Богатая и знаменитая: Тейлор Свифт легко обошла Бейонсе

Поп-певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира в 2019 году. По данным Forbes, с июня 2018 года по июнь 2019-го 29-летняя артистка заработала $185 млн (до выплаты налогов, без вычета гонораров агентам, менеджерам и юристов).

При этом большую часть ее дохода составил масштабный концертный тур «Reputation Stadium», который в общей сложности принес рекордные $266 млн.

Кроме того, Свифт заключила контракт на «девятизначную сумму» с Republic Records, подразделением Universal. Отмечается, что на прошлой неделе звезда выпустила новый альбом «Lover», который также принесет ей прибыль — особенно после выступления исполнительницы в прайм-тайме на открытии VMA 2019 года.

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«Тейлор и ее команда владеют неуловимым, но необходимым искусством создания значимых моментов, — выразила мнение Ким Каупе, которая в прошлом работала с певицей над выпуском альбомов. — Дело не только в том, что эти моменты прекрасно запоминают фанаты и медиа, но и в том, что их формат идеально соответствует новостному циклу и отвечает целям пиара».

Таким образом, Свифт более чем в два раза опередила самую высокооплачиваемую исполнительницу по версии 2017 года Бейонсе. Певица, чей доход оценили в $81 млн, финишировала на втором месте. Основную часть ее заработка составило совместное турне с супругом Jay-Z «On The Run II», а также лайв-альбом «Homecoming» и документальный фильм на Netflix.

Замкнула топ-3 Рианна с $62 млн. Ее финансовому успеху способствовал доход от косметической продукции. Последний альбом певицы «Anti» вышел в 2016 году.

Следом за Рианной расположились «ветераны Forbes» — Кэти Перри с $57,5 млн и Пинк с $57 млн. В числе других участниц списка — 26-летняя Ариана Гранде (шестое место). Доход артистки составил $48 млн — большую часть принесли альбомы «Sweetener» и «Thank U, Next», последний из которых более семи недель находился на вершине чартов.

Тейлор Свифт не в первый раз занимает лидирующие позиции в рейтинге Forbes. В июле знаменитость уже возглавила ежегодный список 100 самых высокооплачиваемых актеров, музыкантов и спортсменов 2019 года. На второй строчке оказалась участница шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, чей доход оценили в $170 млн. На третьем месте разместился рэпер Канье Уэст со $150 млн.

В 2018 году Свифт заняла 21-ю позицию в списке 100 самых высокооплачиваемых звезд и 61 место в рейтинге селфмейд-женщин США по версии Forbes. По итогам минувшего года она также заняла вторую строчку в списке самых зарабатывающих певец, выручив $80 млн. Тогда благосостоянию вокалистки поспособствовал альбом «Reputation», который в первую неделю был распродан тиражом в 2 млн экземпляров.

На днях Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис года. Первое место в нем заняла Скарлетт Йоханссон. По данным издания, с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019 года она заработала $56 млн.

При этом значительную часть суммы — $35 млн — голливудской звезде принесла роль Черной вдовы в фильме «Мстители. Финал».

В июле этого года заключительная часть франшизы установила новый мировой рекорд по кассовым сборам, выручив более $2,8 млрд. Так, картина отодвинула на второе место предыдущего лидера — научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар», удерживавший первенство на протяжении последних десяти лет.

Для 34-летней знаменитости это уже вторая победа в рейтинге: в прошлом году Йоханссон заработала $40,5 млн. Тогда ее финансовому успеху также способствовала популярность супергеройского блокбастера — боевика «Мстители: Война бесконечности».

На втором месте в списке разместилась колумбийка София Вергара. За последний год она заработала более $44 млн благодаря сериалу «Американская семья», в котором снимается с 2009 года.

На третьей строчке рейтинга с годовым доходом $35 млн оказалась Риз Уизерспун. Следом идут актрисы Николь Кидман ($34 млн) и Дженнифер Энистон ($28). В списке также значатся звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс с $24 млн (седьмое место) и Марго Робби с $23,5 млн. Замкнула топ-10 исполнительница роли Мередит Грей в сериале «Анатомия страсти» Эллен Помпео с $22 млн.