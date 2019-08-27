«Не думаю, что так можно шутить»: Жигунов про здоровье Заворотнюк

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк все еще хранит молчание относительно слухов о наличии у нее онкологического заболевания. На данные сообщения недавно откликнулся лишь представитель артистки, завершивший, что вся правда будет открыта в телевизионном интервью, выход которого ожидается в сентябре. Некоторые пользователи сети, комментируя данную ситуацию, предположили, что таким образом актриса просто хочет привлечь внимание к собственной персоне — и якобы сама выдумала историю про онкологию.

Впрочем, партнер Анастасии по знаменитому сериалу — актер Сергей Жигунов — усомнился в том, что Заворотнюк могла пойти на такой шаг.

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«Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя — человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая», — сказал Жигунов в беседе с порталом «Телепрограмма».

Согласно источнику, Жигунова и Заворотнюк в свое время связывала не только работа над телесериалом «Моя прекрасная няня», где им довелось сыграть пару: во время съемок они якобы полюбили друг друга, и романтические отношения в итоге продлились с 2004-го по 2008 год.

Актер Павел Сердюк, который сыграл в хитовом шоу роль сына продюсера Максима Шаталина (персонаж Жигунова — «Газета.Ru»), в свою очередь, признался, что после окончания съемок не поддерживает дружеские отношения с Анастасией.

«Если она захочет говорить на эту тему, то расскажет сама. Зачем обсуждать, болен человек или нет? У меня вот дедушка умер от рака. Я же никому об этом не рассказываю, потому что это исключительно проблемы моей семьи, — сказал Сердюк. — Могла ли она это придумать? Я не знаю, как я сам завтра поступлю. Люди такие существа, что предугадать их действия невозможно. Бог им судья».

В то же время экранная соперница Заворотнюк, актриса Ольга Прокофьева, которая воплотила в «Няне» образ Жанны Аркадьевны, отказалась комментировать здоровье экс-партнерши по съемочной площадке. «Удачи вам! Без комментариев», — отрезала Прокофьева.

Тревожные слухи о якобы имеющейся у Заворотнюк онкологии ранее распространило издание «Тайны звезд». Согласно источнику, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» после рождения третьего ребенка осенью 2018 года якобы был обнаружен рак головного мозга.

Отмечалось, что знаменитость давно хотела родить ребенка от своего нынешнего супруга — фигуриста Петра Чернышева. По мнению некоторых медиков, 48-летняя актриса могла решиться на экстракорпоральное оплодотворение — опасную для здоровья процедуру, пишет «СтарХит». При этом пара якобы отдавала себе отчет в том, какие имеются риски.

Сообщения о состоянии Заворотнюк усугублялись тем, что она якобы долгое время не выходила в свет. По сообщениям СМИ, в минувшем апреле видели на мероприятии в Ереване — и тогда на ее шее очевидцы якобы заметили некий шрам.

«Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли», — прокомментировали данную ситуацию врачи.

При этом в начале августа в Санкт-Петербурге на спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменила Ирина Сотикова. «Да, Анастасия приболела», — объяснила тогда причину изменений в актерском составе последняя.

В то же время представители Заворотнюк описывают ситуацию несколько иначе: по их словам, отменено было всего одно выступление, да и то — по семейным причинам.

«Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет», — заявил агент актрисы.

Отметим также, что после появления слухов о тяжелой болезни директор Заворотнюк Стас Христов категорически опроверг наличие у звезды серьезного заболевания.

«Я вообще не знаю, что они там написали. Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было. Второе — с Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова», — приводит его слова РЕН ТВ.