Тревожные слухи: что случилось с Анастасией Заворотнюк

Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк отменила предстоящие спектакли со своим участием и уже некоторое время не появляется на светских мероприятиях, утверждается в прессе. Согласно слухам, возможной причиной этого может быть тяжелое заболевание артистки.

В частности, на днях издание «Тайны звезд» сообщило о том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» после рождения третьего ребенка осенью 2018 года якобы был обнаружен рак головного мозга.

Отмечается, что актриса давно хотела иметь общего ребенка со своим третьим супругом — фигуристом Петром Чернышевым. По мнению врачей, 48-летняя Заворотнюк могла решиться на экстракорпоральное оплодотворение — опасную для здоровья процедуру, пишет «СтирХит». При этом пара якобы осознавала все риски. Как известно, в 2018 году у Анастасии и Петра родилась дочь Мила.

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Сообщения о состоянии Заворотнюк усугубляются тем, что она достаточно долгое время не выходит в свет. Как подчеркивают СМИ, артистку видели еще в минувшем апреле в Ереване — и тогда якобы на ее шее был замечен некий шрам. «Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли», — комментировали данную ситуацию медики.

Кроме того, в начале августа в Санкт-Петербурге на спектакле «Все мужчины делают это» Заворотнюк заменяла Ирина Сотикова. «Да, Анастасия приболела», — пояснила тогда последняя.

В то же время представители Заворотнюк утверждают, что отменено было всего одно выступление — и причины у этого были семейные.

«Ребята оформляют документы. Петя же американец, вот и девочкам гражданство оформляет», — подчеркивал агент актрисы.

После появления слухов о тяжелой болезни Анастасии на них также отреагировал директор артистки Стас Христов, выступивший с категорическим опровержением данных сообщений в прессе.

«Я вообще не знаю, что они там написали. Я не занимался этим спектаклем, про этот спектакль никаких договоренностей у меня не было. Второе — с Настей все нормально. Я не знаю, откуда они это взяли, Настя здорова», — цитирует его РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что судебные приставы намерены ограничить Заворотнюк выезд из страны. Согласно СМИ, это якобы отголоски неприятной истории, начавшейся около семи лет назад, когда Анастасия взяла валютный кредит на покупку земли в Подмосковье. Впоследствии актриса оказалась в долговой яме из-за падения курса рубля. К 2018 году ей удалось решить вопрос и подписать мировое соглашение с банком, однако недавно выяснилось, что история еще не совсем окончена.

Так, приставы Тропарево-Никулинского района обратились в суд, не дождавшись от звезды исполнительского сбора в размере более 1,6 млн рублей. В прессе пишут, что они постараются ограничить знаменитости возможность выезда из страны. Известно, что ближайшее заседание суда состоится в начале сентября.

«Эта сумма накопилась за время судебных разбирательств, — отметил Виктор Пастернак, один из адвокатов Заворотнюк. — Анастасия пыталась добиться снижения суммы, но у представителей Фемиды, судя по всему, оказалась своя позиция на этот счет».

Примечательно, что сама знаменитость и ее представители обратились к прессе с призывом не раздувать значимость сложившейся ситуации. В частности, пресс-секретарь актрисы заверила, что Заворотнюк не испытывает никаких финансовых трудностей и у нее все в полном порядке. По словам агента актрисы, ситуации не было оказано должного внимания в связи с тем, что звезде сейчас просто не до этого: все внимание и силы уходят на родившуюся в октябре 2018 года дочь.

Добавим, что в апреле этого года Заворотнюк впервые показала свою дочь и трехэтажный дом площадью 900 квадратных метров в поселке Крекшино, став героиней программы «Однажды».

В ходе программы актриса рассказала, что приобрела дом ради своего отца, который скончался четыре года назад после продолжительной болезни. «Мне хотелось купить дом, чтоб мой папа успел сюда прийти. Хотелось, чтоб папа пожил именно в том доме, собрать семью. Он недалеко: рядом кладбище. Мы часто ездим к нему. Папа — это человек, который меня сделал. Он всегда был предельно честен со мной», — поделилась знаменитость.