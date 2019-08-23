От «Комбинации» до скандала с Крымом: Алена Апина празднует юбилей

Певица Алена Апина родилась 23 августа 1967 года в Саратове. Ее семья не имела отношения к музыке: мама работала продавцом, а отец — инженером. Когда девочке исполнилось пять лет родители подарили ей пианино, и впоследствии Апина поступила в Саратовское музыкальное училище по классу фортепиано. Параллельно с этим, в ее карьере наступил поворотный момент — певица стала одной из участниц группы «Комбинация».

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«Пришлось все бросить — ради группы «Комбинация», создававшейся в Саратове, в которой не хватало второй солистки, — говорила она в интервью журналу «Теленеделя». —

Я согласилась. Денег катастрофически не хватало, а тут вроде выгодное предложение — 10 рублей за концерт! Думала, поработаю на каникулах, но, оказалось, начался совершенно новый, непредсказуемый виток в моей жизни — с гастролями, концертами, съемками, записями».

Вскоре «Комбинацию» настиг огромный успех. Группа выпустила свои главные хиты «Бухгалтер» и «American Boy», после чего отправилась на гастроли.

«Уж не знаю, кому и какие взятки он давал, но мы сразу отправились в очень крутую гастрольную программу «Дискотека на колесах Сергея Минаева», — рассказывала о продюсере Александре Шишине Апина.

В 1991 году певица вышла замуж за бизнесмена Александра Иратова. Следуя его совету, она начала сольную карьеру и записала песню «Ксюша», которая мгновенно стала хитом. Через год Апина выпустила альбом «Улица любви». В него также вошла композиция «Бухгалтер», которую исполняла «Комбинация», но так как вокалиста была ее автором, она решила, что вправе петь ее и сама.

После оглушительного успеха 1990-2000-х годов Апина не бросила творчество: она до сих гастролирует, ведет авторскую программу на радио и выпускает новые песни.

Так, в июле этого года знаменитость представила трек «Близость», который, однако, не пришелся по вкусу публике. Вместе с ним она выпустила клип, в котором предстала в откровенных нарядах. Позднее Апина отметила, что больше всего ее шокировала реакция бывшего мужа.

«Он позвонил и сказал, мол, когда я был рядом, я все-таки держал тебя в рамках. Я думал, что ты умная. Но стоило только тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала», — приводит ее слова сайт kp.ru.

Звезда 90-х призналась, что в трудный момент ей помогла поддержка дочери и музыка. «Откровенный клип на песню «Близость» стал моей постразводной темой. Вот мне 50 и я знаю, что я еще прекрасна, а оценить это некому, кроме как себя любимой. Никто не похвалит. И я подумала и решила, что надо как-то оставить всю эту красоту в историческом пространстве», — отметила она.

В последнее время имя Апиной также часто фигурирует в скандальной хронике. Сравнительно недавно — в марте этого года — заслуженная артистка России в интервью Deutsche Welle прокомментировала отказ своей коллеги Лаймы Вайкуле выступать в Крыму.

«Лайма — очень европейский человек. С точки зрения Крыма и других каких-то вещей — это ее личная европейская, другая, отличная от российской, точка зрения. Мы видим эту картину с другой стороны», — сказала она.

Отвечая на просьбу интервьюера пояснить свои слова, она подчеркнула, что испытывает сложные эмоции, так как не обладает информацией во всей полноте и не хочет «влезать в эту тему».

«Наш Крым, не наш Крым — у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш, — заключила она. — Конечно, хочется, чтобы он был наш, и хочется, чтобы мы все это решили как-то полюбовно. Или же вообще не влезать в эту тему. Я сейчас по-русски буду как-то вилять хвостом и говорить всякие словоблудия».

Вместе с тем Апина подчеркнула, что была включена в список украинского сайта «Миротворец», после чего стала «невъездной». Причиной для попадания певицы в список стало ее выступление под вывеской «Крым наш» в Архангельске. «Я же не смотрю, что на заднике написано», — добавила Апина.

После этих слов артистка подверглась критике со стороны члена экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадима Манукяна. Слова исполнительницы о «вилянии хвостом» он назвал «не выдерживающими никакой критики».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.