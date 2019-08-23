«Во все тяжкие»: что известно о фильме

Американский актер Боб Оденкерк, исполнивший роль Сола Гудмана в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», в интервью The Hollywood Reporter проболтался о том, что съемки полнометражного сиквела шоу уже завершены.

«Мне трудно поверить, что вы не знаете, что фильм уже снят. Они сделали это. Вы понимаете, что я имею в виду? Как, это секрет? Но это правда! Они проделали отличную работу, чтобы сохранить это в тайне», — подчеркнул Оденкерк.

Он также сообщил, что премьера фильма состоится в 2020 году, его покажут на стриминг-сервисе Netflix и на телеканале AMС.

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Вокруг проекта уже некоторое время ходит много слухов, однако официальных анонсов пока не было. Согласно источникам американских СМИ, фильм снял создатель оригинального сериала — режиссер Винс Гиллиган. Также пресса не исключает, что актеры Брайан Крэнстон (Уолтер Уайт) и Аарон Пол (Джесси Пинкман) вернутся к своим ролям.

К слову, исполнители главных ролей в сериале с начала этого лета интригуют поклонников, публикуя в своих соцсетях совместные фото с многозначительной подписью: «Совсем скоро». Фанаты проекта поначалу расценивали это как намек на то, что блестящий дуэт вновь встретится на экране ради продолжения истории. Правда, позже выяснилось, что артисты таким образом рекламировали продукт, который не был связан с их актерской деятельность. Что, впрочем, не противоречит слухам и домыслам о предстоящем фильме.

Отметим также, что Крэнстон в беседе с журналистами на красной дорожке во время 73-й церемонии вручения премии «Тони» намекнул на возможное возвращение мистера Хайзенберга.

Далее очевидные спойлеры

На прямой вопрос о том, может ли его персонаж появиться в художественном фильме, актер ответил утвердительно. Несмотря на то, что Уолтер Уайт — вне всяких сомнений — мертв, он может появиться в воспоминаниях оставшихся в живых героев.

В начале июля прошлого года автор культового сериала Винс Гиллиган признался, что готов на все, чтобы вернуть на экран двух главных героев проекта. На тот момент речь шла о сериале «Лучше звоните Солу», сюжет которого развивается за несколько лет до событий «Во все тяжкие». «Я отчаянно хочу видеть обоих в «Лучше звоните Солу», — сказал он в беседе с Entertainment Weekly. — Питер Гулд (сценарист проекта — прим. «Газеты.Ru»), все авторы и сами актеры этого хотят. Но никого бы не удовлетворило, если бы это было короткое камео. Я думаю, мы уже слишком долго ждем. Нам надо очень постараться, чтобы объяснить их появление в кадре, и я надеюсь, что у нас это получится».

Солидарен с создателем и Аарон Пол, который никогда не скрывал своего желание вернуться к роли Джесси Пинкмана.

«Мое отношение к этой возможности не изменилось с тех пор, как стартовал «Лучше звоните Солу», — признался актер. — Если Винс найдет способ включить Джесси в сериал, на то будет причина, и она меня полностью устроит. Я верю в него. Я не думаю, что Гиллиган так сделает только для того, чтобы удовлетворить фанатов. В сюжете должны быть правдоподобные предпосылки для этого. И если ему удастся объяснить возвращение героев на экран, то я с большим удовольствием приму приглашение».

Его мнение также разделяет и Крэнстон, чье воплощение Уолтера Уайта сделало его супервездой. «Если меня попросят, то я сразу соглашусь, — говорил Крэнстон. — Винс очень заботится о своих персонажах и сюжете. «Во все тяжкие» изменил наши жизни. Поэтому мой ответ: «Да». Даже если я появлюсь на пару минут. Я думаю, аудитория в любом случае получит удовольствие».

Сообщалось, что актеру доводилось бывать на съемках «Лучше звоните Солу», но только в качестве гостя. Съемочная команда сериала тогда устроила актеру чрезвычайно теплый прием. «Да все с ума сошли, — рассказал Крэнстон. — Когда я пришел в павильон, он весь буквально загудел».

Вместе с тем — говоря о желании воссоединиться на экране с Полом — Крэнстон отметил, что этот опыт будет для него несколько печальным, поскольку их персонажи стали культовыми, тогда как о съемках в «Во все тяжкие» уже невозможно забыть.