» артисткой. В ответ Примадонна в шутку «благословила» Лободу на выступления для россиян.

«Живи спокойно, страна. Ведь у тебя еще она, — сказала Пугачева, показывая на смущенную Лободу. — Все остальные в тени».

Несмотря на смех присутствующих за кадром и в целом ироничный тон Примадонны, певица была заметно обрадована ее словами. Поклонники Лободы в комментариях к посту оставили множество признаний в любви и отметили, что она действительно заслужила такую оценку.

«Всегда говорил, что Светлана Сергеевна дубль два Алла Борисовна! Такая же великая, талантливая революционерка и полное олицетворение успеха», — написал фанат Лободы.

В то же время многие пользователи обвинили певицу в лицемерии, заметив, что Пугачева просто пошутила «в своем стиле».

«Как же все пресмыкаются перед Аллой Борисовной», «А Света приняла все за чистую монету», «Чистой воды подхалимаж», — посмеялись подписчики.

Многие украинские фолловеры, в свою очередь, осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о «стране», тем самым дав понять, что останется в России надолго. «Я против Лободы ничего не имею, она безусловно талантлива, но она гражданка Украины, а мне бы хотелось видеть нашу певицу!» — заявила подписчица артистки.

Недавно «преемницей» старого стиля одежды Пугачевой стала американская певица Барбара Стрейзанд. На одном из последних концертов знаменитость вышла на сцену с пышной кудрявой прической, облаченная в черный балахон-оверсайз с укороченным передом. Первым забавное сходство заметил Галкин и поспешил опубликовать в инстаграме видео с концерта Стрейзанд в Нью-Йорке.

«Похоже, что образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд», — написал муж Пугачевой.

Публикация очень развеселила подписчиков артиста, которые похвалили его за чувство юмора и удивились сходству.

«Барбара участвует в передаче «Один в один», «Только не женись теперь на ней, это всего лишь дешевая копия», «Ага, только Пугачевой тогда было 50, а Стрейзанд сейчас почти 80», — писали пользователи.

Под постом не обошлось и без конфликтов в связи со сравнением русской и американской артисток. Поклонники Пугачевой всеми силами старались выразить свою любовь и уважение к звезде, местами перегибая палку и переходя на оскорбления в адрес мировой знаменитости.

Поклонники творчества Стрейзанд, которых в комментариях у Галкина оказалось немало, стояли на своем чуть более интеллигентно. Они посоветовали тем, кто неуважительно писал о звезде, поближе познакомиться с ее творчеством и почитать биографию.