Иск на миллионы: Джеки Чан и Шварценеггер против российского суда

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего «Русской фильм-группы» Кирилла Бодрова, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа.

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Основным проектом компании является франшиза «Вий» по повести Николая Гоголя. После того, как 3D-фильм по мотивам одноименного классического произведения выручил в широком прокате $39 млн при бюджете в $26 млн, став самым кассовым российским фильмом 2014 года, руководство компании приняло решение о выпуске сиквела.

Новый фильм получил название «Тайна печати дракона». Действие было перенесено в Китай, куда отправился главный герой — картограф и путешественник из Англии Джонатан Грин. Картина была создана совместно с китайскими партнерами, а ее бюджет составил уже около $50 млн. Часть из этих денег пошла на гонорары актерам с мировым именем — Чану, Шварценеггеру, а также Рутгеру Хауэру.

Премьера российско-китайского проекта состоялась в КНР, его планируют представить в России через месяц. По мнению продюсера картины Алексея Петрухина, фильм имеет все шансы на то, чтобы получить в российском прокате около 2 млн рублей. Таким образом, он сможет приблизиться к другим лидерам по кассовым сборам: военной картине «Т-34» (2,3 млрд рублей) и самому кассовому фильму в новейшей истории страны — «Движению вверх» (3 млрд рублей).

Как отмечает издание, для работы над фильмом Фонд кино выделил ООО «Русская фильм группа» субсидию, размеры которой не сообщались. Также продюсер фильма и РФГ привлекли около 300 млн рублей от стороннего источника, однако из материалов суда следует, что займ не был выплачен в оговоренный срок.

Когда в 2015 году кредиторы РФГ подали в суд на компанию-должника, ООО «Русская фильм группа» решило передать права на проект другому юридическому лицу — ООО «РФГ корп», заявил Бодров. Его представитель Максим Доценко подчеркнул, что на момент передачи прав на съемки «Тайны печати дракона» по банковским документам было потрачено уже более 200 млн рублей, однако сама компания не получила соответствующей компенсации своих затрат.

В начале 2017 года Петрухина признали банкротом, а в конце года та же участь постигла и ООО «Русская фильм группа», где ввели процедуру наблюдения. Несмотря на достигнутые Петрухиным договоренности о возврате долгов кредиторам в течение трех лет, прийти к соглашению о взыскании долгов с РФГ не удалось.

Отмечается, что на момент прихода управляющего нематериальные активы компании были уже выведены, и на счетах не было средств. Доценко, отметил, что инвесторы «Вия» не выручили денег, несмотря на успех в прокате. Бодров, в свою очередь, подчеркнул, что рассматривает сделку между ООО «Русская фильма группа» и ООО «РФГ корп» как мнимую, так как у них якобы совпадают номера телефонов, адреса электронной почты и гендиректора. При этом компанию, которой были переданы права, он назвал клоном.

Управляющий планирует приложить усилия для того, чтобы добиться от суда решения о признании сделки недействительной. Он выразил уверенность в том, что прогнозируемый доход от «Тайны печати дракона» обусловлен успехом, который снискал у зрителей оригинальный проект, в связи с чем затраченные на создание сиквела деньги РФГ должны быть возвращены кредиторам.

По словам Доценко, вовлечение в судебное разбирательство таких звезд, как Чан и Шварценеггер, должно оказать негативный эффект на деловую репутацию продюсеров картин, особенно в свете того, что в России не было аналогичных прецедентов с участием столь громких имен.

В то же время Петрухин не видит никаких оснований для удовлетворения исков, так как 200 млн рублей, которые ушли на создание «Тайны печати дракона», по его словам, не являлись ни собственными деньгами компании, ни средствами частных инвесторов, ни прибылью от проката первой части. Продюсер отметил, что сумма, о которой идет речь, была получена от Фонда кино.