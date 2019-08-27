«Вершина актерской работы»: Аарон Пол о сериале «Во все тяжкие»

Американский актер Аарон Пол, сын баптистского священника, начинал свою актерскую карьеру в клипах группы Korn «Thoughtless» и певца Everlast «White Trash Beautiful», также на первых порах он снимался в рекламных роликах известных брендов еды. Заявив о себе, артист впоследствии стал появляться в серьезных сериалах на телевидении, в числе которых — «Большая любовь» от HBO.

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В общей сложности Пол принял участие в семи десятках проектов, но настоящей популярности добился в 2008 году, сыграв Джесси Пинкмана в многосерийной криминальной драме «Во все тяжкие». Сериал выходил на кабельном канале AMC с 2008 по 2013 годы на протяжении пяти сезонов.

Сюжет шоу рассказывает историю школьного учителя Уолтера Уайта, у которого был обнаружен неоперабельный рак легких. Чтобы обеспечить финансовое будущее семьи, мужчина вместе со своим бывшим учеником Пинкманом начинает производить наркотические вещества для продажи.

«Я понимал, что попал в особенный сериал, еще во время съемок пилота, но по-настоящему осознал, что происходит, только когда нам показали готовый первый эпизод. Помню, у меня рот открылся от изумления, и в голове вертелась лишь одна мысль: «Вот повезло так повезло!» И я так думаю до сих пор», — признавался Пол в интервью Wonderzine.

Со временем шоу «Во все тяжкие» завоевало широкое признание критиков и было названо одним из лучших американских телесериалов. В общей сложности проект был номинирован на получение более 350 наград, удостоившись, в частности, 16 «Эмми», двух «Золотых глобусов», пяти премий Гильдии киноактеров США и премии BAFTA. Сам Пол стал трехкратным лауреатом «Эмми», а его партнеры Крэнстон и Анна Ганн удостоились телепремии соответственно четырежды и дважды.

В феврале 2015-го телеканал AMC представил спин-офф сериала под названием «Лучше звоните Солу». Проект, созданный режиссером Винсом Гиллиганом и сценаристом Питером Гулдом, добился успеха у публики и в июле 2018 года был продлен на пятый сезон. Главные роли в нем исполнили актеры Джонатан Бэнкс, Ри Сихорн и Боб Оденкерк.

К слову, недавно Оденкерк, сыгравший в сериале Сола Гудмана, в интервью The Hollywood Reporter рассказал о завершении съемок полнометражного сиквела шоу. «Мне трудно поверить, что вы не знаете, что фильм уже снят. Они сделали это. Вы понимаете, что я имею в виду? Как, это секрет? Но это правда! Они проделали отличную работу, чтобы сохранить это в тайне», — поделился актер.

Кроме того, он сообщил, что лента «Путь: Во все тяжкие. Фильм» выйдет в 2020 году и будет показана на стриминговом сервисе Netflix, а также на телеканале AMС.

В недавнем интервью The New York Times Аарон Пол, в свою очередь, рассказал о том, что давно знал о съемках этого фильма, но не имел права о нем рассказывать.

«Это было эмоционально тяжелое испытание для всех нас», — сказал актер, отметив, что после окончания последнего сезона «Во все тяжкие» уже планировал прощаться с шоу навсегда.

О сюжете предстоящей картины на данный момент мало что известно. Есть лишь краткое интригующее описание от Netflix: «После своего драматического побега из плена Джесси должен смириться со своим прошлым, чтобы создать какое-то будущее».

По словам Пола, «Во все тяжкие» навсегда останется самым ярким проектом в его жизни, успех которого будет сложно повторить.

«Будем реалистами: вряд ли я когда-нибудь сыграю другую такую же сложную роль. Все мои будущие работы будут на уровень ниже.

Но это не плохо! Просто «Во все тяжкие» и образ Джесси Пинкмана — для меня образец, вершина актерской работы. Мне очень повезло получить и сыграть эту роль, так что теперь я морально готов и к менее выдающимся», — сказал актер.

В числе других серьезных проектов c участием Пола — фильмы «Планета Ка-Пэкс», «Миссия невыполнима 3» и «Король вечеринок», а также сериалы «Черное зеркало», «Секретные материалы» и «Скорая помощь».