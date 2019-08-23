«Новый потолок прибыли»: кто купил Свинку Пеппу

Американская компания Hasbro, занимающаяся производством игрушек и настольных игр, объявила о приобретении канадской студии Entertainment One Ltd. (eOne), которой среди прочего принадлежат права на популярного мультперсонажа Свинку Пеппу. Согласно пресс-релизу, стоимость сделки составит £3,3 млрд (около $4 млрд). Исходя их условий соглашения, акционеры eOne получат £5,6 (примерно $6,9) за каждую обычную акцию, окончательно приобретение компании планируют осуществить в ходе четвертого квартала текущего года.

Ожидается, что покупка eOne укрепит позиции Hasbro в качестве одной из крупнейших компаний на рынке развлечений — в частности, за счет добавления в ее портфель мировых брендов, ориентированных на дошкольную аудиторию. В пресс-релизе производителя игрушек также отмечается, что «Свинка Пеппа» — бренд, «который процветал более десяти лет и расширился до новых потолков прибыли».

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Первое появление шоу о Свинке Пеппе состоялось в мае 2004 года — и к настоящему моменту мультсериал насчитывает более 250 эпизодов, средняя продолжительность которых составляет около пяти минут. Проект транслировался на территории более чем 180 стран мира и переведен на 40 с лишним языков, включая русский.

Главными героями шоу являются сама Пеппа, антропоморфная свинья, ее младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин. Также в сериале регулярно появляются бабушка и дедушка Пеппы, ее и Джорджа друзья. Как правило, в центре сюжета эпизодов «Свинки Пеппы» — обычные повседневные занятия главной героини, включая посещение ей игровой площадки, общение с близкими и прочее. Согласно СМИ, в 2010-м году владельцы «Пеппы» заработали на британском рынке более £200 млн с продаж мерча, связанного с шоу. Попутно она также возглавила рейтинг наиболее популярных среди детей дошкольного возраста брендов игрушек.

За свою 15-летнию историю «Свинка Пеппа» оказалась участницей нескольких скандальных историй, рисковавших частично подпортить имидж шоу. Первый из них случился еще на самом старте сериала — в одной из пилотных серий главная героиня и ее семья во время езды на машине не были пристегнуты ремнями безопасности, что возмутило некоторых родителей, обвинивших позиционирующий себя как детский мультфильм в попустительском отношении к важным деталям. Впоследствии создатели «Пеппы» исправили данный недочет, «научив» персонажей нормам дорожного движения.

Уже в 2012-м году досталось шоу от австралийцев, который пожаловались на эпизод под названием «Мистер Скиннилегс»: в нем поощрялось «дружеское восприятие пауков», что — учитывая особенности местной фауны, переполненной опасными существами — грозило обернуться летальным исходом для некоторых детей. В результате — согласившись с требованиями родителей — в Австралии был ограничен показ этой серии.

Наконец, уже в этом году «Свинку Пеппу» во всеуслышание обвинили в сексизме. Камнем преткновения стал эпизод про пожарную машину — он начинался со слов рассказчика «Мама-свинка одета, как пожарный», что вывело из себя членов пожарной охраны Лондона.

«Такое обращение наносит вред попыткам привлечь на службу женщин-пожарных», — заверили они в своем официальном аккаунте в твиттере. По их мнению, слово «пожарный» («fireman») по отношению к персонажу женского пола использовать непозволительно, так как это является «устаревшим гендерным стереотипом».

Доставалось «Пеппе» и за отсутствие гомосексуальных персонажей. Согласно одному из британских политиков, шоу подобного типа должны включать в себя ЛГБТ-героев — это якобы позволит детскому подразделению национального телевидения избавиться от «несправедливых границ», ограничивающих сексуальные меньшинства.

Отметим, что наследие «Свинки Пеппы» не ограничивается одним лишь сериалом и мерчем — помимо этого, у персонажа есть собственный парк развлечений, несколько книг, короткометражный фильм и консольная игра.