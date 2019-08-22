От «Скалы» до Купера: кто из актеров зарабатывает больше всех

Рестлер, музыкант и звезда фильмов серии «Форсаж» Дуэйн «Скала» Джонсон возглавил ежегодный список Forbes, который включил в себя актеров с самыми высокими гонорарами, обойдя представителей другой сверхпопулярной франшизы — «Мстители» от Marvel Studios.

«Сейчас знаменитости вроде (Роберта) Дауни-младшего и (Скарлетт) Йоханссон находятся в крайне выгодном положении, чтобы требовать огромные гонорары от студий, которые инвестируют сотни миллионов долларов в производство блокбастеров вроде «Мстителей», — прокомментировал ситуацию на кинорынке юрист Дэвид Чидекел, работающий в сфере шоу-бизнеса.

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Как отметили специалисты, наиболее выгодным амплуа на данный момент продолжает оставаться мужчина-исполнитель главной роли. Несмотря на постепенное угасание прежней схемы выплат, когда звезде давали сразу же $20 млн и потом еще 20% от общей прибыли с фильма (следующий образом, например, оплачивалась работа Харрисона Форда и Тома Круза), в индустрии остаются фигуры такого масштаба, участие которых позволит дать ленте серьезную аудиторию, в противном случае не пожелавшую бы смотреть ту или иную картину.

«В первую очередь — нужно помнить о зрителях. Чего хотят зрители и какой лучший сценарий мы можем им предложить, чтобы они отправились домой довольными?» — говорил ранее сам Джонсон.

По словам аналитиков, которые основывали свои вычисления на информации Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также на данных, полученных от экспертов американской киноотрасли, «Скала» смог заработать $89,4 млн за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года (до выплаты налогов, без вычета гонораров агентам, менеджерам и юристов).

Популярность Джонсона, завоеванная еще в 1990-х (его автобиография «Скала говорит» вышла в 2000 году) и народная любовь почти позволили ему добиться от первых лиц индустрии схемы выплаты максимально приближенной к описанной выше «20 +20», что для современного кинобизнеса — большая редкость и удача.

Так, его участие в съемках приключенческого фильма «Джуманджи: Новый уровень» обошлось создателям фильма в $23,5. Помимо этого, он получает миллионные роялти со своих линий одежды, обуви и наушников, а его гонорар за одну серию проекта HBO «Футболисты» составляет $700 тысяч.

Другим актером, который смог благодаря своей предпринимательской хватке добиться попадания в список самых «дорогих» голливудских звезд, стал Брэдли Купер, заработавший за год $57 млн. Как отметили эксперты, только одна десятая от этой суммы связаны с его участием в «Мстителях», где он озвучил Реактивного Енота.

Основную же часть годового дохода (70%) ему принес фильм «Звезда родилась», добившийся гораздо меньшего признания в массах и не ставший «новым каноном», как франшиза Marvel. Картина, в которой Купер снялся вместе с поп-дивой Леди Гагой (и с ней же исполнил саундтрек), заработала в прокате $435 млн при бюджете в $36 млн, в то время как «Мстители: Финал» стал самым кассовым фильмом в истории кино (сборы 2,7 млрд при бюджете $356 млн).

В то же время Купер сумел обойти сразу двух своих коллег по супергеройской команде: исполнителя роли Человека-муравья Пола Радда, который за год получил $41 млн, а также самого Капитана Америку — Криса Эванса, чей заработок составил $43,5 млн.

Удалось это Брэдли благодаря активному участию в создании фильма — он не только сыграл в драме «Звезда родилась» главную роль, но также выступил в качестве режиссера, продюсера и соавтора сценария ленты. При этом его попаданию сразу на шестое место списка Forbes не помешало даже то, что от актерского гонорара он отказался — и вместо этого использовал данную сумму для того, чтобы пригласить в фильм Леди Гагу.

Другими представителями топ-10 рейтинга стали Крис Хемсворт ($76,4 млн), Роберт Дауни-младший ($66 млн), Акшай Кумар ($65 млн), Джеки Чан ($58 млн), Адам Сэндлер ($57 млн) и Уилл Смит ($35 млн).