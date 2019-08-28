Масонство, Наполеон и письма в Россию: неизвестный Иоганн Гете

Гете и служба

Несмотря на то, что Гете известен прежде всего как гениальный писатель, образование у него совсем не литературное. В Лейпцигском и Страсбургском университетах он изучал юриспруденцию, а после успешной сдачи экзаменов был принят на службу в Веймар к великому герцогу Карлу-Августу. Знания нескольких языков — латинского, греческого, иврита, французского, итальянского и английского — пригодились Гете во время работы дипломатом. Вскоре он вошел в высшие государственные круги, встречался не только с немецкими правителями, но и с российскими императорами Александром I и Николаем I.

К 33 годам его карьере чиновника мог позавидовать практически любой служащий: Гете возглавлял в Веймарском герцогстве Военную коллегию, заведовал дорожным строительством и горными рудниками, отвечал за финансы и даже руководил учреждениями культуры — театром и школой живописи.

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В Эрфурте в 1808 году на съезде государей Гете познакомился с Наполеоном. Император радушно принял писателя: наградил его крестом Почетного легиона и похвалил за «Страдания юного Вертера». Впоследствии он много размышлял о феномене революционера, видел в нем «демоническое» начало, в котором воплощалась историческая сила как таковая. «Неординарные люди, подобные Наполеону… Они действуют как физические первопричины, как древнегреческие огонь и вода», — говорил Гете.

Предвестник Дарвина

Гете серьезно занимался естественными науками, в которых сделал несколько важных открытий. Например, ввел в обиход термин учения о форме организмов («морфология»), написал целый сборник работ по ботанике, зоологии и анатомии. В этих областях он, надо сказать, добился заметных успехов: открыл межчелюстную кость у человека, создал позвонковую теорию черепа. За подобные труды впоследствии его прозвали предвестником теории Чарльза Дарвина.

Немецкий Шекспир

Гете до конца жизни оставался незыблемым авторитетом для молодых поэтов и писателей. Уже после публикации драмы «Гец фон Берлихенген» в 1773 году его стали называть «немецким Шекспиром». Он был знаком со многими известными литераторами своего времени, был главой движения 1770-х годов «Буря и натиск», проповедующего отказ от принципов классицизма.

Свою знаменитую трагедию «Фауст» Гете задумал в 22 года, а закончил ее за несколько месяцев до смерти. С легендой о загадочном докторе, возникшей в XVI веке, он познакомился в университете. Идея о том, чтобы продать душу Дьяволу за научное знание, поразила молодого поэта: в дальнейшем он всячески примерял судьбу ученого на самого себя.

Работа над произведением длилась почти 60 лет. «Фауст», как и завещал автор, был опубликован после его смерти в 1832 году.

Предвещая многочисленные вопросы читателей, Гете оставил письмо, в котором выступил против любых попыток выделить в книге главную идею: «Вот они подступают ко мне и спрашивают: какую идею хотел я воплотить в «Фаусте»? Как будто я сам это знаю и могу выразить! «С неба через мир в преисподнюю» — вот что я мог бы сказать на худой конец; но это не идея, это процесс и действие».

Другим программным произведением Гете стал роман «Страдания юного Вертера». Книга была опубликована в 1774 году и тут же снискала сенсационный успех. В Новое время это была первая по-настоящему культовая работа подобного толка, ее поклонники всячески идентифицировали себя со страстно влюбленным Вертером и породили новое явление — «вертеровскую горячку».

Непризнанный художник

Помимо литературы, Гете увлекался рисованием и оставил после себя более 2 тыс. рисунков и акварелей. Существует миф, согласно которому в 37 лет писатель даже подумывал бросить свои прежние занятия и стать художником. Во время своего итальянского путешествия он посещал мастерскую живописи и брал уроки рисования.

Как художник Гете изучал цвет и его оттенки. В 1810 году он опубликовал свой труд «К теории цвета» — новую (отличную от господствующего учения Исаака Ньютона) теорию цвета — и считал его самой главной своей заслугой.

Письма Жуковскому

В России Гете никогда не был, но слава о нем выходила далеко за пределы Веймара. В конце 18-го века он был избран членом Московского общества испытателей природы и Петербургской академии наук по физико-математическому отделению (чем он, к слову, никогда в жизни не занимался).

Однако главным почитателем автора в России был Василий Жуковский. Еще в юности писатель зачитывался немецким романтиком, переводил его произведения, а во время путешествия по Германии и Швейцарии лично встретился со своим кумиром. После знакомства они продолжили писать друг другу письма, а через шесть лет после первой встречи в Йене возобновили общение и потом неоднократно пересекались. «Беседовать с Гете — наслаждение, и я не хочу в этом себе отказывать», — отмечал поэт.

Гете и театр

Гете был не просто прекрасным автором, но и талантливым руководителем. С 1791-го по 1817 год он заведовал Веймарским придворным театром в сотрудничестве с Фридрихом Шиллером, написавшим для репертуара этой сцены все свои поздние трагедии. В ходе работы на посту директора Гете была предпринята попытка переноса на немецкую сцену крупнейших произведений ми­рового классического репертуара.

В своих театральных опытах Гете опирался на практику изобразительных искусств. Сцену он рассматривал как «картину без фигур, в которой последние заменяются актерами». Начинающим артистам автор советовал «делить сцену на не­сколько участков, которые на бумаге можно попробовать изобразить в виде ромбических плоскостей». Этот шахматный принцип предполагал определенное место на сцене — впоследствии прием был использован режиссерами для организации постановок. В ранние годы Гете сам играл в придворных любительских спектаклях, которые организовывала мать Карла-Августа.

Гете и тайное общество

Личность писателя была окутана мифами еще при жизни. В то время он был одним из первых, кто признал равноценность восточной и европейской культур. Это породило слухи о том, что Гете якобы тайно принял ислам. Кроме того, известно, что в 1780 году он вступил в Веймаре в масонскую ложу «Анна Амалия к трем розам», в которой состоял до конца жизни. По одной из версий, поэт был также членом ордена иллюминатов, куда был принят в 1783 году.