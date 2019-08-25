Жертвы травли: кто представит Украину на «Новой волне»

24 августа в Сочи стартовал ежегодный международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна», основателями которого являются композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс. Город-курорт на побережье Черного моря стал традиционным местом проведения мероприятия сравнительно недавно — перебраться в Россию фестиваль был вынужден несколько лет назад из-за запрета латвийских властей на посещение территории страны нескольким отечественным артистам, до этого он неизменно проходил в Юрмале. И, похоже, что в Латвию «Новая волна» больше никогда не вернется.

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Несмотря на переезд конкурса в Россию, Украина осталась его неизменным участником: в 2015-м страну на нем представляла группа The Pringlez, членом которой тогда была певица Maruv, победительница украинского отбора на последнее «Евровидение» (куда она, впрочем, резонансно не поехала), в 2016-м — Анастасия Прудиус и Галина Безрук, в 2017-м — ISAAC, наконец, в 2018-м — Саша Пашков.

Не осталась «Новая волна» без конкурсантов из Украины и в 2019-м — на мероприятии выступят дуэт «Анна-Мария», а также исполнитель Taras.

Причем на сей раз не обошлось без скандала, который разгорелся еще до старта фестиваля. Так, за несколько дней до начала конкурса на сестер-близнецов Анну и Марию Опанасюк, участниц небезызвестного дуэта, обрушился очередной шквал критики со стороны украинцев, посчитавших решение девушек поучаствовать в сочинской «Новой волне» «непозволительным». В социальных сетях артисткам, в частности, также предложили представить на мероприятии Россию, а не Украину, и посоветовали больше никогда не возвращаться в Киев.

Сами певицы при этом восприняли критику в свой адрес достаточно спокойно, признавшись, что советовались на этот счет с Андреем Данилко (Верка Сердючка). Примечательно, что в прошлом году эпатажный исполнитель впервые за долгое время выступил в России (если не считать закрытых мероприятий) именно в рамках «Новой волны», представ перед публикой на «афтепати».

«К критике мы относимся достаточно спокойно. А совсем недавно общались с Андреем Данилко как раз на эту тему. И он сказал: «Если каждый раз думать, а кто что скажет, то можно в итоге так ничего и не сделать!». И он очень прав в этом. Мы благодарны ему за его советы. Мы едем не на российский конкурс, а на международный! Мы едем показывать красоту украинской музыки и голоса ко всем, кто готов воспринимать и слушать», — цитирует Марию kp.ua.

В начале этого года сестры претендовали на участие в другом международном песенном конкурсе — «Евровидении-2019», которое прошло в мае в Израиле и оказалось счастливым для представителя Нидерландов Дункана Лоуренса (россиянин Сергей Лазарев, в свою очередь, взял «бронзу»). История, впрочем, закончилась грандиозным скандалом: во время интервью телеканалу украинскому телеканалу ATR артистки, родившиеся в Симферополе, дали шокировавший некоторых соотечественников ответ на вопрос о принадлежности Крыма.

«Мне кажется, что Украина просто потеряла Крым. Это наше мнение. Многие политики могут говорить, что Крым наш. Но как сказал наш земляк Александр Усик (знаменитый боксер — «Газета.Ru»), мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы, — подчеркнули они. — У нас всегда есть ответ на этот вопрос: Крым — наш, потому что это наш дом. Он наш был, есть и будет, потому что это наш дом. Наш с сестрой дом. <...> Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать…Случилось то, что там появились две границы — украинская и российская».

Данное высказывание обернулось для артисток настоящей травлей — в ходе украинского отбора на «Евровидение» ведущий мероприятия прямо спросил девушек, не пожалели ли они об участии в предварительном раунде конкурса, учитывая их «бэкграунд».

«И если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в вилку — это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой», — добавил он. В ответ на эту речь одна из сестер не сумела сдержать слез.

Как тогда сообщали украинские СМИ, Лариса Опанасюк, их мать, занимает должность заместителя председателя совета министров Крыма. В то же время отец девушек Александр до 2016 года был судьей судебной коллегии по уголовным делам в Верховном суде Крыма. Обоих родителей сестер Опанасюк в итоге внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Досталось сестрам на отборе и от Джамалы, победительницы «Евровидения-2016»: «Как вы можете говорить в интервью, что Крым — это просто родина?».

Естественно, при таких вводных девушкам было сложно рассчитывать на победу в отборе — жюри ожидаемо присудило им последнее место. При этом публика, узнав о решении судей, возмущенно засвистела.

Что касается второго (куда менее медийного) представителя Украины на «Новой волне — 2019», то Taras является уроженцем Донецка. В 2012-м и 2013 годах Тарас Присяжнюк (настоящее имя исполнителя) пробовался в украинской версии шоу «Голос», где оба раза не сумел преодолеть стадию «слепых прослушиваний». В настоящее время выпускник Луганского театрального института культуры и Киевской музыкальной Академии имени Чайковского выступает в рамках молодежной оперной программы Большого театра России.

Конкурсная программа «Новой волны» откроется 26 августа. Триумфаторы мероприятия определятся по итогам трех соревновательных дней, в ходе которых каждый из участников представит мировой и национальный хиты, а также оригинальную песню. От России в этом году на фестивале выступят Buranov и группа «Давинчи».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.