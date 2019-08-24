«Скромно ушла»: Назарову похоронили на Троекуровском кладбище

Утром 24 августа в театре имени Ермолиной состоялось прощание с народной артисткой России Александрой Назаровой. После окончания церемонии тело актрисы увезли на Троекуровское кладбище, передает РИА «Новости».

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«Мы простились с нашей дорогой актрисой, и свое упокоение она нашла на Троекуровском кладбище, рядом с могилой писателя Войновича, артиста Юрского и других деятелей культуры», — сказал представитель театра.

Проводить Назарову в последний путь пришли ее коллеги Сергей Никоненко, Эммануил Виторган, Елена Бирюкова, Владимир Андреев, Ольга Прокофьева и жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова, которая не смогла сдержать эмоций и расплакалась. В день смерти актрисы девушка посвятила ей пост в инстаграме.

«Александра Ивановна! Вы были моим кумиром — я не сказала тогда, постеснялась... У меня есть любимый фильм «Принцесса на бобах», где вы сыграли маму главной героини, Ваша игра мне так запомнилась, что я до сих пор вижу эту идейную сумасшедшую и беспомощную маму... Во многих фильмах вы были прекрасны, очень жаль, что мы не познакомились раньше и я не успела увидеть вас ни в одном спектакле», — написала Проскурякова.

Народный артист России Сергей Никоненко прошел мимо журналистов и первым сел рядом с гробом актрисы, а режиссер Юрий Грымов пришел на прощание с огромным букетом красных роз.

«Человеческая потеря, прежде всего, актерская... Большой светлый человек», — сказал Грымов.

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова также пришла на церемонию с алыми розами. Отвечая на вопросы«Вокруг ТВ», она отметила сильный характер усопшей.

«Или ты ломаешься — у тебя все плохо, или... Глупо жаловаться на жизнь. Надо решать свою проблему», — сказала Бирюкова, добавив, что они с Назаровой вместе выходили на сцену, но не общались около года.

Коллега актрисы по сериалу «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева назвала покойную «светлейшим, интеллигентнейшим и умнейшим» человеком.

«Ну как не тянуться к этому человеку душой? Мы мало потом встречались, у всех работа, но все время, когда была возможность о ней что-то рассказать на телевидении или что-то ей передать, я делала с огромным удовольствием. Светлая память», — поделилась мнением Прокофьева.

Народный артист России Владимир Андреев отметил, что эта «удивительная женщина» скромно ушла из жизни.

«Сколько она всего сыграла — и будучи еще юной, и старенькой...» — вспоминал актер.

Народная артистка страны Александра Назарова, известная по роли Надежды Михайловны в сериале «Моя прекрасная няня», скончалась в Москве 20 августа на 80-м году жизни. Об этом сообщил официальный сайт Московского драматического театра имени. Ермоловой.

«Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой. Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — говорилось в сообщении.

Замхудрука Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова рассказала о проблемах со здоровьем, которые могли привести к смерти Назаровой. По ее словам, у актрисы были проблемы с легкими. С июля она проходила лечение в больнице, пытаясь восстановиться. Боголюбова отметила, что за время болезни актриса «и на трубках лежала, и в кому впадала».

Чтобы спасти Назарову, в одной из московских больниц ей была сделана трахеостомия, однако операция начала «отключать» другие органы. После наступившего ухудшения 17 августа артистка была переведена в реанимацию другой клиники, где скончалась в 18.45 по московскому времени. Причиной смерти назвали полиорганную недостаточность.

Источник в театральных кругах рассказал ФАН, что опекуном 11-летней внучки Назаровой, скорее всего, станет сестра мужа скончавшейся артистки.