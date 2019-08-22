Спасение президента и «Король Лев»: на что пойдут американцы

Все главные блокбастеры этого лета уже относительно отгремели (лишь некоторые «старички» продолжают неплохо зарабатывать «по инерции»), и аналитики рынка не ожидают в заключительный полноценный уикенд августа больших свершений от предполагаемого лидера американского бокс-офиса — фильма Рика Романа Во «Падение ангела». Третья часть франшизы с Джерардом Батлером в роли американского спецагента, которому вновь предстоит спасти героя Моргана Фримена (он наконец-то стал президентом США), по прогнозам экспертов, сможет в премьерные выходные собрать не больше $13,5 млн.

Классическая история взросления «Хорошие мальчики» о трех шестиклассниках, которые решили во что бы то ни стало попасть на «взрослую» вечеринку и отправились на поиски всего необходимого для их цели, попутно попадая в неловкие, опасные и нравоучительные ситуации, на второй неделе проката почти в два раза ухудшит свой результат. «SuperПерцы» для нового поколения от продюсеров Сета Рогена и Эвана Голдберга, как ожидается, выручат за выходные $11,5 млн.

На третьем месте в таблице лидеров прогнозисты ожидают увидеть фильм «Победитель» с Алексом Кендриком в главной роли. Это лента о школьном баскетбольном тренере, решающем сменить специальность и помочь легкоатлету, на которого никто не возлагает надежд, — причем ее действия разворачиваются на фоне закрытия крупнейшего в городе завода, недвусмысленно символизирующего новую экономическую реальность США. Прогнозируемые сборы фильма составят $8,3 млн.

Шестую неделю подряд в первой пятерке финиширует киноверсия одного из главных мультфильмов студии Disney «Король Лев» от режиссера Джона Фавро. Возвращение любимых персонажей, голоса которым дали Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Билли Айкнер, Сет Роген и Джон Оливер, пока не собирается покидать широкие экраны и принесет свои создателям дополнительные $8,2 млн.

В то же время второй главный блокбастер этого августа — спин-офф гротескной и нашпигованной каскадерскими трюками франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу» от режиссера второго «Дэдпула» Дэвида Литча — опустится на пятое место. История вынужденного союза двух лысых и грозных спецагентов — американца Дуэйна «Скалы» Джонсона и британца Джейсона Стейтема, которые готовы разгромить половину планеты, чтобы спасти вторую от верной гибели — сможет собрать еще около $8,1 млн.

Второй полнометражный мультфильм об извечном противостоянии птиц и свиней «Angry Birds 2 в кино», приуроченный к десятилетию главной финской игры 2010-х годов, опустится со второго места сразу же на шестое. История о том, как птицы и свиньи — подобно Джонсону и Стейтему — объединили усилия для борьбы с куда более грозным и мощным общим врагом (заморозками — актуально для эпохи глобального изменения климата), выручит, по мнению экспертов, около $6,7 млн.

Последней премьерой в топ-10 на этой неделе станет американская черная комедия от Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт «Я иду искать». Фильм для любителей историй о том, как беззащитной девушке с белоснежной улыбкой и огромными глазами приходится спасаться от выживших из ума убийц, расскажет про знакомство будущей невесты с семьей жениха, которое пошло не так из-за крайне сомнительных традиций, бережно оберегаемых в его роду. Аналитики ожидают от премьеры результата на уровне $6,2 млн.

Потеряв почти 50% по сравнению с прошлым уикендом, хоррор-антология режиссера Андре Эвредаля «Страшные истории для рассказа в темноте» от продюсера Гильермо дель Торо опустится на восьмую строчку таблицы лидеров проката. Ожидается, что будущие выходные принесут создателям экранизации культовой в США книжной серии ужасов $5,5 млн.

За пять недель в американском прокате новому фильму режиссера Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» уже удалось получить $123,4 млн. Новый уикенд поможет девятой ленте культового кинематографиста выручить еще примерно $5,3 млн.

Полнометражной версии приключений Даши-путешественницы «Дора и Затерянный город» от режиссера Джеймса Бобина уже удалось отбить затраченный на создание фильма бюджет — и на третьей неделе его чистая «выходная» прибыль в прокате США составит $4,8 млн.