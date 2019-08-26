«Смерть, насилие и грязь»: Фадеев осудил СМИ за скандальные темы

Известный продюсер и композитор Максим Фадеев осудил российские телеканалы за использование скандальных тем для привлечения трафика. Он опубликовал в своем инстаграме пост, в котором отметил, что ради рейтингов СМИ «готовы на все».

«Обратите внимание, как телеканалы ради своих сиротских рейтингов культивируют смерть, насилие, грязь. Они ради этих цифр готовы на все», — написал Фадеев.

По его словам, в последнее время смерть кого-то «из более-менее известных людей» провоцирует на телевидении настоящую «истерию».

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«Но где вы были, когда он был жив? Где? Почему начали восхвалять его только после смерти?» — возмутился Фадеев.

Продюсер также выразил мнение, что «крохотные вознаграждения» не стоят постоянного обсуждения «грязных» тем, и заявил, что с такой действительностью «ему не по пути».

«Я не могу смотреть на то, что лидерами мнений становятся [Диана] Шурыгина или герои «Дома-2». Я уверен, что последнее очень сильно скорректировало молодежь на предмет того, что такое хорошо, а что такое плохо... Теперь мы имеем то, что посеяли», — заключил музыкант.

Он добавил, что не пытается превознести себя над обществом, а просто указывает на проблему с надеждой, что она когда-то решится.

Отметим, что в течение последнего года сотрудничество с лейблом Фадеева MALFA завершили сразу несколько артистов — в частности, Юлия Савичева, Кристина Кошелева, Катя Кищук, а также Наргиз Закирова, об уходе которой стало известно в этом августе.

Согласно документу, оформленному продюсерским центром, Закирову лишили права выступать с музыкальными произведениями Фадеева и отменили ее тур по России, запланированный на август.

По словам артистки, работники MALFA направляли письма организаторам ее выступлений во многих российских городах с просьбой отменить концерты. Об этом певице рассказали сотрудники, которые уже занимались подготовкой ее шоу.

«За сутки до отъезда в концертный тур я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется якобы потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра MALFA», — написала Закирова в инстаграме.

Она призналась, что была шокирована этим заявлением, потому что вся ее творческая команда в этот день планировала выезд в Воронеж.

«16 июля получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру», — отметила певица.

Продюсер, в свою очередь, обвинил Закирову в том, что она очень долго не выходила с ним на связь и не подтверждала запросы на участие в мероприятиях.

«В связи с этим мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке, не говоря уже о репутационных и финансовых рисках, которые берут на себя лейбл и организатор из-за такой ситуации», — объяснил Фадеев.

В то же время юрист Закировой рассказал, что до вылета в Воронеж у него была встреча с представителем Фадеева, который пообещал выслать все необходимые документы по туру в кратчайшие сроки.

«А потом мы узнаем, что MALFA предлагала организаторам концерта заменить Наргиз другим исполнителем. Сегодня в 15 часов должна была состояться наша встреча с господином Фадеевым и его представителями. Мы прождали до 17 часов, но никто не приехал. Лишь в седьмом часу они сообщили нам в письме, что якобы у них нет времени», — сообщил юрист.

Представитель певицы также рассказал, что в середине июля Фадеев уже направлял Закировой письмо с предложением расторгнуть договор о сотрудничестве. Это соглашение предполагало последующий запрет для певицы исполнять 21 песню композитора.