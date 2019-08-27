«Скоропостижно и очень зло»: умерла Людмила Мальцева

Культуролог, педагог, актриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась 27 августа в возрасте 69 лет. Трагичная новость появилась на официальном сайте Союза кинематографистов России.

Реклама

«Сегодня, 27 августа, в День российского кино на 70-м году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева», — говорится в сообщении коллег артистки.

Официальные причины смерти звезды в СМИ на данный момент не разглашаются, однако дочь Мальцевой — актриса Полина Нечитайло — в разговоре с прессой призналась, что уход ее матери стал неожиданностью, передает «ФАН».

«Да, скоропостижно и очень зло, так врачи сказали. Никто не ожидал», — подчеркнула дочь актрисы.

Девушка добавила, что прощание с ее матерью пройдет 29 августа в 11:00 в Храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Похоронят Мальцеву на Братовщинском кладбище в Московской области.

Режиссер короткометражного фильма «Проездом» Александра Князева в комментарии «Вечерней Москве» заявила, что не может принять эту информацию и осознать реальность трагедии.

«Она была очень веселым, жизнерадостным человеком. Людмила подарила мне замечательное ожерелье, которое я сейчас с удовольствием ношу. У меня просто нет никаких слов, все воспоминания, связанные с ней, нашими съемками и встречами, всплывают отрывками. Например, как Людмила желала мне потрясающей карьеры.

И вот сегодня День кино, и как так с ней вышло, я не знаю. Она очень светлый, веселый, замечательный человек и хорошая актриса», — поделилась Князева.

Актриса Людмила Мальцева родилась в Кемерове 5 июля 1950 года. После школы она перебралась в Москву и отучилась в Театральном училище имени Щепкина. На одном дипломе Мальцева, впрочем, не остановилась и поступила в Парижский университет, где изучала культуру казачьей эмиграции. Актриса владела немецким, французским, украинским и сербским языками, танцевала народные танцы, исполняла романсы, эстрадные и классические песни. Кроме того, она окончила аспирантуру, после чего работала культурологом-исследователем и преподавала речь, а также актерское мастерство во ВГИКе.

Фильмография Мальцевой насчитывает около 20 фильмов и сериалов, среди которых «Бывших не бывает», «Мой любимый папа», «Мы с дедушкой», «Пасечник» и «Домашний арест».

Долгое время актриса работала в творческом тандеме со своим лучшим другом, народным артистом России Юрием Назаровым. Актеры появлялись в одних и тех же фильмах, выступали на кинофестивалях и вместе поставили ряд музыкально-драматических программ. В паре они преподавали и актерское мастерство в Областном гуманитарном университете.

«Люда была артисткой еще до нашего знакомства, но, возможно, некую популярность обрела благодаря моему участию», — говорил Назаров в студии одного из ток-шоу.

Поклонники подозревали, что артистов связывают не только рабочие отношения, но данные слухи в итоге так и остались бездоказательными. С 1979 года актер женат на Татьяне Разумовской, а с Мальцевой они были просто близкими друзьями. При этом под натиском ведущего передачи Назаров однажды признался, что раньше грешил изменами.

«У кого-то получается жить с одним человеком. Изменяя жене, я старался не терять совесть. Получилось ли это? Тут уж судить не мне. Думаете, я не страдал? Я тоже переживал. Мне до сих пор стыдно перед женщинами, которым я делал больно, и я до сих пор прошу у них прощения», — говорил Назаров.

Дочь актрисы — Полина Нечитайло — также посвятила свою жизнь актерской профессии, снявшись в 20 фильмах. Ее отцом является художник Дмитрий Нечитайло, который был членом Союза художников СССР, а сейчас входит в состав Союза писателей России. Девушка получила образование на актерском факультете Международного Славянского института имени Державина в 2003 году, обучаясь у художественного руководителя курса Юрия Авшарова. С 2003 года Нечитайло работает актрисой Театра на Таганке.